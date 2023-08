IV Congreso Jóvenes Futuro invitó a crear sociedades que valoren el aporte de la juventud

Durante este jueves y viernes, más de 20 expositores de Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Los Ríos, Los Lagos, dieron vida a este encuentro transmitido para todo Chile vía streaming. Fueron tres paneles de conversación, siete charlas y el discurso del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, los que dieron vida a este evento que estuvo dedicado a hablar sobre cómo los jóvenes del país visualizan su realidad actual, cuáles son sus desafíos y las oportunidades mirando hacia el futuro. Entre las temáticas expuestas estuvieron: salud mental, medio ambiente y cambio climático, educación e innovación.

Relevar la voz de la juventud y vincularla a los desafíos del mañana fue el principal objetivo del IV Congreso Jóvenes Futuro, evento realizado este jueves y viernes.

El evento inició la denominada “Ruta CF” de la plataforma de divulgación, conocimiento, innovación, ciencia y arte más importante de América Latina, que traerá próximamente Futuristas y Congreso Futuro 2024.

Este encuentro pensado para las juventudes de todo Chile – entre 18 y 35 años- fue organizado por el Senado -a través de la Comisión de Desafíos del Futuro-, Fundación Encuentros del Futuro (FEF); y Jóvenes x Futuro. La IV versión fue ejecutada con el apoyo de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, el Instituto de la Juventud (INJUV), el Festival Universitario de Cortometrajes (FUC!) y el Centro Cultural La Moneda.

Dos días

Fueron tres paneles de conversación, siete charlas y el discurso del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, los que dieron vida a este evento que estuvo dedicado a hablar sobre cómo los jóvenes del país visualizan su realidad actual, cuáles son sus desafíos y las oportunidades mirando hacia el futuro.

Boric en inauguración

En la ceremonia de inauguración, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, envió un mensaje a las y los protagonistas del presente.

“Les pido que reflexionen sobre la Democracia, los Derechos Humanos, cómo serán los trabajos del futuro, cómo la IA cambiará nuestras relaciones sociales, cómo podemos enfrentar la crisis climática con mirada de juventud. Me encantaría poder leer sus conclusiones, cuenten conmigo y el Gobierno para seguir dando realce a las actividades que realizan las y los jóvenes comprometidos con el desarrollo”, expresó.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, señaló que “nos encontramos en una oportunidad increíble donde estamos abordando por primera vez, o por lo menos dentro de la primera década, temas que son necesarios para los próximos 100 años. Y eso es un desafío enorme (…) He aprendido que esto no es de izquierdas ni derechas. Cada uno tendrá su idea. Tiene que ver cómo encontramos soluciones globales a temas que nos afectan (…) Para hablar del futuro es esencial no olvidar el trabajo conjunto entre generaciones, ya que se necesita experiencia y juventud”.

Para Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, el IV Congreso Jóvenes Futuro es una invitación a pensar el futuro con ideas de juventud.

“Son ustedes quienes deben afrontar los desafíos de la sociedad del mañana. Tenemos que reunirnos a conversar los desafíos éticos que tenemos como humanidad frente al desarrollo exponencial de la tecnología. Acá saldrán las ideas que nos permitirán actualizar nuestro chasis institucional y re pensar el rol del Estado para construir una sociedad equitativa y respetuosa con los pares y el medioambiente”, indicó.

Objetivos

Congreso Jóvenes Futuro promueve una mayor participación ciudadana de los jóvenes , entre 18 y 35 años, con el propósito de generar espacios de intercambio de conocimiento y experiencias donde surgen nuevas ideas con visiones de futuro para el país que construimos.

Creado en 2017, nace con el objetivo de brindar a las juventudes las herramientas necesarias para desarrollar ideas y visibilizar acciones que impacten el entorno.

