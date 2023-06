Caja de Pandora: primeros seres humanos artificiales

Además, en esta edición de Cultívate, el newsletter de ciencia y cultura de El Mostrador: los investigadores chilenos que obtuvieron tiempo de observación en el telescopio espacial James Webb, el nuevo podcast de la escritora Lola Larra y la polémica después que Chile rechazara ser el invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt.

Este fin de semana la Furia del Libro estará a full en la Estación Mapocho y el domingo se celebra el Día del Padre.

Además, en esta edición: los investigadores chilenos que obtuvieron tiempo de observación en el telescopio espacial James Webb, el nuevo podcast de la escritora Lola Larra y la polémica después que Chile rechazara ser el invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt.

Bonus track: los detalles de la nueva carrera espacial que me comentó el astrónomo José Maza, en una entrevista sobre su último libro, Luna.

PRIMEROS SERES HUMANOS ARTIFICIALES

Revuelo causó la información sobre un equipo científico británico que consiguió desarrollar embriones humanos sin óvulo ni esperma, usando células madre, según publicó este jueves el diario británico The Guardian.

“¿Se consideran estas estructuras vida como la entendemos actualmente? ¿Deberían recibir protecciones legales similares a las de un embrión humano, dependiendo de su estado de gestación? ¿Podrían usarse humanos sintéticos sin cerebro para extraer sangre y órganos para donación y resolver enfermedades en seres humanos gestados de forma natural?”, son algunas preguntas que se planteó El Confidencial.

Lo cierto es que, para muchos, es el comienzo de una nueva era de la biología reproductiva. Y el tema tiene enormes implicaciones éticas y grandes riesgos. El avance fue presentado en un congreso científico en Boston.

“Podemos crear modelos similares a los embriones humanos reprogramando las células”, afirmó allí la profesora Magdalena Zernicka-Goetz, del Instituto de Tecnología de California.

En otra comparecencia en dicho evento, el responsable de biología de células madre y genética del desarrollo en el Instituto Francis Crick (Londres), Robin Lovell-Badge, dijo que “la idea es que si empleamos células madre para realmente modelar el desarrollo embrionario normal humano, se puede obtener muchísima información sobre cómo comenzamos el desarrollo, lo que puede ir mal, sin tener que usar embriones en su fase temprana para la investigación”.

En España, algunos investigadores se encargaron de poner paños fríos, al señalar que no se puede comentar su importancia hasta que el estudio, con todos sus detalles, esté disponible en una revista científica.

En Chile, la genetista argentina Florencia Tevy le dijo a Emilia Aparicio que un aspecto a considerar es la necesidad de legislar sobre el tema, respecto a lo cual –en su opinión– el Congreso chileno está muy atrasado.

“Legalmente vamos a tener una nebulosa en que no vamos a saber muy bien a qué atenernos, entonces todos los abogados van a estar diciendo distintas cosas, porque no hay una regla clara”, advirtió.

Lo otro es la creación de bancos de órganos autólogos. Esto último, para que “yo pueda donar mis propias células para hacerme un autotrasplante después”, señaló la investigadora.

Agregó que la nueva técnica está en su mayor parte orientada a entender cuáles son los principios del desarrollo humano, principalmente para las mujeres que no pueden tener hijos o que sufren de abortos espontáneos durante las primeras semanas, o para los hombres que no pueden engendrar hijos.

El trabajo de Żernicka-Goetz no es el primero en este campo. Equipos de su laboratorio y del Instituto Weizmann en Israel demostraron previamente que las células madre de ratones podrían ser inducidas a autoensamblarse en estructuras similares a embriones tempranos, con un tracto intestinal, los comienzos de un cerebro y un corazón latiente. Lo mismo podría hacerse, teóricamente, con los embriones humanos.

Puedes ver la nota de The Guardian aquí.

POLÉMICA POR RECHAZO DEL GOBIERNO A PARTICIPAR EN FERIA DEL LIBRO DE FRANKFURT

Se armó la grande después que se supo que el Gobierno rechazó la invitación de la Feria del Libro de Frankfurt para que Chile fuera el invitado de honor en el año 2025. Incluso el presidente Gabriel Boric expresó su molestia.

En el mundo literario ha causado polémica la decisión, donde fue criticada duramente por autores como Nona Fernández, Óscar Contardo y Faride Zerán, además de la SECH y el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, Alejandro Bernales, quien pidió derechamente a La Moneda revisar la decisión.

El ministerio encabezado por Jaime de Aguirre suma así una nueva polémica, tras lo ocurrido con la Feria del Libro de Buenos Aires, cuando dicha cartera eligió a dedo a los escritores que iban a ser parte de la delegación chilena.

Al ser consultada por El Mostrador, la secretaría de Estado se limitó a señalar que, por motivos presupuestarios, Chile asistirá al evento germano solo como participante.

Puedes ver la nota completa aquí.

