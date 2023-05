Ciclo de cine de Spike Lee en la UC

Centro de Extensión UC, Alameda 390, Metro UC.

Hasta el 19 de mayo.

Gratis.

En este nuevo ciclo gratuito de la sala de Alameda #390, disponible hasta el 19 de mayo, se pueden ver grandes obras del director y guionista estadounidense, con películas como “Malcolm X”, “El Infiltrado del Ku Klux Klan”, “Summer of Sam”, “La Hora 25” y “Do the Right Thing”.

Spike Lee revivió a Malcolm X en 1992. Interpretado por un Denzel Washington que obtendría la nominación al Oscar como mejor actor protagónico por este rol, la película del director estadounidense trajo a la gran pantalla la historia de uno de los más reconocidos activistas por los derechos de la comunidad afroamericana. En esa búsqueda, Lee reconstruyó un lado de la historia que ese país prefería olvidar, retratando los ataques del Ku Klux Klan a los padres de Malcolm X, y su posterior muerte a los 39 años, asesinado durante una asamblea de la Organización de la Unidad Afroamericana. Lee no evitó los detalles de esa dura historia, como tampoco lo hizo en una de sus más recientes cintas, “El Infiltrado del Ku Klux Klan”, donde nuevamente puso el foco en hechos reales para contar aquellos pasajes más ocultos de Estados Unidos.

Con el nuevo ciclo de Cine UC destacando lo mejor de Spike Lee hasta el 19 de mayo, la cartelera de Alameda #390 está exhibiendo una programación que ahonda en la esencia de su filmografía: un recorrido histórico, sin censura, con la mirada de este icónico neoyorquino que supo traspasar el estilo y las calles de Brooklyn a relatos que también tienen llegada en la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

“Spike Lee es un director que con sus películas te permite ser testigo de episodios claves de la historia estadounidense, que habían quedado fuera de las grandes producciones de Hollywood. Él ha sacado adelante cintas como Malcolm X, donde retoma momentos controversiales y difíciles para ese país”, dice Byron Cabezas, programador del Cine UC.

Así, con una selección de nueve títulos, a través de este ciclo es posible ver películas como El Verano de Sam y Jungle Fever. Desde su cinta debut, Do the Right Thing, Spike Lee fue creando una filmografía siempre orientada a importantes temas políticos y sociales contemporáneos, y este ciclo es la ocasión ideal para redescubrir la cultura estadounidense mediante uno de sus directores más trascendentales.

Programación

Malcolm X (1992, 202′)

Biografía del líder afroamericano Malcolm X, consagrado como defensor de los derechos humanos y del Islam. Viernes 19 mayo 16:00 hrs.

Haz lo correcto (1989, 120’)

Mookie, un repartidor de pizzas de Brooklyn que trabaja para un italoamericano que tiene el negocio en un barrio afroamericano, es testigo de la vida cotidiana y las tensiones raciales que se producen en su vecindario. Jueves 18 mayo, 18:30 hrs.

Cuanto más, mejor! (Mo’ better blues) (1990, 129’)

El estudio de Spike Lee sobre un trompetista de jazz cuya pasión por la música inundó su vida personal y profesional. Miércoles 17 mayo, 18:30 hrs.

Milagro en Santa Ana (2008, 160’)

Ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuatro soldados estadounidenses de raza negra se ven atrapados en una villa toscana. Martes 16 mayo, 18:30 hrs.

El verano de Sam (Summer of Sam) (1999, 142’)

La ciudad de Nueva York se ve invadida por una gran ola de calor, mientras se ve sacudida por los crímenes de un asesino en serie al que la prensa amarilla ha bautizado como “El hijo de Sam”. Cuando un jefe mafioso ofrece una recompensa por su captura, unos vecinos del Bronx que están convencidos de que el asesino es de su barrio, hacen una lista de los sospechosos. Viernes 12 mayo, 16:00 hrs. y Lunes 15 mayo, 18:30 hrs.

Fiebre de Selva (Jungle Fever) (1991, 132’)

Una mirada de Spike Lee al romance interracial entre un arquitecto de raza negra y su secretaria ítaloamericana. Lunes 15 mayo, 16:00 hrs.

Plan oculto (Inside Man) (2006, 129’)

La historia de un policía, el detective Frazier, quien enfrenta a un inteligente ladrón de bancos, Dalton, en un tenso drama de rehenes. Martes 16 mayo, 16:00 hrs.

La hora 25 (25th Hour) (2002, 135’)

Después de haber sido el rey de Manhattan, un narcotraficante está a punto de decir adiós a sus sueños de grandeza y cumplir una condena de siete años de cárcel. En su última noche de libertad, reflexiona sobre cómo ha llegado hasta allí. Miércoles 17 mayo, 16:00 hrs.

El Infiltrado del Ku Klux Klan (BlacKkKlansman) (2018, 135′, 4K). A principios de los años setenta, una época de gran agitación social con la encarnizada lucha por los derechos civiles como telón de fondo, Ron Stallworth se convierte en el primer agente de raza negra del departamento de policía de Colorado Springs. Jueves 18 mayo, 16:00 hrs. y Viernes 12 mayo, 18:30 hrs.

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