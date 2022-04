Presidente Gabriel Boric emplaza a periodista argentino por violaciones a los DD.HH.: "Siempre me preguntan por Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero no por Chile"

El Presidente de la República, Gabriel Boric, en medio de una conferencia de prensa en conjunto a su par argentino, Alberto Fernández, fue consultado sobre las vulneraciones a los derechos humanos en Latinoamérica en países con gobernantes de izquierda.

Cabe recordar que el mandatario se encuentra en el país vecino realizando su primera visita presidencial de Estado. Tras mantener reuniones bilaterales entre su par argentino y sus ministros, ambos realizaron una conferencia de prensa.

También te puede interesar:

En este escenario, un periodista del medio La Nación de Argentina, le comentó a Boric: "Ud, en una entrevista reciente -a un medio argentino- dijo: 'No puede ser que cuando los derechos humanos son vulnerados por gobiernos que se consideran afines miremos para un lado, y cuando son vulnerados por gobiernos que consideramos adversarios pongamos el grito en el cielo".

"¿Esta búsqueda de la unidad de Latinoamérica incluye también a países cuestionados cuyo no respeto a los derechos humanos como Cuba, Venezuela o Nicaragua?", le consultó el periodista trasandino.

Respuesta de Boric

Ante esto, el Presidente respondió que "el problema es que existen algunos sectores de izquierda con un doble estándar en materia de derechos humanos, también lo tienen lo tienen sectores de derecha cuando hablan solamente de la tríada Venezuela, Cuba, Nicaragua y el periodismo lo reproduce permanentemente".

"¿Por qué los medios siempre me preguntan por Venezuela, Cuba y Nicaragua; y no me preguntan por las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en nuestro país (Chile) o los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia?", replicó el mandatario.

Asimismo, agregó que "los derechos humanos se tienen que respetar de manera íntegra y nuestro Estado tiene que promoverlos de manera íntegra en todos los lugares del mundo, independiente del gobierno que los vulnere".

"Como Presidente de Chile no voy hacer distinción y vamos a promover junto con nuestra Canciller que fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una sola línea, y no utilicemos el sufrimiento de pueblos, ya sea en Ucrania, Yemen, en Palestina, Chile, Venezuela, en Nicaragua; donde sea para trata de sacar beneficios de políticas internas, porque eso pasa permanentemente y los que más terminan perjudicados son los pueblos que sufren", cerró.

Video vía Twitter: @jgalemparte