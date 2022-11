Diputado Santana (PS) y el dilema tras caída del acuerdo administrativo de la Cámara: o "hay democracia en nuestro país, o hay populismo"

La eventual caída del acuerdo administrativo firmado en marzo pasado por las bancadas del Oficialismo, la DC y el PDG, que podría evitar que la diputada Karol Cariola (PC) se convierta en la nueva presidenta de la Cámara Baja, ha causado una enorme tensión al interior de las fuerzas políticas de Gobierno. Por estos días, los partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático desplegarán un último intento por mantener el convenio suscrito hace unos meses, previo a la votación respectiva del próximo lunes 7 de noviembre en la Sala de la Corporación, asumiendo que para el Ejecutivo resulta indispensable mantener dicho espacio de poder, con el objetivo de darle mayor viabilidad a su alicaído programa de reformas.

Frente a este escenario, uno de los protagonistas de dicha discusión, el diputado y presidente de las Juventudes Socialistas, Juan Santana, se refiere a las diferentes posibilidades que surgen a partir del incumplimiento de la palabra empeñada por las bancadas de la DC y el PDG, que eventualmente podrían estar negociando con la derecha para el surgimiento de un nuevo acuerdo de gobernabilidad de la Cámara. Para el parlamentario oficialista la decisión no tiene que ver con el nombre de Karol Cariola, sino que se relaciona con una visión "anticomunista" desplegada por algunos sectores de oposición, frente a la cual, a su juicio, se podría marcar un "muy mal precedente" de obstaculización para el ejercicio de la democracia.

Abierto a discutir con otros sectores que no formaron parte del acuerdo original suscrito en marzo pasado- entendiendo que sólo la derecha fue excluida de dicho convenio-, Santana se refiere a los posibles escenarios a los que se enfrenta el Oficialismo con este nuevo obstáculo para la gobernabilidad de un sector que desde su arribo a La Moneda ha enfrentado diversas complejidades. El diputado del PS advierte que en los próximos días las negociaciones en la Cámara serán decisivas para el futuro del proyecto político que encabeza el Presidente Gabriel Boric.

Además, y en su condición de presidente de la comisión de Educación de la Corporación, el parlamentario se refirió a la reciente polémica por la disminución del presupuesto para los Liceos Bicentenario para el 2023, medida que ha sido fuertemente criticada por la oposición, incluso por el ex Presidente Sebastián Piñera. Al respecto, Santana aseguró que fue en la última administración del mencionado ex Mandatario que se comenzó a reducir los aportes del Gobierno a dichos establecimientos, y que según su parecer, el esfuerzo del Ejecutivo debe estar en promover que experiencias exitosas como ésta se repliquen en todos los liceos del país, en el contexto de una profunda crisis del sistema de educación pública.

¿Cómo observan desde Socialismo Democrático la posible caída de este acuerdo de gobernabilidad de la Cámara? ¿Cuán riesgoso puede ser para el futuro del Gobierno y la viabilidad de su programa?

Nosotros como socialistas vamos a respetar el acuerdo administrativo, creemos que el PC tiene el legítimo derecho a presidir la Cámara este año, y esperamos que eso se cumpla. Si en el transcurso del camino se produce alguna otra definición por parte de los partidos que conformamos este acuerdo, eso tendrá que ser objeto de discusión en su momento, pero yo creo que incluso en este tipo de circunstancias, es necesario avanzar en un acuerdo político con aquellas fuerzas que cumplen su palabra, porque me da la impresión que hoy día el dilema es en torno a si hay democracia en nuestro país o hay populismo. Al respecto, lo que tenemos que hacer quienes respaldamos la gestión del Gobierno del Presidente Boric es generar un clima que permita darle estabilidad a nuestro sistema político y a la democracia chilena, para generar las condiciones óptimas para que se pueda llevar adelante las reformas con las que nos comprometimos en el periodo de campaña.

Frente al ruido que ha provocado el nombre Karol Cariola para presidir la Cámara ¿Crees que se trata de una visión personal en contra de la diputada? ¿Cómo observas que su partido estudie la posibilidad de nominar a otro de sus parlamentarios, para evitar la caída del acuerdo?

