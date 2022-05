La influencia de los RN Raúl Celis y Cristián Monckeberg en la propuesta de la Cámara de las Regiones

“Nosotros teníamos el viernes la disyuntiva de optar por dos posibilidades. Una era votar todo en contra, que fue lo que en esencia hizo la UDI, con el riesgo de dejar un sistema unicameral sin ningún tipo de contrapeso ni freno, y otro era optar por potenciar lo que había, que era la Cámara de las Regiones. Y nos pareció que era más razonable, por una responsabilidad histórica, apoyar esta segunda opción”, explicó Raúl Celis de Renovación Nacional (RN) sobre la aprobación del artículo que define las leyes de acuerdo regional, es decir, en que proyectos funcionará como revisora la Cámara de las Regiones.

Eran las 17.00 horas del viernes cuando se hizo visible en las pantallas de las diferentes salas de la Convención el resultado positivo para el artículo que contiene las materias de acuerdo regional. Con 111 votos a favor (ocho más del mínimo para pasar al borrador), 26 en contra y 13 abstenciones pasaba a formar parte del borrador constitucional a once días de que empiece el trabajo en las comisiones finales, la de Armonización, Normas Transitorias y Preámbulo con el fin de entregar una carta fundamental que sea plebiscitada el 4 de septiembre.

El artículo logró el apoyo de los 2/3 con votos de la centroderecha, específicamente de los integrantes de Renovación Nacional y parte de la comisión de Sistema Político, Cristián Monckeberg y Raúl Celis, además del Evópoli Hernán Larraín Matte. También gracias a integrantes del Colectivo del Apruebo como Fuad Chahin —convencional parte de la comisión de Sistema Político que no firmó la propuesta que llegó al Pleno—, menos Felipe Harboe que rechazó y Rodrigo Logan que se abstuvo.

Además, sufragaron a favor de este artículo desde Pueblo Constituyente —a excepción de Camila Zárate que se abstuvo—, la Coordinadora Plurinacional, el Colectivo Socialista —menos Carlos Calvo que se abstuvo—, el Frente Amplio, el Partido Comunista, INN, Escaños Reservados y Movimientos Sociales Constituyentes.

Los votos en contra y las abstenciones vinieron por parte de la centroderecha y de Renato Garín.

Según lo que transmitieron los miembros del grupo de independientes, Renovación Nacional y Evópoli, los RN Cristián Monckeberg y Raúl Celis, y el Evópoli Hernán Larraín Matte, propusieron al colectivo votar a favor o abstenerse.

“Aquí no hay un compromiso a estar por el apruebo o por el rechazo, sino que nos parecía que, en cualquiera de los dos escenarios tenía mucho más sentido haber estado dispuestos a mejorar la Constitución, a hacer los mayores esfuerzos, que es lo que hemos hecho desde el comienzo, para tener una Constitución lo mejor posible para el país”, describió Raúl Celis.

Aseguró que Monckeberg, Larraín Matte y él votaron favorablemente “porque sabíamos los riesgos a los que nos enfrentábamos en caso de votar negativamente y dejar una segunda Cámara de las Regiones completamente desnuda, sin atribuciones, sin ningún vestuario, contra un Congreso todo poderoso. Un Congreso que es peligroso ya sea que tenga al presidente a su favor, porque puede hacer lo que tenga en gana, o ya sea que el presidente no tenga el Congreso a su favor porque ahí se puede generar, unido a la fragmentación, una especie de ingobernabilidad para el presidente”.

Agregó: “A veces se nos critica porque se nos considera un poco entreguistas, pero a mí me parece que las consecuencias de haber tenido una actitud durante toda la Convención de apertura al diálogo con la izquierda rindió algunos frutos al permitir tener un sistema, un poder legislativo que se aleja mucho de las primeras propuestas que realmente eran a mi juicio fatales para el futuro democrático y la estabilidad democrática del país. Tenemos un sistema que no es del todo de nuestro agrado, pero por lo menos se aleja muchísimo de las primeras propuestas”.

