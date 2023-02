Carabineros asegura que bidones encontrados en Coronel contenían alcohol gel y no un acelerante

Carabineros confirmó que los 60 bidones encontrados este lunes, en un cerro en Coronel, Región del Biobío, contenían alcohol gel y no un acelerante.

"El Laboratorio de Criminalística hizo un análisis de estas sustancias y, en sí, el alcohol gel no es un acelerante", indicó el general Carlos González, director nacional subrogante de Orden y Seguridad.

Te puede interesar:

El oficial explicó que no eran elementos inflamables porque "el gel que se coloca al alcohol neutraliza la posibilidad de que se genere la combustión cuando se esparce en algún terreno. Por lo tanto, no son elementos combustibles, por si solos no".

Cabe recordar que el descubrimiento de estos bidones encendió las alarmas en Coronel, debido a los incendios forestales que afectan a la comuna.