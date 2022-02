Alcalde de Puerto Montt tomará acciones legales contra mujer que amenazó a turista en Metri

El alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, anunció que tomará acciones legales contra la mujer que agredió y posteriormente amenazó con usar un arma a una turista que se encontraba tranquilamente en la playa Metri, ubicada a las afueras de la ciudad.

Anunciamos acciones legales por violento intento expulsión de turista desde playa #Metri

Impresentable, por violencia e ilegal, el caso de turista que sufrió acoso de una residente de ese sector que con amenazas de eventual uso armas y fuerza, intentó expulsarla#PuertoMontt pic.twitter.com/AaDrtATdcN — Gervoy Paredes (@GervoyAlcalde) February 16, 2022

Esto, luego de la viralización del registro, en donde una mujer le exigía a una joven a irse del lugar, acusando que no se encontraba en una zona pública, a pesar de estar en una playa abierta a la población. "Sal de acá. Me estás agrediendo en mi propiedad privada, sal de aquí. Te voy a sacar con un arma, porque no se puede de otra forma", espetaba la persona en el registro.