INVESTIGADORES CHILENOS USAN TELESCOPIO ESPACIAL JAMES WEBB

En lo que es todo un privilegio, un grupo de astrónomos chilenos tendrá acceso al Telescopio Espacial James Webb –en inglés, James Webb Space Telescope (JWST)– para llevar a cabo sus investigaciones, según una nota que publicó Emilia Aparicio esta semana.

El investigador posdoctoral Jorge González López y el académico Manuel Aravena lideran un proyecto titulado “Unveiling the interplay between the circumgalactic and interstellar media in a complex protocluster environment at z=4.5”, en que también participarán el académico Roberto Assef y los estudiantes Ana Posses y Manuel Solimano.

La iniciativa busca aprovechar las características del JWST para estudiar la interacción del gas ionizado, el medio interestelar y los componentes estelares necesarios para entender los procesos de retroalimentación y el crecimiento galáctico en galaxias distantes.

“Nosotros estudiamos la evolución de galaxias, queremos saber cómo nacen, crecen y forman estrellas. Para eso observamos galaxias muy lejanas, de cuando el universo era más joven y las galaxias recién se estaban formando”, explicó el investigador Jorge González López.

Y entregó detalles al respecto: “Lo que hemos observado en estas galaxias es que hay mucho gas rodeándolas y de distinto tipo y no sabemos por qué ese gas llegó ahí. Como el gas es el combustible para formar estrellas, es crucial entender bien ese gas extendido que rodea las galaxias para saber cómo reciben el combustible las galaxias”.

Puedes ver la nota completa aquí.

EL CHILENO QUE ESTRENA ÓPERA EN NY

Este viernes, el prestigioso escenario National Sawdust y la organización artística New Latin Wave presentaron Paraíso, una ópera poética concebida y compuesta por el compositor chileno Mauricio Díaz Gallardo, radicado en Nueva York (NY) y más conocido como Sokio.

Obra de pensamientos superpuestos, cantada por una madre y un hijo, Paraíso se basa en la historia real de una mujer de Puebla, México, que durante la era de George W. Bush cruzó la frontera de Texas con su bebé para reunirse con su esposo en NY.

La performance contó con un libreto de la poeta, estudiosa y educadora venezolana Natasha Tiniacos, en colaboración con Sokio.

“Durante décadas, pensé que había terminado con la forma operística; no había encontrado ideas que me interesaran para esta forma particular de contar historias musicales. Pero con esta historia, este viaje de autodescubrimiento, sentí la necesidad de hacer algo y volver a visitar la ópera”, comentó el autor.

ESCRITORA LOLA LARRA COMBINA MÚSICA Y LITERATURA EN NUEVO PODCAST

La escritora Lola Larra tiene un nuevo podcast, “La eterna juventud”, basado en su más reciente libro homónimo.

El título contiene una serie de crónicas y lo particular es que han sido musicalizadas, en episodios que duran menos de diez minutos cada uno.

“Los primeros viajes, los libros que nos cambiaron, el primer trabajo, una película prohibida. Los primeros amores. Memorias personales. Pero también memorias colectivas. Recuerdos compartidos por todos. Esos que marcaron una época”, señala la reseña del podcast.

La grabación fue hecha en un estudio profesional, con el compositor y pianista Sergio Valenzuela, el baterista Nico Ríos y el guitarrista Gabriel Reyes, y estrenada el pasado jueves en el marco de la inauguración de la Furia del Libro.

Puedes escuchar el podcast aquí.

DESCUBREN LOS RESTOS DE UN MUNDO DE ORGANISMOS EXTINGUIDO

Hace al menos 1600 millones de años vivieron en los cursos de agua unas criaturas microscópicas cuyos fósiles moleculares se han encontrado en rocas de aquella época y podrían ser los vestigios más antiguos de nuestro linaje, informó la DW.

El descubrimiento de este “mundo perdido” microscópico, que publica Nature, podría cambiar la comprensión sobre nuestros primeros antepasados.

Todos los seres vivos con células eucariotas (las de los animales, plantas y hongos, con el ADN envuelto por una membrana) tienen un primer ancestro común conocido como LECA, que vivió hace 1200 millones de años, pero que debe de haber sido precedido por otras formas de eucariotas.

Según los investigadores, estas criaturas, que prosperaron desde hace unos 1600 millones de años hasta hace unos 800 millones, abundaban en los ecosistemas marinos de todo el mundo y probablemente moldearon los ecosistemas durante gran parte de la historia de la Tierra.

Puedes ver el estudio aquí.

TRIUNFO DE MANCHESTER CITY PODRÍA REUNIFICAR A OASIS

Soy un apasionado del fútbol y, aparte de la familia, para mí es sagrada la pichanga semanal, que me ha granjeado grandes amigos, como Ernesto y Giovanni, y a través de ellos, también algún amor. Comencé a jugar en La Araucana de La Florida, allá por los años 90, y también lo hice en la población Endesa de Huasco, el Open Gallo de Buenos Aires y el Mauerpark de Berlín.

