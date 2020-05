Trabajadores de Conaf se oponen a la reapertura de parques y reservas naturales

El Sindicato de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal (Sinaprof-Conaf) expresó su rechazo a la decisión del Ministerio de Agricultura de abrir progresivamente los Parques, Reservas y Monumentos Naturales en momentos en que la pandemia del Coronavirus en Chile está reportando sus peores cifras de contagios.

A juicio de la directiva del sindicato, esta es una medida que pone en alto riesgo tanto a los funcionarios de Conaf, como a la ciudadanía, por lo que se sumaron a las críticas del Sindicato de Guardaparques y Trabajadores de Áreas Silvestres Protegidas, quienes hicieron un llamado a las autoridades para reconsiderar su decisión.

Los trabajadores argumentaron que muchos de los parques y reservas "no tienen el personal suficiente para un buen funcionamiento y control en la actual situación, además de poseer una infraestructura deficiente, no son pocos los que no cuentan con agua potable, convirtiéndolos en posibles focos de contagio y un riesgo para la salud pública". Esto sumado a que las medidas de protección de los funcionarios son insuficiente, ante la nula distribución de alcohol gel o mascarillas, por ejemplo, denunciaron.

“Si uno de nuestros funcionarios se contagia, será claramente consecuencia de la irresponsabilidad de parte de nuestras autoridades, por lo que nos reservaremos todas las acciones legales”, indicaron los dirigentes de Sinaprof.

Ante este escenario, señalan que ha sido una decisión apresurada por parte del Ministerio de Agricultura y la Dirección Ejecutiva de Conaf, siendo más bien una respuesta a presiones de los empresarios y operadores turísticos, “que piensan más en su negocio y no en la en la salud pública, lo que debería ser la prioridad de las autoridades de Gobierno”, indicó el presidente del Sinaprof, Ricardo Heinsohn.

También rechazaron las declaraciones del Ministerio de Agricultura y CONAF para justificar la reapertura de las Áreas Silvestres Protegidas, al señalar que estas pueden ayudar a “fortalecer las condiciones espirituales y anímicas de las personas”, pues sería -advirtieron- completamente contradictorio con las medidas de cuarentena que se han estado implementando en medio del alza de casos de contagios en la últimos días.

El pasado 30 de abril, el Ministro de Agricultura en conjunto con la Dirección Ejecutiva de CONAF anunciaron la reapertura de 21 Parques, Reservas y Monumentos Naturales, distribuidas en 7 regiones del país, señalando que esperan tener abiertas la totalidad de estas dependencias para fines de mayo.