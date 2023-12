Tras enorme presión internacional COP28 acuerda avanzar a la eliminación de los combustibles fósiles

Tras trece días de negociaciones, la Cumbre del Clima en Dubái (COP28) acordó iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles. Por primera vez, se reconoce la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles para limitar el calentamiento global y que cada país haga la transición en función de su situación. Pese a la presión de distintos países, científicos y grupos de la sociedad civil reparan en que el acuerdo no incluye un compromiso explícito a dejar gradualmente el uso de combustibles fósiles.

La versión de 20223 de esta cumbre fue duramente cuestionada por la posición de la presidencia del Sultán de Dubái, frente a las discusiones en torno a combustibles fósiles. Esto porque Ahmed al Yaber, presidente de la COP28, es a la vez director de Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company), la compañía estatal de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), considerada la cuarta petrolera con mayor volumen de negocios del mundo. Sus polémicas declaraciones, cuando dijo que “no hay ninguna ciencia que indique que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es lo que permitirá alcanzar los 1,5 °C”. han marcado uno de los momentos más polémicos de la cumbre, pero ciertamente no el único. A estos antecedentes se suma que el evento realizado en la ciudad de Dubái superó el récord de lobbistas de empresas petroleras. Según la alianza de grupos activistas “Fuera los Grandes Contaminantes” (KBPO), hay 2 mil 456 personas directamente vinculadas a intereses del sector de combustibles fósiles, lo que representa cuatro veces más, aproximadamente, que en la última COP, en Egipto.

El lunes tras la publicación del esperado borrador del Texto de Balance Global las reacciones negativas no tardaron en llegar, pues no había un llamado a la acción directa para abandonar el uso de los principales emisores de dióxido de carbono del planeta. A partir de entonces, se produjeron intensas negociaciones para cambiar el acuerdo propuesto por Ahmed al Yaber, siendo los representantes climáticos de la Unión Europea, quienes presionaron hasta el último momento para que se cambiara la redacción del Balance Global, a fin de incluir en este la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

De este modo, el acuerdo de este miércoles llama a todos los países a efectuar “una transición desde los combustibles fósiles para permitir al mundo alcanzar la neutralidad de carbono en 2050”, y a acelerar ese proceso “en esta década crucial”. Esa declaración, es la primera vez que menciona a todas las energías fósiles (petróleo, gas y carbón).

Al Jaber finalmente argumentó que el acuerdo es una respuesta razonable al compromiso del Acuerdo de París de limitar la temperatura de la Tierra a 1.5Cº sobre los niveles preindustriales.

“Hemos entregado un plan de acción robusto para mantener 1.5°C”, expresó.

“Es un paquete mejorado, equilibrado, pero no se equivoquen, un paquete histórico para acelerar la acción climática. Es el consenso de los EAU. Mencionamos los combustibles fósiles en nuestro acuerdo final por primera vez en la historia”.

Además, el texto señala que la comunidad internacional “reconoce la necesidad de profundas, rápidas y duraderas reducciones de gases de efecto invernadero”, y para ello “pide a las partes que contribuyan” con una lista de acciones climáticas, “de acuerdo a sus circunstancias nacionales”.

La primera acción es “triplicar la capacidad energética renovable” y “duplicar la eficiencia energética media” de aquí a 2030.

Luego “acelerar los esfuerzos para reducir progresivamente el carbón sin medidas de reducción”, acelerar el uso de “combustibles con cero o bajas emisiones” y “efectuar una transición de los combustibles fósiles (…) de una manera justa, ordenada y equitativa”. Ello debe acelerarse “en esta década crucial para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050”, es decir, que las emisiones sean totalmente iguales a las medidas de compensación.

Durante el plenario, el interviniente por Arabia Saudí, que habló en nombre de los 22 países de la Liga Árabe, apreció que se recojan diferentes vías para mantener vivo el objetivo de 1,5 grados de conformidad con las características de cada país, así como la necesidad de hacerlo “usando todas las tecnologías a nuestro alcance”, como los combustibles fósiles de cero o bajas emisiones.

Por otro lado, esta mañana el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, posteó a través de redes sociales un mensaje a favor de la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

“A aquellos que se opusieron a una clara referencia a la eliminación gradual de los combustibles fósiles durante la Conferencia Climática #COP28, quiero decir: Les guste o no, la eliminación gradual de los combustibles fósiles es inevitable. Esperemos que no llegue demasiado tarde”, expresó a través de X.

