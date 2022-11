Segunda reunión sin acuerdo: continúa el paro de camioneros tras nuevo fracaso en conversaciones con La Moneda

Tras un fallido primer acuerdo, el Gobierno retomó las conversaciones con los dirigentes de los camioneros que se mantienen movilizados en varios puntos del país para exigir mayor seguridad y la rebaja de los precios de los combustibles. Sin embargo, si bien había confianza en que hoy podría ponerse fin el paro —que ya se ha extendido por seis días—, el segundo encuentro tampoco dio frutos y la paralización continúa por ahora.

"Los colegas han decidido mantenerse a la espera de que el Gobierno reaccione y que así como en muchos programas, muchos gastos que tiene, pueda de alguna manera crear una expectativa de solución para darle un pequeño empujón a estos colegas que hoy día están quebrados, que no tienen cómo encender sus máquinas", manifestó Freddy Martínez, dirigente de los camioneros del Biobío, tras la reunión que se llevó a cabo en las dependencias del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con carácter de reservada.

De acuerdo a lo expresado por los dirigentes, el punto que entrampa las negociaciones es la rebaja del precio de los combustibles, ya que, según indicaron, el Ejecutivo no accedió a sus peticiones. Se les propuso congelar el precio del diésel por tres meses e inyectar 1.500 millones de dólares adicionales al MEPCO. Pero, no hubo acuerdo. Y tampoco hay fecha confirmada para un nuevo encuentro entre ambas partes.

Según confirmaron desde Interior, las negociaciones continúan, por lo que cualquier vocería se hará una vez finalizadas las conversaciones.

Martínez puntualizó que "en lo que estamos entrampados es en que se congelen los combustibles y tener un rebaja por cuatro meses para que se prepare un mecanismo, pero el Gobierno se negó".

Por su parte, Cristián Sandoval, presidente de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte, agregó que "ya no tenemos la capacidad de seguir operando, es por eso que ustedes entienden que nosotros no estamos en paro, nosotros estamos en un cese de labores". En ese sentido, Sandoval abordó el riesgo de desabastecimiento, asegurando que "no hay ninguna ciudad que esté bloqueada, hay un libre tránsito".

La Delegada Presidencial de Valparaíso, Sofía González, realizó en la víspera un balance de las carreteras debido al paro de camioneros. Al respecto, señaló que no hay rutas cortadas ni problemas de abastecimiento en la región.

Cabe mencionar que el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, había asegurado que estaba confiado de que esta jornada se logre un acuerdo entre los camioneros en paro y el Gobierno, con el objetivo de poner fin a la movilización.

Recordemos que en una primera instancia la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte llegó la tarde del viernes al Ministerio de Transportes para dialogar con el Gobierno sobre el paro que inició el lunes. En la cita, los camioneros alcanzaron un acuerdo con el Ejecutivo, por lo que iban a deponer las movilización durante la tarde. Sin embargo, las querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas contra algunos de los movilizados hizo que dicho acuerdo finalmente se cayera.







Hasta este viernes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que ya se han ingresado 31 querellas de este tipo, lo que ha significado hasta ahora la detención de 16 personas en el marco de las manifestaciones (11 por Ley de Seguridad del Estado), de las cuales 8 se han producido en Coquimbo; 4 en Arica y Parinacota; 2 en Antofagasta; 1 en Tarapacá; y 1 en Ancud.

Interior informó que aún se mantienen 49 focos donde se registran movilizaciones de camioneros, 2 menos que el reporte anterior (Las Cabras y Copiapó). Del total de puntos conflictivos, en 46 los camiones se encuentran al costado de la berma, mientras que hay tres focos donde existen "cortes parciales". Carabineros se encuentra normalizando el tránsito.

Por otro lado, la subsecretaría actualizó el avance del plan de abastecimiento desplegado por el Gobierno, indicando que Carabineros ya ha escoltado entre 130 y 140 camiones desde la Región Metropolitana y Valparaíso hacia el norte, la zona más complicada por la falta de productos.