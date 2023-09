¿Cuánto tiempo es el plazo para grabar la patente de tu auto en ventanas y espejos retrovisores?

Este lunes 4 de septiembre comenzó a regir la modificación de la Ley de Tránsito que obliga a los conductores a grabar la patente de su vehículo en el parabrisas, ventanas y espejos retrovisores laterales con la finalidad de disminuir los robos y la venta ilegal de autopartes en Chile.

Este mandato rige de igual forma para los autos usados y los nuevos, pero con distintos plazos a cumplir la medida.

En concreto, los autos que ya se encuentran en circulación tienen un año -desde hoy- para marcar la patente de su vehículo en todos los espejos de este. En tanto, los autos nuevos, deben salir marcados desde las concesionarias.

Al respecto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, sostuvo que “los dueños de vehículos van a tener 12 meses para poder grabar los que ya están en su propiedad y los nuevos van a tener que salir con esta placa patente ya grabada en cada uno de los vidrios involucrados”.

El objetivo de esta modificación es prevenir la venta de vehículos motorizados robados, aumentando las sanciones a todo tipo de acciones tales como la conducción con placas patentes tapadas entre otras.

El subsecretario del Prevención del Delito, Eduardo Vergara, indicó que, con la modificación en la ley, será delito transitar con una patente falsa o con algún dispositivo que impida su visual.

Sanciones

Las nuevas disposiciones a la Ley de Tránsito también incluyen nuevos tipos de sanciones o aumento de algunas, tal es el caso del robo de vehículo que sube desde el presidio menor en su grado medio a máximo. También se establece la suspensión de licencia de conducir o inhabilidad de obtenerla hasta por 5 años.

El conducir un vehículo con una patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo, la multa será entre 50 a 100 UTM.

También hay multas por conducir con luces o focos distintos a lo permitido a la ley. A la vez, se prohíbe la venta y carga de combustible a todo vehículo motorizado que no contemple su placa delantera o trasera. El castigo va desde las 10 a 100 UTM a los concesionarios o duelos de las estaciones de servicio.

Por otro lado, también se agregaron causales para el retiro de circulación de los vehículos y su disposición ante los juzgados de policía local. Destacando, la no obtención de certificados de revisión técnica al día, no tener certificado de homologación individual; circular con placa patente no visible, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

El proyecto eleva el rango de multas en algunos casos y ajusta la Ley 20.931, sobre la aplicación de penas en robo, hurto y receptación.

El Código Penal también fue modificado y se incluyó como agravante en los delitos de hurto y robo, la ejecución mediante el uso de un vehículo sin placa patente (delantera, trasera o ambas) o si están ocultas.

También es agravante el uso de vidrios oscuros o polarizados o la utilización de otras prácticas que ayude a la impunidad.