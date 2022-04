Presidente Alberto Fernández zanja con Boric polémica por "Wallmapu": "Para nosotros no generó absolutamente ninguna inquietud"

En el marco de la visita oficial del Presidente Gabriel Boric a Argentina, el Mandatario de la nación vecina, Alberto Fernández, abordó las críticas de autoridades y exautoridades argentinas contra la ministra del Interior, Izkia Siches, por emplear el término "Wallmapu", que hace referencia al territorio habitado históricamente por los mapuche y que comprende zonas trasandinas.

“No, no hay ninguna confusión”, dijo Fernández en un punto de prensa conjunto con Boric. “Eso quedó absolutamente aclarado. Inmediatamente el gobierno chileno y el Presidente, particularmente, se ocupó de explicarme el alcance de esas palabras que, para nosotros, no generaron absolutamente ninguna inquietud”, añadió.

También te puede interesar:

Por su parte, el Presidente Boric apuntó que “lo referente a que se ha tratado de levantar una polémica, me quedo con las declaraciones del Presidente Alberto Fernández. Acá ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros respectivos países".

"No tenemos temas pendientes al respecto", enfatizó el jefe de Estado.

Asimismo, recordó el Comité Wallmapu, instancia creada el 2020 por el gobierno de Sebastián Piñera, y dedicada a generar diálogo con las comunidades mapuche.

"Esto no es un tema que estamos inventando nosotros, no es un tema que haya inventado el presidente Piñera, no es un tema que tenga que ver con la soberanía territorial argentina”, indicó Boric.

Las críticas por "Wallmapu"

La semana pasada, distintos político argentinos criticaron a la ministra Siches por emplear el término "Wallmapu". Entre ellos se encuentran el exsenador argentino y auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, el legislador de la provincia de Río Negro, Juan Martín, o el exministro de Seguridad de Chubut -una de las provincias aludidas- Federico Massoni.

"Si Chile, a través de sus autoridades, fundamentalmente la ministra del Interior, quiere establecer nuevos posicionamientos o reconocimientos territoriales, que lo haga porque me tiene muy sin cuidado. Ahora, cuando esas acciones atentan contra la soberanía de mi país, y fundamentalmente contra el territorio de la provincia del Chubut, eso sí que nos debe ocupar", indicó Massoni.

Posterior a las críticas, Siches sostuvo que "para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado a nuestro territorio nacional".

"No es para polarizar a nuestro país, sino más bien buscar aquellos puntos de encuentro, hablarle a nuestros pueblos originarios con mucho respeto", añadió la titular de Interior.

"Si he producido malestar a nivel nacional o nivel trasandino, pido todas las excusas correspondientes, jamás ha estado en mi interés (...) lo conversé también con nuestra canciller y espero que esto no se siga profundizando ni tampoco utilizando con fines que no son los nacionales", complementó la secretaria de Estado.