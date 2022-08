¡Cultívate!: con extinción humana a la vista, revista Nature cita a la nueva Constitución

Presentado por:

¡Buenos días! Atención madres, padres, tías, tíos, abuelas, abuelos: este domingo se celebra el Día del Niño. A preparar regalos o un buen panorama en familia, que es lo que al final uno recuerda de niño. Recuerden que una tarde compartida vale más que mil legos.

Les doy la bienvenida a una nueva edición de Cultívate, el newsletter de El Mostrador, con lo mejor de la ciencia y la cultura, de Chile y el mundo, publicado en los últimos días.

En esta edición: el triste destino de Daniel Auster, el hijo del renombrado del escritor Paul Auster, la alucinante imagen de la galaxia “rueda de carro” del telesocopio Webb y los 90 millones de dólares que terminaron en la basura tras la cancelación de la película “Batgirl“.

Bonus track: la entrevista que la periodista Emilia Aparicio le hizo al director Patricio Guzmán (“La batalla de Chile”) a propósito del documental sobre el estallido que estrena la próxima semana.

Antes de arrancar, una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis . Te prometo que no te vamos a spamear. Y si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familiar. ¡Comencemos!

1

NATURE DESTACA NUEVA CONSTITUCIÓN

Polémica causó entre seguidores del Apruebo y el Rechazo un artículo que el viernes de la semana pasada publicó la prestigiosa revista científica “Nature”, con un análisis sobre la propuesta de nueva Constitución.

La nota fue escrita por Emiliano Rodríguez Mega, un periodista científico con base en México y especialista en América Latina, que además escribe para “Science”, la publicación especializada melliza de Estados Unidos.

“Chile has a new best seller”. Así empieza la nota. Y tiene razón: en Chile sólo la editorial Lom ha vendido 70 mil ejemplares, en una explosión editorial que no se veía desde Harry Potter y que incluso destronó al último libro del abogado Axel Kaiser (“El economista callejero”), activista del Rechazo, del número uno de la lista de los libros más vendidos en el ranking del diario El Mercurio, además de ser el texto más descargado en la Biblioteca Pública Digital.

La nota dice textualmente que el texto “contiene una serie de artículos diseñados para impulsar la ciencia, expandir la protección ambiental y mejorar el sistema educativo de la nación”.

Igual también consignó que “a pesar de haber sido redactada por un grupo diverso, la visión del futuro de Chile no ha ganado el favor de todos. Algunos académicos lo rechazan. Y varias encuestas muestran que la mayoría de las personas planean votar en contra”.

La revista además resaltó que el texto busca “descentralizar la investigación“, la obligación del Estado de “garantizar la libertad de investigación“, así como el acceso a una educación “universal, inclusiva y gratuita para todos”.

La nota concluye con una frase del científico Carlos Olavarría, director del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), para quien en el nuevo texto son clave la protección climática y la consideración de la ciencia como un pilar del nuevo Chile, y aunque aventura que no alcanzará a verlo, espera que el país tome ese rumbo.

2

SE VIENEN LOS EMBRIONES SINTÉTICOS

Una nota del diario The Guardian reveló esta semana que científicos crearon los primeros “embriones sintéticos”.

Los científicos del Weizmann Institute de Israel usaron células madre de ratones para formar estructuras con intestino, cerebro y corazón, que como órganos resultaron ser funcionales.

Lo novedoso es que para ello no necesitaron espermatozoides, huevos ni fertilización, en lo que podría ser un paso adelante para evitar experimentos con animales en el futuro y la creación de órganos para el trasplante en seres humanos.

Uno de los científicos de hecho ya creó una empresa que se quiere abocar a este objetivo en el futuro. Nuestros descendientes podrían reemplazar así pulmones, hígados o riñones defectuosos, a partir de nuestra propia materia prima.

3

NUEVA PELÍCULA DE LOS BEATLES

Aunque mi mejor amiga Miriam era fanática de los Fab Four, debo confesar que nunca enganché mucho con los Beatles, aunque reconozco que hay canciones cuyas que me encantan, como “Black bird” o “I want you (She’s So Heavy”).

Esto a propósito de la nueva película sobre la banda inglesa que prepara el cineasta neocelandés Peter Jackson (“El señor de los anillos”), donde participarán los mismísimos Paul McCartney y Ringo Starr, únicos sobrevivientes del cuarteto de Liverpool.

El proyecto es un largometraje de ficción que se apoyará en la tecnología para algo “nunca visto”, según prometió el realizador a “Deadline”.

El año pasado, Jackson estrenó su documental “The Beatles: Get back” en Disney+, uno más de la treintena de cintas de no ficción que existen sobre la banda.

