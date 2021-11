Boric y Jackson pidieron a la Cámara de Diputados permiso sin goce de sueldo de cara a la segunda vuelta

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el diputado Giorgio Jackson (RD), pidieron un permiso sin goce de sueldo durante tres semanas, debido a la agenda electoral de cara a la segunda vuelta, donde también participará la carta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

El diputado Diego Schalper (RN) había cuestionado a Boric y a Jackson por no asistir a la votación en particular del proyecto que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación, que finalmente fue rechazado por la Cámara Baja y quedó archivado.

"Que Gabriel Boric no esté votando hoy, al igual que Giorgio Jackson, es una vergüenza nacional. Que renuncien a su dieta. O vengan a trabajar. Pero los chilenos no tienen porque financiarle el activismo al candidato del Partido Comunista", escribió Schalper en Twitter.

El diputado Jackson respondió que "hasta el día de ayer, tuve 100% de asistencia a la Cámara de Diputados en casi 8 años. Pero ante el riesgo de que personas como tú y Kast lleguen a ser Gobierno, decidí ayer suspender tres semanas mi participación en la Cámara, sin goce de sueldo, y trabajar 100% en ganar la segunda vuelta".

Hasta el día de ayer, tuve 100% de asistencia a la @Camara_cl en casi 8 años. Pero ante el riesgo de q personas como tú y Kast lleguen a ser Gobierno, decidí ayer suspender 3 semanas mi participación en la cámara, sin goce de sueldo, y trabajar 100% en ganar la 2da vuelta. https://t.co/XguMw8rSya — Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) November 30, 2021

Por su parte, Boric indicó que "hemos decidido tomar esa determinación ahora en esta recta final, porque por la intensidad de la campaña, por los viajes que tenemos que hacer, se hace incompatible”.

“Estamos viendo los casos que hay votaciones de quórum calificado en donde el pareo no corre. Estamos estudiando qué hacer en esos casos pero yo no pretendo con esto, en ningún caso, sacarle el quite a los temas que son polémicos”, agregó el aspirante a La Moneda.

El diputado Jackson explicó que la ausencia de ambos no tuvo impacto en el rechazo a la despenalización del aborto, pues aplicaron el mecanismo del pareo, acuerdo entre dos parlamentarios -considerando sus posturas opuestas- para no participar en la votación, con el objetivo de no alterar los quórums.