MOP llega a un acuerdo con concesionarias y elimina reajuste anual de 3,5% a pórticos de autopistas

Durante esta jornada, el ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno, confirmó que llegó a un acuerdo con las empresas concesionarias de autopistas con respecto a los costos de peajes y TAG, una de las demandas de la ciudadanía tras el estallido social.

De la reunión se determinó que se eliminará el 3,5% de reajuste anual, desde ahora y hasta que terminen los contratos, en unos 15 años más.

“No queremos arreglar esto para este enero, sino resolver el problema de estos contrato para siempre, a partir de ahora no habrá más reajuste real, se eliminará el 3,5% de reajuste, solo tendrá el reajuste con el IPC una vez al año, por lo que hemos llegado a un buen acuerdo con todas las concesionarias”, dijo Moreno.

Este anuncio lo hizo tras una reunión con los siguientes dirigentes: Sergio Pérez (CNTC), Víctor Manuel Jorquera (Chile Transporte), Marcos Carter (Fenabus), Juan Eduardo Quiroz (Abi), José Sandobal (Sitrach) y Juan Araya (CNDC).

Sobre la petición de "No+Tag" que hace la ciudadanía, Moreno fue enfático: “Hay personas que naturalmente tienen aspiraciones que van más allá, uno puede hacer lo posible pero no se puede hacer todo, ustedes han visto todo lo que hay que resolver, ellos querían una rebaja o eliminación del costo, eso no es posible, hay que hacer autopistas en el futuro, no podemos lograr eliminar el cobro”, dijo el ministro.

Moreno también explicó como se financiará esto: la primera opción es cancelar la diferencia al final, pasando la deuda al nuevo concesionario y la segunda, extender el plazo de uso de la autopista por el concesionario actual hasta que se cumpla el valor.

“El Estado no tiene que poner ningún peso, será el uso futuro de la autopista o el nuevo concesionario”, explicó Moreno.