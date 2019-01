Chadwick insiste en la versión de la "mala señal" con el general Victtoriano

Durante esta jornada, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a las declaraciones del general de Carabineros Mauro Victtoriano, exjefe de la Zona Araucanía de Control de Orden Público (ZACOP), quien asegura que le dijo al entonces vicepresidente de la República, desde el primer momento luego del crimen registrado la tarde del 14 de noviembre, que no hubo fuego mapuche en el episodio donde encontró la muerte el comunero, al interior de la comunidad de Temucuicui. Además, le informó que Catrillanca iba desarmado. Victtoriano fue el primer alto jefe policial que se constituyó en el lugar de los hechos.

"Lamentablemente había muy mala comunicación e interferencia, por lo tanto el general Victoriano me podría haber dicho lo que señala, pero no fue recibido adecuadamente" se excusó Chadwick.

"Pero el tema es más de fondo: el punto central es si las personas que iban en el tractor, Camilo Catrillanca y el menor de edad, estaban armados. Eso yo nunca tuve ningún documento por parte de Carabineros de que ellos hayan portado armas", explicó.

Y agregó: "El primer informe que me llega no señala que ellos estaban armados. Por lo tanto, no hay ninguna coherencia, porque no ha sido un punto en discusión de que ellos tuvieran armas. Ellos no tenían armas y eso se supo desde el primer informe. Aquí se confunden dos situaciones: si ellos iban armados o con el tema del fuego cruzado, que eso sí afirmó Carabineros. Eso fuego cruzado, ha quedado demostrado, no existió".

Por su parte, el senador Alejandro Guillier, a través de su cuenta de Twitter, explicó que el "Gobierno ha fundado sus explicaciones en mentiras de Carabineros. Pero desde el minuto 1 supieron que asesinato de Camilo Catrillanca no fue un enfrentamiento. ¿Ahora culparán a los teléfonos? Ministro Chadwick, ¡desde el Senado esperamos una explicación en serio!".