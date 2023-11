Cineasta Angelina Vásquez y su obra 50 años después: “Se ha revalorizado gracias a los jóvenes”

La cineasta Angelina Vásquez participa con cuatro películas en el Festival Internacional de Documentales de Santiago, que se desarrolla hasta el próximo jueves.

Se trata de “Así nace un desaparecido” (1977), “Fragmentos de un diario inacabado” (1983), “Gracias a la vida” (1980) y “Dos años en Finlandia” (1975).

“Uno podría decir, bueno, ah, mira, vamos a ver un material de hace 40, 50 años, pero ha sido súper curioso porque gracias, en primer lugar diría yo, a los investigadores e investigadoras jóvenes que en los últimos 10 o 15 años han estado indagando, profundizando y rescatando cine del que se había hecho, digamos, en el exilio y, digamos, de manera un poco más marginal, ha permitido que se revaloricen”, comenta.

Además destaca “la potencia que alcanza esto en el sentido de empezar a hablar estéticamente de la obra, porque antes la pregunta típica que me hubieras hecho la primera, ¿qué se siente ser mujer y hacer cine? Por suerte esa etapa se terminó, murió. Me harté de que me preguntaran eso. Entonces hoy día es muy bonito porque en los últimos 10 años, gracias, como digo, a esto, fuimos, digamos, ha estado presentada el Festival de Valdivia, en conjunto con Valeria Sarmiento y Marilú Malé también hemos podido participar en una serie de eventos súper importantes y la conexión que a mí me deja, me cuesta mucho decirlo, agradecida es la inmensa conexión que siento y que sienten muchos jóvenes con estos materiales”.

“Eso ha sido muy lindo, o sea, a la gente de mi edad muchas veces los hace reflexionar o mirar hacia atrás a sus propios recuerdos, pero lo que ha sido capaz de despertar en audiencias jóvenes o en jóvenes cineastas ha sido muy, muy lindo, ¿ya? Porque da cuenta de la variedad que también existió en nuestra época, solo que entonces no se miraba”.

Para ella, es muy agradable después de 50 años pasar de la invisibilidad que en Chile tenía el quehacer de la mujer cineasta.

“Hoy día se mira desde otro lugar y eso hace, eso ha hecho que haya una segunda vida, una segunda vida muy gratificante para mí”.