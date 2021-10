Gobierno por proyecto de indulto: “No hay ninguna duda de que es una legitimación de la violencia”

En medio de la discusión del proyecto de indulto a personas detenidas en el marco del estallido social, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, fustigó la postura de la oposición de respaldar la iniciativa, a pesar de que en la Democracia Cristiana han existido diferencias.

En entrevista con El Mercurio, el secretario de Estado sostuvo que "a diferencia de lo que ellos han dicho, el proyecto sostiene que un intento de homicidio, lanzar una bomba molotov a la cara de dos mujeres carabineras, debe ser impune (...) Si incendias edificios, trenes u otros lugares, con o sin resultado de muerte, en lugares que se encontraban habitados o no por personas, quedas impune".

“No hay ninguna duda de que ese proyecto de indulto es una legitimación de la violencia”, agregó el ministro, que también manifestó que "es absolutamente falso" que el proyecto es sólo para quienes están en prisión preventiva. Respecto de las extensas prisiones preventivas que han enfrentado algunos de los detenidos, dijo que "al gobierno no le corresponde hacer el trabajo de otro poder del Estado”, pero que "otra discusión radicalmente distinta es sobre la duración y el uso de las prisiones preventivas. Esa es una discusión legítima".

En esa línea, y luego de responsabilizar de los hechos de violencia a los candidatos presidenciales Gabriel Boric y Yasna Provoste, aseguró que si la elección la gana Boric, "lo que está en riesgo es que este clima de violencia siga en ascenso, que se siga justificando todo tipo de violencia y que ya no sean cosas las que se destruyan, sino que sean personas".

"La no separación que hace la izquierda radical entre la manifestación pacífica versus la violencia, implica que simplemente no creen que la violencia deba ser repudiada, sino que solo si es que conviene, está bien, y si no conviene, está mal", ñadió.

Ante los cuestionamientos de la oposición al manejo del Gobierno, por ser quienes tienen la tarea del orden público a través de Carabineros, afirmó que "esos mismos candidatos que nos reclaman, votaron en contra de la mayor parte de los proyectos que implicaban mayores atribuciones para el orden público".

Finalmente, ante la posibilidad de que José Antonio Kast pase a segunda vuelta y un eventual apoyo del Gobierno a su opción, respondió que "todavía no nos hemos puesto en ese escenario”.