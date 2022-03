Ucrania acusa a Rusia de no respetar alto al fuego en Mariupol: "Las fuerzas rusas están bombardeando el corredor humanitario"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania acusó que las tropas rusas no han respetado el alto al fuego en Mariupol, ubicada en el sureste ucraniano. En el lugar, los residentes han estado sin electricidad, cobertura de telefonía celular, o suministro de agua por más de una semana.

"¡Alto al fuego violado! Las fuerzas rusas ahora están bombardeando el corredor humanitario de Zaporizhzhia a Mariupol. Ocho camiones más 30 buses están listos para entregar ayuda humanitaria a Mariupol y evacuar civiles a Zaporizhzhia. La presión sobre Rusia DEBE intensificarse para que cumpla sus compromisos", señaló el Ministerio en su cuenta de Twitter.

Ceasefire violated! Russian forces are now shelling the humanitarian corridor from Zaporizhzhia to Mariupol. 8 trucks + 30 buses ready to deliver humanitarian aid to Mariupol and to evac civilians to Zaporizhzhia. Pressure on Russia MUST step up to make it uphold its commitments.

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 8, 2022