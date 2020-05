Alcalde Alessandri dice que mensaje del Gobierno respecto a la pandemia "no ha sido todo lo claro que hubiéramos querido"

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri consideró que el mensaje del Gobierno respecto a cómo debe ser el comportamiento de la ciudadanía respecto a la pandemia ha generado "confusión" y que "no ha sido todo lo claro que hubiéramos querido".

"Todo mensaje es perfectible, tenemos que ser súper claros al momento de comunicar, porque finalmente la ciudadanía se pesca de eso", dijo la autoridad comunal en entrevista con ADN Radio.

"Al principio, se decía que las mascarillas no eran útiles, entonces yo iba a la feria a repartir mascarillas y me decían 'pero para qué reparte, si no sirven para nada'; después que sí... Yo creo que, efectivamente, el mensaje no fue todo lo claro que hubiéramos querido, y generó confusión", agregó.

Sin embargo señaló que "ahora, viendo los últimos números de contagiados, que han aumentado exponencialmente, yo creo que tenemos que ser súper restrictivos y que la ciudadanía tiene que entender que de la pandemia salimos todos juntos".

"Así que no podemos estar exponiéndonos, no podemos tomarnos el cafecito ni menos la cerveza con los amigos, al menos en la comuna de Santiago, para lograr salir (de la crisis)", señaló Alessandri respecto a la polémica frase de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.