El rol que tuvo la propuesta de RN que tenía similitudes con el borrador con el que llegó a negociar el Colectivo Socialista para la elaboración de lo que se aprobó este viernes

Casi el total de artículos votados este viernes fueron resultado de un tercer acuerdo entre miembros de la centroizquierda al interior de la comisión de Sistema Político. La semana pasada tuvieron que presentar indicaciones a los artículos sobre Sistema Legislativo y Ejecutivo que fueron rechazados el 13 de abril. Para llegar al conjunto de cambios, que resultó en un documento con nombre “Indicaciones”, no como la propuesta pasada que denominaron “Gran Acuerdo”, tuvieron una serie de reuniones entre grupos de la centroizquierda. Sin embargo, esta vez se restaron la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente, además de Fuad Chahin del Colectivo del Apruebo al final, quien, sin embargo, si participó de un tramo de las conversaciones.

El lunes 25 de abril firmaron las 3 coaliciones del gobierno del Presidente Gabriel Boric —Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC) y Colectivo Socialista—, más Independientes por una Nueva Constitución o No Neutrales (INN), Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) y Escaños Reservados representados por Rosa Catrileo (representante del pueblo Mapuche).

Mientras que Cristián Monckeberg y Hernán Larraín acudieron presencialmente a las reuniones que derivaron al segundo acuerdo, sin tener una influencia vinculante según describieron integrantes de la centroderecha, no se presentaron en las conversaciones que dieron pie al tercer ingreso de indicaciones. Sin embargo, compartieron un borrador con integrantes de la centroizquierda, del Frente Amplio y el Colectivo Socialista, que —según quienes fueron parte de las tratativas— fue uno de los insumos en las negociaciones que ocurrieron en el tercer piso del ex Congreso durante el fin de semana del 22 y 23 de abril.

Integrantes del Colectivo Socialista aseguran que el borrador enviado por la centroderecha, en especifico por Monckeberg, tenía similitudes con el documento con el que llegó a negociar el Colectivo Socialista. Raúl Celis coincidió: “Nuestros postulados no tuvieron tanta diferencia con los del Colectivo Socialista, había mucha similitud. Una de las razones era que parte de los especialistas que consultábamos coincidían. Pienso que aquí todos aportaron algo. Creo que hubo un aporte importante por parte del Colectivo Socialista, otro de Fuad Chahin del Colectivo del Apruebo, y también un aporte nuestro. Es una suma de elementos donde entran en esta combinación los socialistas, el Colectivo del Apruebo y la centroderecha”.

Puntos como que la Cámara de las Regiones —denominada Senado de las Regiones en el borrador de la centroderecha— pudiera referirse a reformas constitucionales, leyes de concurrencia presidencial necesaria, y tuviera la facultad de referirse a tratados internacionales, se sumaron a esta tercera propuesta de Sistema Legislativo y tramitación de leyes de la centroizquierda y se aprobaron este viernes. Estas ideas también estaban presentes, algunas con una redacción diferente, en la propuesta presentada por el grupo de independientes, RN y Evópoli.

En este borrador de la centroderecha también incluían como ley de acuerdo regional aquellas que “regulen o limiten derechos fundamentales consagrados por esta Constitución”, sin embargo, lo que se aprobó fue más acotado, se enfocó en normas que se refieran a educación, salud y vivienda.

Otro de los puntos similares fue la opción que tendrá la Cámara de las Regiones para requerir referirse a proyectos de ley que no son de concurrencia regional, sino que son materia del Congreso de Diputadas y Diputados. La iniciativa de la centroderecha proponía que “un tercio de los senadores en ejercicio podrá solicitar dentro del plazo de cinco días corridos desde su aprobación por la Cámara de las Diputadas y Diputados, que el Senado de las Regiones conozca un proyecto de ley que no fuere ley de acuerdo regional”.

“Hay que recordar que este acuerdo político que se votó hoy día es de una parte de la izquierda, ni siquiera toda porque dejaron fuera al Colectivo del Apruebo. Por supuesto también quedamos nosotros excluidos. Excluidos no porque lo pidiera la izquierda del Frente Amplio y el Partido Socialista, sino porque así lo pidieron grupos de extrema izquierda, según me lo confesó gente de otros sectores de la izquierda”, aseguró Raúl Celis.

