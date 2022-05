Ministra Yarza se defiende de las críticas y sostiene que "la comunicación de riesgo no es asustar"

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, respondió a las diversas críticas que ha recibido durante las últimas semanas respecto de la forma en que el Ministerio de Salud ha manejado la "comunicación de riesgo" a la población y por la implementación de medidas tales como el levantamiento parcial en el uso de la mascarilla.

En conversación con Cooperativa, el exministro de la cartera, Enrique Paris, manifestó que Yarza ha dado "señales confusas" y "se ha equivocado".

"La comunicación de riesgo ha sido muy mala, muy confusa. Ayer mismo el subsecretario dio unas señales muy confusas, la ministra también se ha equivocado varias veces y ha dado señales muy confusas", abordó.

Sin referirse a estos dichos, Yarza indicó que "a veces dicen que esta excepción de dejar de usar la mascarilla en un espacio abierto, cuando no hay nadie cercano, es comprometer la comunicación de riesgo. Quiero decirles que yo creo que la comunicación no es asustar, no es poner medidas planas que no guarden relación con lo que está pasando del punto de vista epidemiológico".

"La comunicación de riesgo es que yo pueda tomar las decisiones como ciudadano con la mejor información posible, y que las medidas que se tomen sean coherentes con el momento epidemiológico. La comunicación de riesgo no es asustar", concluyó.