El chileno Alfredo Jaar, premio Camus por su conmovedora obra sobre la convulsión de mundo

El artista multidisciplinar chileno Alfredo Jaar recibió este sábado en la localidad de Sant Lluís, ubicada en la isla balear española de Menorca, el IV Premio Mediterráneo Albert Camus por su conmovedora obra sobre la convulsión del mundo. Un Jurado internacional, presidido por el filósofo Javier Gomá, valoró el trabajo de este artista universal que trasciende territorios y culturas, de cuya obra se destaca que está "en constante resonancia con las convulsiones del mundo y abre las puertas a futuros posibles". El jurado entiende que Alfredo Jaar, al igual que el premio Nobel francés, no concibe el arte como "un placer solitario, sino como un medio para conmover al mayor número de personas", resultado de un trabajo de respeto al prójimo y de compromiso al servicio de la justicia social. Nacido en Chile en 1956, Jaar es un artista visual, arquitecto y cineasta cuya obra desafía las convenciones de la representación y aborda complejas cuestiones sociopolíticas, una inquietud que ha exhibido en museos y bienales de todo el mundo, como las de Venecia, Sao Paulo y la Documenta de Kassel. Entre sus exposiciones individuales destacan las del New Museum of Contemporary Art, Nueva York (1992); Whitechapel, Londres (1992); Moderna Museet, Estocolmo (1994); The Museum of Contemporary Art, Chicago (1995); y The Museum of Contemporary Art, Roma (2005), aunque recientemente también se han realizado importantes exposiciones de su obra en Lausana, Milán, Berlín, Helsinki, Hiroshima o Ciudad del Cabo. Jaar se suma a la lista de ganadores de los Premios Camus, palmarés que abrió en 2018 la artista plástica Mona Hatoum. Le siguieron en 2020 el filósofo Edgar Morin por su labor como pensador transdisciplinar y en 2022 el escritor francés Mathias Enard. En el transcurso de la gala, a la que asistieron Catherine Camus, hija del filósofo que da nombre al certamen y a la sala donde se entregó el premio, y el exministro español de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, impulsor del galardón, también se entregó el III Premio Mediterráneo Albert Camus Incipiens. Éste correspondió al fotógrafo egipcio Mohamed Mahdy, por 'Here the doors don't know me', sobre la erosión y gentrificación de las pequeñas comunidades. Las 'Trobades Camus' de este año programaron también diálogos y reflexiones en voz alta para repensar el mundo a través de distintas voces, como las referencias al genocidio palestino de la fotógrafa Tanya Habjouqa o las palabras del filósofo y director de la Fundación March, Javier Gomá, para quien "el asco" se ha convertido en el motor que ayuda al progreso moral y a la toma de consciencia en cuestiones como, por ejemplo, la tragedia de la inmigración en Europa.