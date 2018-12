Senador Araya sobre la detención de dirigentes de sindicatos: “La plana mayor de Codelco no puede seguir mandando a reprimir a sus dirigentes sindicales”

El Senador Pedro Araya calificó como “injustificable y desproporcionada” la fuerza utilizada por Carabineros en la detención de un grupo de dirigentes de los sindicatos 1, 2 y 3 de Codelco ocurridos a las afueras de una de las puertas de acceso a la cuprífera durante jornada de ayer.

El parlamentario indicó que “aquí no estamos hablando de delincuentes ni mucho menos. Son dirigentes de trabajadores que durante años han mostrado una seriedad para llevar a cabo las demandas laborales de sus asociados de ahí que es desproporcionada la violencia utilizada por los efectivos policiales y es necesario que el alto mando de la institución realice una investigación sobre el proceder en este caso”.

Además, el Senador Araya lanzó sus dardos a la plana mayor de Codelco señalando que “no pueden seguir mandando a reprimir a sus dirigentes sindicales. Esto debe parar pues la directiva de una empresa estatal como esta no puede dar la señal que ante la primera diferencia con sus trabajadores los mande a apalear. Lo que se ha vivido aquí es de extrema gravedad y es no entender nada la relación que Codelco debe mantener con sus trabajadores. Si no estaban preparados para hacerse cargo de la empresa, entonces que renuncien”, concluyó Araya.

El parlamentario anunció que oficiará a Carabineros para que se lleve a cabo una investigación que determine eventuales responsabilidades por abuso en el uso de la fuerza pública y también indicó que si es necesario estará dispuesto a mediar entre los trabajadores y la empresa siempre y cuando situaciones como estas se detengan ahora mismo.