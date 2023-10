Earth, Wind & Fire Experience en Teatro Caupolicán

Teatro Caupolicán, San Diego 850, Santiago.



17 de noviembre.

Entradas en Puntoticket.

Lo mejor del funk, la onda disco, el gospel y el soul llegarán a Chile con Earth Wind & Fire Experience en un imperdible show. En esta ocasión, interpretarán su batería de éxitos de la mano de Al Mckay, líder y fundador la legendaria banda que comenzó su éxito en la década de los setenta, con una trayectoria que ha seguido vigente hasta ahora.

Earth, Wind & Fire Experience ha recorrido el mundo demostrando que la música no tiene tiempo, presentando ante el ferviente público temas como “September”, “Shining Star”, “Let´s Groove”, “Boogie Wonderland”, “Fantasy”, “After the Love has Gone” y “That´s the Way of the World”, entre tantas otras.

Desde que suben al escenario, la trascendental banda desarrolla una gran fiesta al ritmo de la música que ha marcado a varias generaciones, junto a sus camisas coloridas y una especial estética, que transporta a los asistentes a los orígenes de este grupo musical.

Este espectáculo, es liderado por Al McKay -quien junto al fallecido Maurice White, compusieron los hits que llevaron a Earth, Wind & Fire a la fama-, que en Chile se presentará junto a varios integrantes originales, en un show lleno de energía y virtuosismo.

Al McKay, es un artista multiplatino y ganador de un GRAMMY, que cuenta con una importante carrera como guitarrista, colaborando con artistas como Sammy Davis Jr., Pearl Bailey, Isaac Hayes, Andy Williams y Tina Turner, por nombrar algunos.