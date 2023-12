Los peligros de la COP28: del fracaso total a la irrelevancia

En la recta final de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) en Emiratos Árabes Unidos (EAU), la cumbre presida por Al-Jaber lanzó el esperado borrador del Texto de Balance global, no obstante, las reacciones negativas no tardaron en llegar, ya que no hay un llamado de acción directa para abandonar el uso de los principales emisores de dióxido de carbono del planeta.

El texto no menciona la eliminación gradual de los combustibles fósiles, sino que las naciones deberían “reducir tanto el consumo como la producción de combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa con el fin de alcanzar emisiones netas cero, para, antes o alrededor de 2050, de acuerdo con la ciencia”.

La COP28 en EAU ha sido cuestionada desde que se nombró a Al-Jaber–el CEO de la compañía estatal de petróleo de Abu Dhabi (ADNOC)– como presidente del evento, días antes del inicio de la COP una investigación periodística del Centre for Climate Reporting y la BBC reveló que Al-Jaber aprovechó reuniones en el marco de la conferencia para promover negocios petroleros. Además, el medio británico The Guardian reveló declaraciones de Al-Jaber en donde indicó que “No hay ninguna ciencia que indique que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es lo que permitirá alcanzar los 1,5 °C”. A estos antecedentes se suma que el evento realizado en la ciudad de Dubái, superó el récord de lobistas de empresas petroleras. Según la alianza de grupos activistas “Fuera los Grandes Contaminantes” (KBPO), hay dos mil 456 personas directamente vinculadas a intereses del sector de combustibles fósiles, lo que representa cuatro veces más aproximadamente que en la última COP, en Egipto.

El secretario general de la ONU, António Guterres afirmó este lunes que el éxito de la COP28 pasa por lograr un acuerdo sobre el fin de los combustibles fósiles.

“La COP cubre muchos aspectos (…) pero un aspecto central, en mi opinión, del éxito será que llegue a un consenso sobre la necesidad de eliminar los combustibles fósiles en línea con el límite de 1,5 grados. Eso no significa que todos los países deban hacerlo al mismo tiempo”, dijo Guterres.

As we approach the finish line of #COP28, my main message is clear:

We need an ambitious outcome that demonstrates decisive #ClimateAction and a credible plan to keep the 1.5°C warming limit alive and to protect those on the frontlines of the climate crisis.

