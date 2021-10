Juan José Parada, hermano de Javiera Parada, en la franja de Jadue: "Siento por primera vez que las cosas pueden ser distintas"

La franja electoral de este viernes estuvo marcada por la participación de Juan José Parada, hermano de Javiera Parada, en la campaña del candidato presidencial del candidato del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue.

En el video, Parada aparece con su hijo y narra la historia del asesinato de su padre, José Manuel Parada en 1985, en el marco del caso Degollados. "Las imágenes en mi memoria son confusas. Recuerdo los gritos, una voz pidiendo agua, y después, nada más".

"Esa tarde mi madre tuvo la imposible tarea de contarnos que a mi padre lo habían encontrado muerto, degollado, tirado junto a dos compañeros cerca de una acequia al borde de Américo Vespucio. Los tres, asesinados por Carabineros de Chile", dijo.

Continuando con su relato, sostuvo que "el 18 de octubre de 2019, todo cambio. Mirando a mi hijo crecer, siento por primera vez que las cosas pueden ser distintas, que la lucha de tantos años por fin adquiere sentido. Pienso en los compañeros y compañeras que perdieron sus ojos, en todos los que están presos esperando juicios sin pruebas, en todos los que luchan por recuperar nuestra dignidad arrebatada. Y no me queda más que dar las gracias a los que no se rindieron".

Por otra parte, la hermana de Juan José Parada, Javiera Parada, participó en la franja del candidato de Evópoli, Ignacio Briones.

La campaña del candidato de Renovación (RN) Mario Desbordes, estuvo enfocada en esta ocasión en la crisis hídrica, proponiendo el Plan Nacional del Agua para enfrentarla. El candidato independiente Sebastián Sichel puso el acento en la unidad y en su eslogan de campaña "claro que se puede".

En tanto, el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, hizo énfasis en esta ocasión en las pymes, proponiendo un salario mínimo de 500 mil pesos para cada chileno, complementando el sueldo mínimo con la ayuda del Estado. También propuso un ingreso básico universal de 100 mil pesos.

Finalmente fue el turno de Gabriel Boric (Frente Amplio), quien puso el énfasis en los adultos mayores y en una propuesta de un nuevo modelo de pensiones y un Estado plurinacional.

Video vía Youtube: Manuel Araos