4

¿DONDE CAYÓ EL COHETE CHINO?

Durante varios días hubo especulaciones sobre dónde caerían los restos del cohete chino Long March 5b. El pasado sábado finalmente se supo que impactaron en el Océano Índico, aunque también en zonas pobladas de Malasia e Indonesia.

De hecho incluso hubo que evacuar a algunos habitantes de la zona, que se toparon con piezas carbonizadas de hasta cinco metros de diámetro, aunque no hubo reportes de daños o heridos.

El cohete había puesto en órbita el módulo de la estación espacial china Tiangong y los hechos desataron polémica, porque si bien estos aparatos están diseñados para evitar reingresos descontrolados, no hay ninguna ley que norme esta situación.

Se estima que entre un 20% y 40% de la masa de un objeto de gran tamaño puede impactar en la tierra. Ahora hay que prepararse, porque China planea lanzar otro cohete similar en octubre.

5

EXTINCIÓN HUMANA A LA VISTA

La BBC publicó un inquietante artículo sobre el que no podríamos estar tomándonos suficientemente en serio el riesgo catastrófico que significa el cambio climático.

Un estudio recogido por la Academia de Ciencias de Estados Unidos plantea que aunque este escenario pronto podría ser una realidad, incluso con un calentamiento global moderado, no hay suficientes estudios al respecto.

Los autores recuerdan que los cambios climáticos han derribado imperios anteriormente y causado extinciones masivas, como ocurrió en el caso de los dinosaurios.

Además instaron al Panel Internacional de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) a publicar un informe específicamente sobre el riesgo de cambios catastróficos.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en marzo que “estamos caminando sonámbulos hacia una catástrofe climática”, por lo que los científicos no podrían estar muy lejos con sus advertencias.

6

EL TRISTE DESTINO DEL HIJO DE PAUL AUSTER

Uno de los libros que me marcó en la vida fue “Leviatán”, de Paul Auster, a quien admiro hasta hoy, incluida su película “Smoke”, con estrellas como William Hurt, Harvey Keitel y Forest Whitaker. Pero muchas veces los grandes genios incuban también grandes tragedias, y Auster no es la excepción.

La edición en español del diario New York Times recordó la semana pasada la triste historia de su hijo Daniel Auster, de 44 años, que murió recientemente en un hospital de Nueva York tras sufrir una sobredosis de heroína en un andén del metro de la Gran Manzana.

Más allá de que la heroína se ha convertido en una verdadera pandemia en el país norteamericano, donde el año pasado murieron 100 mil personas por sobredosis, causando más fallecidos que las armas o los accidentes automovilísticos, lo cierto es que la propia vida del hijo del autor fue una verdadera novela, que además incluyó asesinatos y cárcel.

Hijo de la primera mujer de Auster, la autora y traductora Lydia Davis, de la cual el autor se separó siendo Daniel un niño, fue alumno de un colegio exclusivo, fotógrafo y DJ, y deambuló desde joven en los círculos más vanguardistas del arte neoyorquino. Pero también se vio involucrado en la muerte de un traficante de drogas, Andre Melendez, que estaba tratando de cobrar una deuda y fue asesinado por un promotor de fiestas en 1996.

El artículo además insinúa que Daniel nunca fue procesado por el crimen gracias a la fama de su progenitor. El caso además sirvió para la trama de una novela de su madrastra, la escritora Siri Hustvedt. Antes Daniel ya había aparecido como personaje en “La trilogía de Nueva York”, que consagró a su padre a fines de los 80.

Por si esto fuera poco, el año pasado Auster fue acusado por la muerte aparentemente accidental de su propia hija, Ruby, de diez meses, mientras él se drogaba, un caso por el cual estaba en libertad bajo fianza. Daniel se había casado en Berlín con una joven artista y regresado recientemente a Nueva York a vivir a un barrio cerca de su padre. Pero la historia no tuvo un final feliz.

7

LA ESPECTACULAR GALAXIA “RUEDA DE CARRO”

El telescopio Webb sigue entregando sorpresas. Esta semana la NASA reveló las espectaculares imágenes de una galaxia llamada “Rueda de carro”, ubicada a 500 millones de años luz de la Tierra.

“Su apariencia, muy parecida a la de la rueda de una carreta, es el resultado de un evento intenso: una colisión de alta velocidad entre una gran galaxia espiral y una galaxia más pequeña no visible en esta imagen. Las colisiones de proporciones galácticas ocasionan una cascada de eventos diferentes y más pequeños entre las galaxias involucradas; esta galaxia no es una excepción”, publicó la agencia espacial en su sitio web oficial.

