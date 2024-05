Arte, periodismo y diseño: experto expondrán sobre nuevas formas de narrar en el Día de la Prensa

En los últimos años el consumo de noticias en el país ha cambiado, ya en 2020 el Reuters Institute de la Universidad de Oxford encontró que para el 73 % de los usuarios chilenos las fuentes de noticias más importantes son las redes sociales. Además, el “Informe 2024: Consumo de Noticias y evaluación del periodismo en Chile” liderado por por la académica y profesora titular de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Claudia Mellado indica que 55,3% de las personas evalúa como pobre el desempeño del periodismo nacional y un 64,6% dice no confiar en las noticias la mayor parte del tiempo. Frente a estas cifras, ¿cómo los medios de comunicación pueden generar historias de una manera diferente?

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, evento impulsado por la UNESCO, el Media Diversity Institute (MDI) organiza una mesa redonda para promover que todos, especialmente los medios de comunicación, presten más atención a diversos puntos de vista y voces locales.

El panel “Reescribiendo las narrativas del cambio climático: enfoques artísticos para una narración inclusiva” se centrará en cómo el uso de diferentes narrativas puede llevar las historias del cambio climático a nuevos públicos.

Entre los panelistas estarán Boris van Westering, experto en desarrollo de periodismo climático de los Países Bajos, la reportera brasileña de investigación Karla Mendes, el documentalista y cineasta neozelandés Todd M Henry, Leshan Sikorei, miembro de la comunidad masai de Kenia, y Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de la Fundación Terram.

Durante 2023 Boris van Westering estuvo trabajando en tres historias junto a periodistas, artistas, diseñadores e investigadores para generar narrativas que dan cuenta de las consecuencias del cambio climático de una manera distinta a la que hacen tradicionalmente los medios de comunicación.

“La razón por la que empecé es porque observé que los medios están cubriendo el cambio climático desde una perspectiva muy tradicional”, explica el experto a El Mostrador.

A través de la cooperación interdisciplinar presentaron desde el punto de vista de un halcón peregrino cómo el cambio climático afecta su ruta de migración y se ven amenazados por la caza ilegal y el tráfico en el Norte de Africa; también, una experiencia espacial que da cuenta de los incendios forestales en Marruecos y cómo la crisis climática afecta a mujeres agricultoras en el Valle de Jordán a través de entrevistas hechas en animación.

“Quería ver cómo podemos, junto con el arte y el diseño, unirnos con periodistas en investigaciones climáticas específicas para asegurarnos de que podamos pensar juntos cómo contar la historia de manera diferente e incluir diferentes perspectivas. Y también extender el ciclo de vida de la historia a través de una instalación artística en una exposición para que la narrativa no se detenga con el artículo, sino que continúe a través del arte”, agrega.

En ese sentido, van Westering opina que actualmente “las salas de redacción no tienen una estrategia activa en su política editorial. Simplemente no piensan en el cambio climático, la cultura y el arte como elementos interseccionales”.

El panel de MDI explorará enfoques innovadores y artísticos para cubrir el cambio climático, resaltando la importancia de las diversas perspectivas de los grupos vulnerables y marginados para dar forma a la narrativa. Con ello, MDI abre el espacio a una nueva forma para que los periodistas puedan informar sobre temas medioambientales y la crisis climática, y fomenten la acción integradora.

La directora djecutiva de Media Diversity Institute, Milica Pesic indica que el panel impulsado por la organización es relevante dado que “los más afectados por las crisis climáticas deberían tener un papel más destacado en contar sus historias, deben dejar de ser solo una ilustración de datos en los medios y pasar a ser agentes de cambio social. La UNESCO ha elegido el lugar y momento adecuados para hablar sobre el periodismo y los problemas ambientales”.

When artists and #journalists join the forces we hear the voices of those hardest affected by #climatchanges. #minorites #women #indigenouspeople. Artist @borisvwestering@MDI_UK#arij23 pic.twitter.com/ldyPPhAUiS

— milica pesic (@milicapesic) December 3, 2023