Creo que si el PC toma la decisión de cambiar a su candidatura a la presidencia el efecto va a ser el mismo, porque yo no creo que el problema para quienes está desconociendo el acuerdo sea la diputada Karol Cariola. El problema para ellos es que presida un parlamentario del PC, y eso devela el anticomunismo que lamentablemente hoy día en Chile todavía existe por parte de algunos sectores. Si se hace un enroque, como se ha planteado por parte de otras bancadas, a mi me da la impresión que el efecto también sería el mismo, porque el PC podría preguntarse porque si están contribuyendo con su votación, tendrían que omitirse y bajar sus candidaturas para el efecto se beneficie con su respaldo. Y si no es un comunista quien dirija la Cámara hoy, tampoco van a existir las condiciones para que se elija a un parlamentario o parlamentaria comunista el día de mañana.

Frente a este escenario y adelantando las negociaciones que se sucederán durante los próximos días ¿Socialismo Democrático está abierto a negociar con la derecha para promover un nuevo acuerdo administrativo? ¿Crees que eso debilitaría la relación interna con Apruebo Dignidad?

Pienso que, si el acuerdo se cae producto del desconocimiento por parte de quienes adscribieron y firmaron el mismo, las fuerzas democráticas tendrán que hacer un esfuerzo por generar un entendimiento con aquellos sectores que den ciertas garantías de palabra. En el Senado se hizo un precedente, donde las fuerzas políticas que estaban distribuidas casi equitativamente, tomaron la decisión de que, para darle estabilidad al Senado, era necesario alcanzar un acuerdo entre los partidos de oposición y los partidos de oficialismo. Allí la palabra se cumplió, y, por lo tanto, si en la Cámara se genera una situación en donde por la irresponsabilidad de algunas bancadas de no adscribir con lo que firmaron hace algunos meses, habría que buscar alguna salida donde aquellas fuerzas democráticas que, si dan garantías de cumplimiento de un acuerdo, puedan darle estabilidad a la conducción de la Cámara. Si es necesario llegar a un acuerdo con otros partidos que no estaban adscritos en el convenio firmado en el mes de marzo, yo al menos estoy a favor de que eso ocurra.

Además, y como presidente de la comisión de Educación de la Cámara ¿Cuál es tu opinión en torno a la decisión del Gobierno de disminuir el aporte a los Liceos Bicentenario? ¿Crees que se trata de un mal precedente, entendiendo que en su programa se puso énfasis al fortalecimiento de la educación pública?







Yo creo que en este debate de los Liceos Bicentenario hay dos cosas que se cruzan. La primera es que es que necesario hacer una precisión, porque los Liceos Bicentenario funcionan bajo convenios que forja el Ministerio de Educación (Mineduc) con cada uno de estos establecimientos, los cuales se presentan y de alguna u otra forma se llevan adelante a través del esfuerzo que hace el Mineduc, pero dichos convenios no han tenido nuevas convocatorias para sumar a nuevos establecimientos desde el año 2020. Es decir, precisamente, desde el Gobierno de Sebastián Piñera no se han realizado convocatorias para sumar a esta red de liceos, por lo que, si se quiere decir que los Liceos Bicentenario no han sido tomados en consideración, esta es una realidad que producto de las coyunturas viene desde la última administración del ex Presidente Piñera.

Pero más allá de las responsabilidades políticas ¿Es posible evitar que esa medida repercuta en ponerle fin a una experiencia educativa exitosa como esa? ¿Cómo crees que se puede aminorar este nuevo foco de críticas hacia el Gobierno?

Luego de esa precisión, es justo decir que nosotros queremos que todos los liceos tengan estándares similares a los que hoy día tienen los Liceos Bicentenario, que han sido tremendas experiencias para la comunidad y para los padres y apoderados de los niños y niñas que forman parte de dichos establecimientos. Es importante que todos los liceos tengan esas mismas condiciones, que cuenten con los recursos necesarios, para lo cual es fundamental que el Ministerio de Educación aumente las glosas presupuestarias, como lo hizo en esta Ley de Presupuesto que aún no termina.

En eso va a ser muy importante la reforma que se haga a la Nueva Educación Pública, entendiendo que la educación pública atraviesa por una situación muy delicada, donde hay varios estudios que indican que habrá un déficit importante de docentes en nuestro país- sobre el 40% el año 2025-, y por lo tanto lo que uno esperaría es que efectivamente podamos empujar un gran esfuerzo presupuestario y administrativo para sacar adelante esta tarea que significa el fortalecimiento de la educación pública. Pero eso no se hace solamente dándole continuidad a los Liceo Bicentenario, sino que se hace también preocupándonos de aquellos establecimientos que hoy día atraviesan por una situación más precaria y más vulnerable, frente a los cuales el Estado no puede renunciar, y más bien tiene que perseverar en fortalecer dichos espacios de formación.