Aunque esta galaxia había sido detectada previamente por otros telescopios, nunca había podido ser fotografiada como ocurrió en esta ocasión.

8

BATGIRL: US$90 MILLONES A LA BASURA

Esto sí es quedarse con los crespos hechos: nada menos que 90 millones de dólares fue lo que se gastó el estudio Warner Brothers en la película “Batgirl” antes de cancelar la producción.

La cinta era protagonizada por Leslie Grace, una artista estadounidense de ascendencia dominicana que el año pasado protagonizó “In the Heights”, un musical inspirado en una obra que ganó un premio Tony, y es conocida como una cantante de bachata y reguetón.

Aunque medios norteamericanos señalaron que Warner Brothers tomó la decisión por la reacción negativa del público en exhibiciones de prueba, la productora se limitó a hablar de un “cambio de estrategia”. En la cinta, filmada íntegramente en Glasgow, además participaron las estrellas Michael Keaton y Brandon Fraser.

9

PATRICIO GUZMÁN ESTRENA EN VÍSPERAS DEL PLEBISCITO

A tres semanas del plebiscito del 4 de septiembre se estrenará en Chile, el 11 de agosto, el documental “Mi país imaginario”, donde el laureado cineasta nacional recupera la memoria del estallido social y el proceso constituyente que le siguió.

Al igual que otros trabajos del director, este filme se caracteriza por la construcción de un relato a partir de las propias reflexiones del artista. En el documental, Guzmán habla de la filmación de “La batalla de Chile” y de los procesos de cambios sociales que han ocurrido en el país. En tal sentido, esta nueva película vendría siendo una continuación histórica de una línea temporal surgida hace 50 años.

“Hay una especie como de línea recta que viene desde aquellos años, ya casi son 50 años y es insólito. Ahí está esa especie de giro histórico del cual Chile no se quiere desprender hasta solucionarlo, hasta repararlo, hasta darle la vuelta, hasta extender a todo el mundo lo que realmente significó olvidar la naturaleza de un pueblo entero. Ahora se vuelve a recuperar poco a poco”, dice.

Lea la entrevista de Emilia Aparicio aquí.

10

PANORAMAS REGIONALES

JAVIERA PARRA Y LOS IMPOSIBLES EN ANTOFAGASTA

Atención a los fanáticos de “Humedad”: en el marco de una gira nacional, la banda se presentará en el casino Enjoy de Antofagasta el próximo sábado.

La banda promete mostrar lo mejor de su repertorio y reversiones de sus canciones, en un nuevo set que fue estrenado en su show en la pasada edición de Lollapalooza Chile 2022.

El próximo año la banda liderada por la nieta de Violeta Parra cumplirá tres décadas sobre los escenarios y aunque sus integrantes han tenido proyectos individuales entre medio, son más conocidos como conjunto.

MAZAPÁN EN VALPARAÍSO

¿Quién no le cantó “La chinita Margarita” de Mazapán a sus hijos? Yo hice lo que pude con mi hija Sol, CD mediante, por cierto, en la era pre Spotify.

Por eso mencionaré, como panorama clave en el Día del Niño, la actuación que realizará el grupo este domingo, a las 12:00 horas, en el Teatro Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María.

Con elenco completo, una gran variedad de instrumentos y un grupo de bailarines, los artistas repasarán los innumerables clásicos de su discografía, a través de un espectáculo que invita a gozar del juego y el canto.

Las entradas de este concierto están a la venta a través de Ticketpro.cl. El valor de los tickets es $8.000 general y $5.000 adultos mayores y estudiantes. Los niños pagan entradas a partir de los dos años de edad.

MUESTRA DE BENJAMÍN LIRA EN PUERTO VARAS

Sin duda que Benjamín Lira (1950) es uno de los pintores más destacados de Chile. Ahora los residentes de Puerto Varas y alrededores tendrán la posibilidad de ver la obra de este artista, Beca Fullbright y Premio de la Crítica en Artes Visuales, en el Centro Cultural Bosque Nativo.

A partir de este viernes podrá ser visitada en el Centro Cultural Bosque Nativo la exposición “Figura & Color: Grabados de Benjamín Lira”, que presenta una selección de grabados realizados en la última década por este reconocido artista.

Lira se caracteriza por la utilización de diversas técnicas para la representación de la figura humana y un riguroso y elaborado trabajo cromático.

Pintor, dibujante y escultor, aquí presenta una selección de grabados, realizados entre 2014 y 2021, en un proceso creativo que, según ha dicho, ha sido lento y no del todo consciente.

Presentado por:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. No olviden escribirme, contesto todo personalmente, y si tienen algún panorama regional, no duden en enviarlo.

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura

¡Que tengan un lindo fin de semana!