Que sí, que no: camioneros anuncian que finalizan paro tras acuerdo con el Gobierno pero después reculan por las querellas presentadas

Representantes de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte llegaron la tarde del viernes al Ministerio de Transportes para dialogar con el Gobierno sobre el paro que inició el lunes. En la cita, los camioneros alcanzaron un acuerdo con el Ejecutivo, por lo que iban a deponer las movilización durante la tarde. Sin embargo, las querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas contra algunos de los movilizados hizo que dicho acuerdo finalmente se cayera.

"Hace unos instantes, nuestros dirigentes han llegado a acuerdo con los representantes del Gobierno, por lo que esta tarde a partir de las 15 horas damos por finalizada nuestra movilización", señaló el gremio en su cuenta de Twitter, tuit que posteriormente fue borrado.

Información desde el palacio de gobierno: Hace unos instantes, nuestros dirigentes han llegado a acuerdo con los representantes del gobierno, por lo que esta tarde a partir de las 15 horas damos por finalizada nuestra movilización. — FUERZA DEL NORTE / OFICIAL (@fuerzanorteofi) November 25, 2022

Posteriormente, un vocero que habló con la prensa dijo que tuvieron "un traspié. Estábamos avanzando bastante bien, pero entendemos que el Gobierno tiene muchas presiones”.

“Hicimos un convenio antes de esta reunión: tener las carreteras habilitadas para que pudieran transitar libremente las personas. Lo cumplimos y (el Gobierno) lo agradeció”, sostuvo.

“Pero también pusimos una condición para la protesta pacífica: que no hubiera querellas involucradas con nuestros dirigentes y nuestra gente. Estábamos de acuerdo en ese punto pero (Manuel Monsalve) nos ha comunicado que eso no ha sido posible, o no se ha acordado, por lo tanto se interrumpieron las conversaciones”, agregó.

“Entendemos que el Gobierno tiene presiones (aludiendo a la cita que hubo hoy en La Moneda con la Sociedad Nacional de Agricultura), pero queremos decirles como dijimos en la mañana que a parte de perder de trabajar estamos perdiendo la vida. En este minuto las conversaciones están interrumpidas”, remarcó el vocero.

Antes de la reunión

El presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Los Ángeles (Asoducam), Freddy Martínez, dijo antes de la reunión que "hoy día los principales problemas son la seguridad para nuestra gente y sus familias".







"Hoy día es imposible trabajar de la forma que estamos, especialmente para los colegas del norte. Las muertes, los asaltos, el robo de carga, el no poder descansar en forma tranquila nos está pasando la cuenta”, añadió.

Recordemos que distintos gremios de camioneros alcanzaron el lunes un acuerdo con el Gobierno, que contempla, entre otros aspectos, la congelación del precio del petróleo por 90 días. Pese a lo acordado, la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte siguió con la movilización.

Ante esa insistencia, el Ejecutivo decidió presentar querellas por Ley de Seguridad del Estado y ordenó a Carabineros despejar las vías.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, dio este viernes un ultimátum a los camioneros en paro. Manifestó que si los transportistas no deponen la movilización hoy, tomarán "medidas drásticas".

"Si no terminan este paro hoy día, nosotros, que somos quienes les damos su salario, les pagamos su flete, vamos a tomar medidas que van a ser drásticas contra ellos, porque no puede ser que un sector inflija tanto (daño) a todo el sector productivo", sostuvo Allendes tras una reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.