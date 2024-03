“20 días en Mariupol” deja sin Óscar a “La memoria infinita” de Maite Alberdi

“20 días en Mariupol” se posicionaba como la competencia más fuerte de la cineasta documental chilena, Maite Alberdi, quien estaba en competencia por el tercer Óscar a Chile con “La memoria infinita”.

La cinta ucraniana, galardonada con el Óscar en la categoría a Mejor documental, narra las atrocidades de la guerra ruso-ucraniana, y que recopila las imágenes grabadas por los últimos periodistas que quedaron en la zona.

Congratulations to ’20 Days in Mariupol’ — this year’s Best Documentary Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/y1Qsf7bTpm — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

La película de Alberdi, que aborda la memoria emocional de una relación atravesada por el Alzheimer y la dictadura chilena, ha resonado profundamente con el público y la crítica, convirtiendo a Alberdi en una figura destacada en el mundo del cine documental. La cineasta ya había estado nominada anteriormente en la edición 93° de los Premios Óscar a mejor Documental por “El agente topo”, sin embargo, Chile también se quedó fuera de competencia al perder ante “Mi maestro el pulpo”.

Recordemos que Chile ya ha recibido reconocimientos de la Academia del Cine en años anteriores. En 2016, “Historia de un oso” ganó el primer Óscar para Chile en la categoría de Mejor Cortometraje Animado, seguido al año siguiente por “Una mujer fantástica”, que se llevó el galardón a la Mejor Película de Habla no Inglesa. Además, cabe resaltar los logros individuales, como el de Alejandro Amenábar, quien en 2005 obtuvo el primer Óscar para Chile en la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa con “Mar Adentro”, y el reconocimiento a Claudio Miranda, quien en 2013 ganó el premio a Mejor Fotografía por su trabajo en “Life of Pi”.