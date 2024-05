Jorge Sharp da marcha atrás y deja la alcaldía de Valparaíso a libre elección

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, hace semanas que no hacía noticia. Su última aparición fue tangencial y gracias al alcalde Daniel Jadue (PC) quien declaró que, a propósito del caso farmacias populares que lo tiene en medio de una investigación penal, “el encargado de verificar el buen uso de los recursos, no es el presidente, sino que es el tesorero, que es un alcalde de la Quinta Región (de Valparaíso) que ha estado callado todo este tiempo”. Ahora, Sharp aparece y anuncia que no se repostulará al cargo municipal.

En entrevista con La Segunda, el alcalde y miembro del movimiento de izquierda Transformar Chile reveló que “luego de un proceso de mucha reflexión y conversación, hemos tomado la decisión de que el proyecto de la alcaldía ciudadana de Valparaíso sea liderado por una nueva persona, por un nuevo equipo, lo que supone evidentemente la decisión de no presentarme a la reelección para un nuevo periodo al frente de la Municipalidad de Valparaíso”.

El actual edil de Valparaíso además anunció que el sábado, en una asamblea masiva ciudadana, propondrá a los movimiento sociales un nombre que no iría por la lista del oficialismo, pero si constituiría la continuidad de la actual administración.

No obstante a lo anterior, Sharp si reconoció que “con el Presidente Boric logramos algo que no habíamos logrado con otro Presidente: resolver el conflicto portuario existente por más de 20 años entre la Empresa Portuaria y el municipio. Hoy hay un acuerdo que visibiliza una inversión de US$650 millones para ampliar el puerto”.

El alcalde llegó a la ciudad puerto como estudiante y ahora que deja la alcaldía sostiene que “no me voy de Valparaíso, me quedaré en esta ciudad, es mi ciudad, la siento y la seguiré sintiendo en el corazón”. Sobre su análisis para postularse como senador, advirtió que “cada cosa tendrá su tiempo. Transformar Chile, junto a otros movimientos políticos tiene la tarea de sumar fuerzas para generar una una propuesta distinta al país. Evidentemente nos interesa consolidar una posición regional”.