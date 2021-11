Iván Moreira abandona Sala del Senado y anuncia que no votará proyecto del cuarto retiro: “No estoy disponible para esta pirotecnia electoral”

Un molesto Iván Moreira, senador UDI, se retiró de la Sala del Senado, en donde se votaba el proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos de AFP, anunciando que no ejercerá su derecho voto.

De acuerdo a lo señalado por el parlamentario en su intervención, "solo estoy disponible para el retiro del 100%, que es una reforma que está en la Comisión de Constitución pero que se han opuesto a verla".

“Dije claramente que temía que se abriera la puerta de los retiros si estuviera la tentación para un cuarto, quinto retiro con motivo de las elecciones (...). Lamento mucho haber tenido la razón, por eso mismo plantee que solo estaba disponible para el retiro del 100% de lo fondos, lo que reivindico aquí, 100%”, indicó.

“Hoy las circunstancias son muy distintas a las que habían en los tres primeros retiros y por lo mismo me atrevo a decir fuerte y claro: este proyecto es un engaño”, añadió. "No estoy disponible para esta pirotecnia electoral que solo busca favorecer candidaturas presidenciales que en un momento rechazaban la idea".

“Como yo dije que no me presto para este engaño, me retiro de la sala porque no voy a votar este proyecto de ley que es un engaño inmerecido para la gente”, cerró.