Por su parte, Guillermo Namor de INN destacó como ideas de la derecha que quedaron en la propuesta de la centroizquierda “la posibilidad de que la Cámara de las Regiones requiriera revisión de los proyectos del Congreso, que es una propuesta que venía del colectivo de independientes, Evópoli y RN, y la integración de la Cámara de las Regiones, tres por cada uno de las regiones”.

Además, Namor aseguró que valoraron “la actitud que mostró Cristián Monckeberg en términos de traspasarnos su experiencia y al menos trabajar para que esto quede lo mejor posible, por mucho que no concurra y no esté de acuerdo con el diseño de fondo”.

Según Cristián Monckeberg “la regulación de derechos sociales y un montón de materias que nosotros quisimos incorporar se recogieron, pero son insuficientes. No dejan un sistema político funcionando como nosotros creerámos que debiera hacerlo”.

“Esto fue un trabajo en conjunto de todos los que formamos parte del colectivo. Hernán, Cristián y yo. Siempre a nosotros nos pareció que debíamos tratar de colaborar hasta último minuto. Ahora, la votación de este viernes no la teníamos del todo clara, porque sabíamos que íbamos a enfrentar una crítica fuerte por parte incluso de personas de nuestro sector. Pero después de meditarlo, tomamos la decisión de que era menos malo votar a favor de estas normas que fortalecen a la Cámara de las Regiones, antes que simplemente rechazar todo y generar un desorden que le haría pésimo al país, además en un momento de total incertidumbre si le agregábamos otra dosis a la combinación que hoy día existe en el país, es producirle un perjuicio a todos los chilenos. Entonces uno no puede prestarse para eso”, describió Raúl Celis de lo que se equilibró para tomar la decisión de entregar sus votos a las facultades de esta segunda cámara.

Indicaciones de RN y Evópoli para segundo informe de reemplazo

Cristián Monckeberg: “Se pudo haber construido un sistema político no sólo desde la izquierda, sino también con ideas nuestras”

Aunque los RN Raúl Celis y Cristián Monckeberg aseguran que se recogieron algunos de los postulados de la centroderecha, la propuesta sigue siendo deficiente a su juicio, “es un mal diseño”, aseguran.

“Cuando se estaba construyendo un Senado despelucado, sin tantas facultades, aquí si bien no fue suficiente, se avanzó muchísimo. Aprobamos pensando en que quede una Cámara de las Regiones lo más fortalecida posible”, describió Monckeberg.

“Hace rato que no recogen ninguna observación nuestra. Al revés, hemos sido bastante espectadores del proceso, y la gran crítica que hemos hecho nosotros es que se pudo haber construido un sistema político no solamente desde la izquierda, sino también con ideas nuestras. ¿Hace mejor al sistema político que tenga algunos votos nuestros? Yo creo que no. Simplemente lo que nosotros hacemos con esto es votar algunas materias que en nuestro juicio nos parecen el mal menor, pero en ningún caso se trata de un sistema político que a nosotros nos satisfaga”, agregó el convencional RN.

Raúl Celis subrayó que las facultades de la Cámara de las Regiones “aumentaron en forma importante”, sin embargo, advirtió que “todavía son deficientes”.

“En materia de derechos fundamentales se acogió salud, vivienda y educación, pero hay otras libertades que nos interesan en regiones, y que sin embargo, no están contempladas. El caso de trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho de propiedad. Uno podría seguir enumerando una larga lista de materias que son de interés de las regiones”, dijo y aseguró que no es una cámara revisora sino que más bien “observadora del proceso de formación de la ley”.

“Hay que tener en cuenta que en la Convención hemos optado por un régimen presidencial. Los regímenes presidenciales en todo el mundo funcionan con bicameralismo, no hay ningún caso en el mundo con bicameralismo atenuado. Entonces estamos experimentando con un sistema que es diferente. Evidentemente esta última propuesta es mucho mejor de lo que había al inicio”, describió.

Sobre si la decisión que tomaron tuvo que ver con un sentido de responsabilidad en caso de que pudiera ganar un apruebo de la nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre, Cristián Monckeberg fue enfático al decir “ni apruebo ni rechazo antes de que termine este proceso. Es lo responsable y lo leal con los que aquí estamos trabajando. Primero a terminar la pega, después a leerla y evaluarla, y luego a tomar decisiones. Lo leal con la Convención es terminar el proyecto de la nueva Constitución”.