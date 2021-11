Convencional Bernardo de la Maza critica las actuaciones extremas de su sector: Así “no va a lograr ni ha logrado nada”

El convencional independientes por cupo de Vamos por Chile, Bernardo de la Maza, explicó en El Mostrador en la Clave su decisión de abandonar el pacto de convencionales de derecha, al asegurar que "ya no son 37, sino 36".

"Yo me retiré porque veo que hay un sector ahí de la derecha, que primero yo no soy de derecha, he sido independiente, tengo muchas simpatías con gente de Evópoli y algunos de Renovación Nacional; también en lo personal me llevo muy bien con la Tere Marinovic, con Marcela Cubillos, con la Rocío, con toda la gente de derecha, más extrema derecha, pero en la línea de acción, en lo político, creo que hay un grupo ahí que está actuando de manera muy extrema, con lo que no va a lograr y no ha logrado nada. Tenemos 24% de los votos en la convención, que es muchísimo y sin embargo no hemos logrado nada, absolutamente nada, ni vamos a lograr nunca jamás con políticas extremas. Entonces por eso yo decidí salirme y quedarme como independiente, buscando alianzas más hacia el centro", indicó.

Sobre esas alianzas, ya tiene en mira algunos grupos. "Vamos a formar una coalición según lo conversé este fin de semana, una nueva coalición en que va a estar Evópoli y muchos de Renovación Nacional, creo que hasta ahora somos 16 constituyentes que va a buscar la alianza por todos lados, porque todos somos minoría allá adentro. Y si no logramos alianzas con otros y todos nos necesitan a su vez. Alianzas con gente que sea consciente, que sea capaces de de ceder, cedernos a nosotros y nosotros cederles a los otros, a los demás, en sus ideas, para finalmente lograr normas constitucionales que sean razonables y sean comprensible, que se puedan llevar a efecto efectivamente, que sea lo que el país quiere, pero sin refundar el país, sin hacer locuras, sin votar todo lo maravilloso que tenemos en un país que ha llegado a ser de lo mejor de América Latina por muchas décadas; y que ahora sí estamos en un momento de crisis por razones como el desprestigio de las instituciones, por los abusos, por la corrupción; y muy especialmente por una clase política inoperante que hay que cambiarla. Esta clase de política donde está el Florcita Motuda, que yo creo que es de lo peor que he visto muchos años. Tenemos que cambiar esa clase política como a través de una nueva Constitución que cambie el eventualmente el sistema".

"¿Abrirnos con quiénes? Con todos aquellos que están desde la centroderecha hasta la centroizquierda, o izquierda moderada como el Partido Socialista ha adoptado una actitud muy moderada, sorprendentemente para mí en esa convención, Frente Amplio también ha adoptado una posición también moderada, alejado del Partido Comunista. Yo creo que hay una alianza, un frente enorme ahí. Si nosotros logramos como este nuevo colectivo, que se llame como se llame, porque el nombre no lo tenemos, ni siquiera nos hemos visto todas las caras", añadió.

"En ideología no vamos a ser igual al Frente Amplio, pero sí en temas temáticos concretos que podemos lograr acuerdos importante. Ponte tú en los derechos sociales, estupendo. Pero cómo lo aseguramos con crecimiento y qué derechos sociales ofrecer. El principal problema hoy es la seguridad. Pero hablemos del tema de la salud. Si vamos a hacer una salud gratis para todos, estupendo. ¿Cómo se va a financiar? No es posible financiar, es demasiado cara. Entonces hacer la salud pública gratis para todos es un ofrecimiento... acá hay mucho de Navidad. Nos estamos acercando a la Navidad y por ejemplo, pareciera que hay un Viejo Pascuero que está ofreciendo de todo. Seamos realistas, ofrezcamos cosas que realmente se van a poder cumplir. Que sean razonables, moderadas, la moderación tiene que ser un signo fundamental de esta Nueva Constitución. Yo creo que se requieren cambios muy radicales, e importantes. El país lo requiere de hace muchos años. Encima ahora con el estallido social, que fue reflejo de todo lo malo que estaba ocurriendo. Pero al estallido se agregó primero el estallido extraordinariamente violento, que junto con ser estallido fue saqueo, incendio, asalto. Fue un estallido XXL. Y además se suma eso, la brutalidad que ha sido la pandemia que nos ha golpeado a todo el mundo, y a nosotros también y que tenemos una economía endeudada, débil. Y cuando vamos a empezar a crecer fuerte para obtener recursos para todas las cosas que necesitamos cambiar", aseguró.

"Yo creo que esta es lejos, lejos, la convención más diversa de la historia de Chile, donde hay gente que nació en alguna casa pobre, por ahí, en el suelo, en cualquier lugar alejado e iba a la escuela a caminar a 12 sola para llegar a una escuelita pobre y gente de buen vivir. Entonces hay una variedad de gente impresionante de todos los sectores. Yo creo que de todos esos sectores que están más a los extremos y desde luego también del de la derecha más a la extrema, yo creo, espero, confío en que pueda haber cordura y pueda haber un viraje hacia el centro", cerró este tema.

No ve candidato presidencial óptimo

En otras materias, el convencional De la Maza criticó a los candidatos presidenciales. "No hay ningún candidato que sea de lujo. No veo ningún estadista, gran estadista entre los candidatos".

"Veo además tremendas diferencias, y además veo que a cada uno prácticamente le han ido apareciendo señales... de uno que a lo mejor participó en un robo de dinero, el otro que tiene documentos falsificados, el otro que está escondido allá en Estados Unidos. Es una mezcla demasiado mala. A mí no me gusta. Boric no domina la cifras. La Provoste tiene un pasado particular de su paso por el Ministerio de Educación. Sichel, bueno ya sabemos ya. Kast creo que tiene unas promesas que son muy bonitas, pero vamos a ver si las va a poder cumplir. Seguridad para todos, en un país donde si algo reina es la inseguridad. ¿Orden? ¿Cómo? ¿Con el apoyo de quién? Cuando van a estar, a lo mejor, las hordas del estallido salen a la calle de nuevo y le hacen la vida imposible. No lo sabemos", explicó.