Por eso no me sorprendió la noticia de que, gracias al fútbol, el grupo Oasis, disuelto en 2009, podría reunificarse y volver a los escenarios. Resulta que los hermanos Noel y Liam Gallagher, peleados desde hace tiempo, son fanáticos del Manchester City, que acaba de ganar la Champions League frente al Inter de Milán.

En mayo, Liam aseguró que, en caso de un triunfo del equipo del que ambos son fanáticos, dejarían a un lado sus diferencias. Y en estos días se vieron en las redes clips de ambos –por separado– cantando canciones de Oasis en la tribuna y en el mismo vestuario de los jugadores, según relató Página 12.

Por cierto, para los italianos, los últimos días han resultado ser jornadas negras, pues además perdieron las finales de la Europa League (Roma frente al Sevilla), Conference League (Fiorentina vs. West Ham) y del Mundial Sub-20 (ante Uruguay).

LA MUERTE DE CORMAC MCCARTHY

Murió este martes a los 89 años. Se hizo famoso como autor de The Road y No Country for Old Men. Esta última novela fue llevada al cine en un filme dirigido por los hermanos Coen y protagonizado por Javier Bardem. La cinta ganó cuatro premios Oscar, incluido el de mejor película. Pero el autor estadounidense fue mucho más que eso.

Ganador del Pulitzer, se caracterizó por una literatura oscura. Muchas de sus novelas eran cuentos violentos que describían la frontera de EE.UU. y mundos postapocalípticos, recordó esta semana la BBC. Stephen King lo calificó como “quizás el mejor novelista estadounidense de mi tiempo”.

The Road, publicada en 2006, fue la décima novela de McCarthy y obtuvo el prestigioso premio Pulitzer de ficción al año siguiente. Describe el arduo viaje de un padre y su hijo mientras luchan por sobrevivir en un Estados Unidos después del apocalipsis, y cuenta con una versión cinematográfica extraordinaria, protagonizada por Viggo Mortensen y dirigida por John Hillcoat.

Siempre huyó de las luces. Durante su larga carrera, sus entrevistas en los medios o sus apariciones en la alfombra roja fueron escasas. “Al igual que J. D. Salinger o Thomas Pynchon, Cormac McCarthy escribía de espaldas a los lectores, ignorando modas y exigencias comerciales, fiel exclusivamente a sí mismo y a las exigencias de su vocación artística”, resumió El País.

ASTRÓNOMO JOSÉ MAZA: “SE ESTÁ REINICIANDO LA CARRERA ESPACIAL”

Conversé con el astrónomo José Maza sobre su más reciente libro, Luna. Allí el científico invita a explorar los misterios y la fascinación que rodean a este cuerpo celeste, en momentos en que China y Estados Unidos buscan volver al satélite con miras a llegar a Marte.

En el texto, el Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999 combina su vasto conocimiento científico con la riqueza de la cultura popular, para –en palabras de la editorial Planeta– brindar una visión completa y apasionante sobre el satélite natural, comprender la importancia de la Luna en nuestro universo, y mostrar cómo ha moldeado nuestra cultura y creencias a lo largo de los siglos.

“El Sol y la Luna son los dos astros más importantes y han estado presentes en todas las culturas desde tiempos inmemoriales”, señala el autor.

Puedes ver la nota completa aquí.

PANORAMAS REGIONALES

– ENCUENTRO CANTO A LO DIVINO EN LOS VILOS

Este sábado se realizará el Encuentro Canto a lo Divino, en el marco de la Fiesta Patronal de San Antonio de Padua, en la Iglesia de Caimanes de Los Vilos.

El evento se realiza en el marco del Primer seminario de Canto a lo Humano y lo Divino en la Provincia del Choapa, organizado por Bodegón Cultural de Los Vilos.

El canto a lo divino es uno de los tesoros patrimoniales de Chile y América, expresión de identidad del mundo campesino y mestizo del Valle Central, que se conserva especialmente en los valles de Pupío, Quilimarí y Choapa.

– DAMAS GRATIS EN TALCAHUANO

La Bodeguita de Nicanor celebra 11 años de vida con un ciclo imperdible de shows en vivo, uno de los cuales será el próximo domingo 25 de junio, en el Espacio Marina de Talcahuano.

El grupo argentino de cumbia es uno de los más famosos del género y estará acompañado por Ke Personaje, Orquesta La Delio Valdez y Delavieja la Cumbia.

Puedes comprar tus entradas aquí.

– PIANISTA LUCÍA GHINI EN VALDIVIA

La destacada pianista argentina Lucía Ghini ofrecerá este lunes, a las 19:00 horas, un concierto en el Teatro Municipal de Valdivia, con un repertorio de música clásica, mezclada con una delicada selección de folklore argentino.

La artista propone un programa cuya temática se centra en las danzas tradicionales, a través de obras de Liszt, Chopin y los compositores argentinos Del Cerro, Aguirre y Leguizamón.⁣

Entradas aquí.

