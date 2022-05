María Elisa Quinteros desestima preocupación por resultados de encuestas: "Nos ayudan, pero no es el fin de la Convención trabajar en función" a ellas

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, desestimó que los resultados de las encuestas preocupen dentro del órgano redactor.

Así lo indicó en conversación con CNN Chile, donde abordó el aumento del Rechazo en las últimas indagaciones públicas de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre.

"Las encuestas son valiosas porque nos ayudan para ver cómo seguimos mejorando, pero no es el fin de la Convención trabajar en función de las encuestas. Mi percepción subjetiva es que hay gente que está conforme con el avance que se ha propuesto, que es mucho mejor que la Constitución del ochenta", indicó.

"También hay personas que están bastante desinformadas y hay que extremar los esfuerzos para poder informar adecuadamente. Y un grupo menor también está contra estas propuestas", complementó.

Por otro lado, se refirió a la irrupción del movimiento "Amarillos por Chile", manifestando que no se puede desmerecer el trabajo que han realizado estos últimos 10 meses.

"A mi no me gusta polemizar, no es mi forma de ser, creo que todas las personas tienen derecho a expresar su opinión, pero no podemos desmerecer todo el trabajo que se ha hecho. Este ha sido un proceso democrático, que hemos respetado los altos quórums y también no ha sido fácil ponernos de acuerdo, esto hay que reconocerlo", señaló.

“Seguimos trabajando para terminar el borrador, más allá de las críticas, los comentarios. Nuestro mandato es terminar y claro, en el fondo de mi corazón me alegro que hayan críticas positivas, porque hemos tenido meses con muchas críticas negativas y poco constructivas sobre el trabajo que hemos hecho con tanto esfuerzo”, concluyó.