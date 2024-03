Maite Alberdi tras los Oscar: “La categoría documental es donde la Academia hace su gesto político”

Tras su paso por los Premios Oscar, Maite Alberdi llegó este martes a Chile. La cineasta aspiraba a conseguir su primer premio de la Academia en la categoría Mejor Documental con La memoria infinita (el 2021 estuvo muy cerca con El Agente Topo), sin embargo, la elegida fue 20 días en Mariupol del periodista ucraniano Mstyslav Chernov.

La cinta ucraniana narra las atrocidades de la guerra ruso-ucraniana, y recopila las imágenes grabadas por los últimos periodistas que quedaron en la zona.

Por otro lado, la película de Alberdi, que aborda la memoria emocional de una relación atravesada por el Alzheimer y la dictadura chilena, ha resonado profundamente en el público y la crítica, convirtiendo a Alberdi en una figura destacada en el mundo del cine documental. Ya en Chile, la documentalista relata que el domingo lejos ser una noche de decepción, se dedicó a disfrutar de la ceremonia junto a su equipo.

“La categoría documental es una categoría donde históricamente la Academia hace su gesto político que no hacen otras categorías”, comentó Alberdi en una conferencia de prensa luego de aterrizar en Chile. Y añadió que “ojalá el repudio que le hacen a Rusia -muy merecido- también lo hagan con las otras guerras, porque los niños hoy día no mueren solo en Ucrania, pero esta es la guerra que puede censurar como Academia. Me parece una película importante para la contingencia actual pero creo que es otro tipo de formato como un tipo de documental que, para mí, tiene que ver con el periodismo”.

Respecto a su paso por la ceremonia de los premios, relató que al igual que en 2021 llegó “muy feliz”.

“Cuando ya habían cerrado las votaciones de ahí en adelante fueron días que disfruté mucho y que celebré mucho porque ha sido un año muy difícil, una campaña muy larga, había 160 películas, todos nos dijeron que estaba muy difícil quedar nominado”, dijo.

“Yo estoy muy orgullosa de La memoria infinita y para mi gusto estético era la favorita. O sea, yo siento que es una obra que como película resalta y trasciende la categoría documentales, que es una categoría donde históricamente la Academia hace su gesto político que no hace en otras categorías”, agregó.

Ficción y documentales

La cineasta también se refirió a sus próximas películas, hasta el momento se sabe que está trabajando en su primer proyecto de ficción basado en el libro Las homicidas de la escritora Alia Trabucco Zerán. Según comentó está “editando la ficción, terminándola”.

“Yo no puedo hablar. Estoy terminando la edición, entonces lo que se viene es terminarla y buscar festivales y planear el año. La película debería salir este año”, explicó.

No obstante, afirmó que no abandonará los documentales y que está trabajando en algunas ideas tanto en el país como en el exterior.

“Yo quiero hacer documentales, mi corazón está en el documental, las ideas que se me ocurren son de documental, mi empresa hace documentales, mi equipo también piensa todo desde ahí”, dijo. “Estamos en etapas. Tenemos uno en desarrollo muy inicial, otro en desarrollo avanzado, otro como en mitad de un rodaje que lleva varios años también. Entonces, eso es lo que hago, es lo que me gusta”, agregó.

La industria del cine en Chile

La memoria infinita se estrenó el 21 de enero de 2023 en el Festival de Cine de Sundance. Allí ganó el gran premio del jurado y MTV Documentary Films adquirió los derechos para distribuirla en el mundo. Además, ganó en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2024. Además, del éxito en festivales internacionales y de la crítica, los documentales de Maite Alberdi han llenado las salas de cine, tras su estreno en Chile se transformó en un éxito de taquilla, cuando durante el primer fin de semana de exhibición seis mil espectadores asistieron al cine a verla.

La documentalista es crítica con el escenario actual al que deben enfrentarse los cineastas para poder hacer películas en el país.

“La industria de Hollywood está tan alejadas de la industria chilena que yo llegué al Oscar porque en MTV Paramount invirtieron en una película latina y me tuvieron un año viajando, un año haciendo promoción con unos presupuestos insólitos de campaña. Entonces la manera de llegar hoy a Hollywood para una película latina es así, es decir, de la mano de un distribuidor grande”, sostuvo.

Además, agregó que “en términos del Oscar hay que entender que ninguna película nacional va a llegar sola, por muy buena que sea la película, eso eso es clave. Llegan las películas que tuvieron la posibilidad de tener un estudio detrás y yo tuve esa suerte”.

Por último, mencionó que “hay un desafío de la industria nacional que tiene que ver con la producción o sea, tenemos un presupuesto en cultura que no ha subido, tenemos presupuestos quedan estancados por años y que es fatal porque van de la mano de una industria que sí ha crecido y que ha tenido todos estos logros. Lamentablemente muchos tenemos que salir a buscar los presupuestos de producción y trabajos afuera”.

“Todavía hay una deuda grande con el aumento del presupuesto de cultura y con la falta de trabajo en el mundo del cine, como que los premios y las nominaciones no se condicen con la realidad de la industria nacional“, sentenció.