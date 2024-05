Espectáculo musical “The Queen of Soul” en Corpartes

Fundación CorpArtes, Rosario Norte 660, Las Condes.



6 de junio – 20:00 horas.

Entradas: desde $8.000 AQUÍ.

El espectáculo musical “Aretha Franklin: The Queen of Soul” se presentará en una instancia que invita a recordar grandes éxitos de una de las artistas más importantes de la historia que cautivó al mundo y a distintas generaciones con su inigualable voz.

Junto a diez músicos en escena, la cantante Gloria Pérez –profesora de la Escuela Moderna de Música y Danza– realizará un viaje por la versatilidad musical de la artista norteamericana repasando clásicos del góspel, soul, jazz, blues, funk y pop que la hicieron merecedora de 18 Premios Grammy. Respect, I say a little prayer for you, (You make me feel like) a natural woman, Think, Chain of fools, I never loved a man (The way I love you) y otras 10 recordadas canciones serán parte de los grandes éxitos que deleitarán a los seguidores de la ‘reina del soul’.

“Como Fundación CorpArtes estamos emocionados de homenajear el legado de una artista como Aretha Franklin y queremos que el público disfrute de un espectáculo musical de primer nivel, que tendrá a 10 músicos en vivo con un repertorio que incluye diversos géneros como el soul, jazz, blues y el funk. En esta ocasión, contaremos con la interpretación de la destacada cantante nacional Gloria Pérez que, sin duda, nos hará recordar a una cantante que marcó una época”, valora José Tomás Palma, director general Fundación CorpArtes.

“Nosotros, como Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello, queremos rendir un homenaje a la ‘reina del soul’ porque claramente Aretha Franklin es una reina, una estrella, una grande. Por algo ganó 18 Grammys y vendió más de 75.000.000 de discos. Todo su aporte a la música, a la cultura, ha sido impresionante y justamente para homenajearla y revalorizar su papel como cantante, hemos querido presentar este concierto en la excelente voz de Gloria Pérez, quien además es profesora de la Escuela Moderna de Música y también tiene una destacada trayectoria como profesora y cantante”, comentó por su parte Felipe Karadima, director de Extensión Cultural Universidad Andrés Bello.