Desbordes se enojó con Briones: “Sorprende la generosidad que hay para ir en ayuda de grandes empresas” y no para discutir el CAE

"Qué sentido tiene una mesa de trabajo si no somos capaces de analizar las propuestas que están haciendo los partidos”. Así reaccionó el presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes, tras el portazo recibido desde el Gobierno de desechar su idea de incluir la condonación del CAE en el acuerdo nacional que trabaja el Ejecutivo.

Si bien Mario Desbordes puso el tema sobre la mesa, señalando que “este es el minuto, en el marco de este acuerdo nacional, para zanjar este tema”, en el Gobierno no piensan como el timonel RN. Según el ministro de Hacienda, el Evópoli Ignacio Briones, la tarea ahora es “acotar los temas” y no incluir otras materias a la agenda de discusión del plan de emergencia, en tanto el ministro de Educación, Raúl Figueroa, sostuvo que “se han tomado medidas para quienes han estudiado con CAE no se vean perjudicados por la pandemia”.

A juicio de Desbordes, no es Briones quien debe definir qué temas serán incluidos en el acuerdo, sino la mesa de trabajo. “Yo creo que hay que estar un poco más conectado con lo que pasa con la gente. Esto sí es una urgencia social que viene gritando ciento de miles de personas. Y es justamente la clase media, la que más mal lo está pasando hoy día y que no está recibiendo ayuda. Esa gente que se endeudó a tasas altísimas para poder estudiar, merece una respuesta”, afirmó.

Luego, en una dura crítica a la agenda desplegada por el titular de Hacienda, Desbordes sostuvo que “sorprende la generosidad que hay para abrir la billetera para ir en ayuda de grandes empresas, y que no esté la misma disposición a estudiar fórmulas para ayudar a miles de chilenos que hace 10 años nos vienen diciendo que están desesperados con el endeudamiento estudiantil.

A las críticas se sumó el diputado Miguel Mellado. “(Briones) no ha podido tener la grandeza de atender a cientos de familias y estudiantes que lo están pasando mal hoy día, y que van a tener que seguir pagando de alguna manera el CAE (...) Lo único que hace RN es pedirle, cómo partido de Gobierno, a un ministro del Gobierno, que acoja la solicitud que le hicimos, para poder incorporar dentro de las medidas a la gente endeudada con el CAE. Yo creo que es malo que un ministro le cierre la puerta tan fuerte, al partido más grande del país”, indicó.