Asociación de científicos e investigación de la Contraloría a ANID: “Refleja problema estructural”

La Asociación Nacional de Investigadores/as en Postgrado (ANIP) expresó este sábado que las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) “refleja parte de un problema estructural mayor”.

“El área de investigación en el país siempre ha pasado a un segundo plano, donde no es prioridad. Si bien han existido esfuerzos dar cierta relevancia, ANID es una institución que tiene tal grado de importancia en el área, ya que entrega y administra los fondos de investigación y becas del Estado”, señaló la directiva de ANIP al ser consultada por El Mostrador.

“Por tanto, este organismo debe actuar siempre dentro de los marcos éticos y normativos establecidos, por lo que debemos esperar los resultados de las indagatorias e investigaciones que se desarrollen al respecto. Más aún si consideramos que ANID forma parte de los entes que toma decisiones relevantes para todas y todos los actores que trabajan en el ámbito del conocimiento y de la investigación”, agregó la ANIP.

“Lo importante es que este tipo de cuestionamientos, no afecte a los beneficiarios de las becas chile en cuestión, más aún si han cumplido con todos los requisitos establecidos”, señalaron los científicos.

Medidas

Ante la consulta de qué medidas deberían tomarse al respecto de las denuncias, para la ANIP “en primer lugar, se debería hacer una instancia con todas las actorias de la sociedad civil involucradas en el área de conocimiento para realizar un diagnóstico sobre ANID, donde queden explícitos los elementos a mejorar y cambiar”.

“En segundo lugar, también es la oportunidad de robustecer todo lo vinculado al Ministerio de Ciencias, más aún considerando que es un ministerio nuevo nacido en 2020, que todavía no tiene seremis en todas las regiones del país. Es decir falta personal para que pueda funcionar en todos los rincones del país, tal cual como fue diseñado el ministerio en su inicio”, señaló la entidad.

En tercer lugar, para los científicos la situación enunciada “plantea la necesidad de establecer un proceso de modernización de todo lo implicado y vinculado con la Educación Superior en Chile, donde se considere un trabajo interministerial entre el ministerio de Educación, Trabajo, entre otros, donde se logren generar transformaciones a favor de una mayor inserción y derechos laborales de quienes nos desempeñamos en el área”.

“Por lo mismo, es esencial tener datos más precisos sobre quienes ejercen como trabajadores del conocimiento y la investigación, lo anterior permite establecer claridades para proponer mejores políticas públicas que vayan en beneficio del sector y del país”, agregaron.

Para la ANIP, “las problemáticas de inserción han aumentado de manera considerable en los últimos años, a tal punto que casi todos los estamentos del conocimiento la sufren, ya que es muy difícil encontrar trabajo con contrato, donde está primando en boletariado a honorarios”.

Por último, “es importante considerar que deben resguardarse la asignación de becas y fondos públicos a quienes cumplan con las normativas, por lo que parece inaceptable brindar beneficios a quienes no han pagado la pensión de alimentos de sus hijos o han sido sancionados en sus universidades por casos de acoso”.

“Amiguismo”

Finalmente, la ANIP también analizó los dichos del senador PS Alfonso De Urresti, miembro de la Comisión de Desafíos del Futuro y Ciencia de la Cámara Alta, que habló de “amiguísimo” y “descontrol” en este tema.

“Es una afirmación muy fuerte y como no existen antecedentes no se pueden compartir, creemos que siempre tenemos que ser responsables y no podemos calificar o adjetivar sin tener antecedentes, los cuales nosotros no tenemos, por tanto hay que ver como siguen las indagatorias e investigaciones al respecto”, expresaron.

“Lo importante, es que todo proceso de ejecución de trabajos y puestos asignados sea lo más transparente posible, como también que se seleccionen a los más capacitados en las diversas funciones en relación a los requisitos impuestos para cada cargo”, concluyó la ANIP.