En este sentido, la presidenta de la Comisión Desafíos del Futuro, senadora Ximena Rincón, indicó que “Congreso Jóvenes Futuro es una oportunidad invaluable para conocer a los jóvenes, sus perspectivas, sus inquietudes, sus aspiraciones y considerarlas en la construcción de políticas y acciones que delineen el rumbo de nuestro país. Hoy damos un paso adelante en la consolidación de este espacio de diálogo intergeneracional en el ecosistema político. Queremos fortalecer el liderazgo de los jóvenes, empoderar sus voces y propiciar un ambiente donde sus propuestas se conviertan en acciones concretas que transformen positivamente nuestra sociedad”.

Idea en la que concordó la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, quien puntualizó la importancia de que jóvenes conversen y acuerden sus propuestas de futuro.

“Necesitamos abordar el rol que juegan las y los jóvenes en el futuro, porque seguramente, desde acá, encontraremos algunas de las soluciones a temáticas país. Es un honor hablarle a jóvenes de regiones, con energía y pasión, sobre cómo mejorar el país y desde el Ministerio estamos empujando espacios que buscan resaltar la opinión de las juventudes”, añadió.

En su discurso, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, aseguró que “tenemos el firme compromiso de avanzar hacia una concepción de educación que amplíe los márgenes del concepto de la calidad. Entendemos que la calidad educativa no únicamente son las mediciones estandarizadas y las pruebas, sino que también el desarrollo de otras áreas, como las humanidades, las ciencias, las artes, que nos van a permitir entender que ese desarrollo humano para vivir, para poblar el siglo XXI y el siguiente, solo se da en la medida en que seamos capaces de desarrollar integralmente cada una de las áreas del conocimiento”.

Para Katherine San Martín, expositora de CJF y vocera de Fundación Tremendas, esta actividad marcó precedencia sobre el activismo de jóvenes y el rol articulador de los mismos.

“Participé en un panel sobre activismo y el rol de las juventudes en relación a las experiencias y cómo, este activismo, nos lleva a un escenario de política e incidencia informada. Fue un espacio espectacular donde las diversidades juveniles nos reunimos a conversar en el presente los desafíos del futuro. Acá conectamos con jóvenes de distintas edades y regiones para compartir las ideas que buscan transformar la sociedad”.

En la misma línea, el expositor Diego López (Chico Maker) relató su experiencia en el mundo de la innovación. “Es muy importante que los y las jóvenes que quieran aportar y trabajar en la soluciones de problemas nos reunamos y analicemos qué podemos hacer desde nuestro lugar. Los jóvenes somos los más motivados, tenemos mucha energía y debemos canalizarla en proyectar un futuro común. Estas instancias son perfectas para empoderarnos”.

Segundo día

En su segundo día (viernes 4 de agosto), Congreso Jóvenes Futuro 2023 se reunió en el espacio de conversación, “Hablemos de Futuro”, un diálogo donde se abordó como desde el presente y con las herramientas actuales- emocionales y digitales -nos hacemos cargo del mundo que viene.

Posteriormente, se desarrolló un espacio de interacción donde se trataron temáticas de interés de las y los jóvenes del país. Los participantes fueron guiados por profesionales de la salud mental, tocando materias relacionadas a la ansiedad y salud mental, los cuales se desarrollaron en colaboración con del programa “Hablemos de Todo” del INJUV.

Para el director nacional (s) del INJUV, Juan Pablo Duhalde, es fundamental escuchar a las personas jóvenes y conocer cómo observan sus propios futuros y así, incorporar sus perspectivas para la ejecución de programas y políticas públicas. “Estos dos días han sido una retroalimentación profunda. Agradecemos la instancia para poder seguir fortaleciendo al INJUV y las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil en torno al bienestar de las juventudes”.

En la tarde del viernes, las actividades se trasladaron al Centro Cultural La Moneda para dar cierre de la IV edición de Congreso Jóvenes Futuro con presentaciones audiovisuales del Festival Universitario de Cortometrajes (FUC!).

Así como en el evento central, las charlas de Congreso Jóvenes Futuro (CJF) estarán alojadas en todas las plataformas de Congreso Futuro, TV Senado y UChile TV.