"Telefonazo" de Orsini: Carabineros admite reunión con Jorge Valdivia pero descarta intervención de terceros

Carabineros confirmó el jueves que tres altos mandos se reunieron con el exfutbolista Jorge Valdivia días después del "telefonazo" de la diputada Maite Orsini (RD) a la institución, tras un procedimiento policial contra el exjugador de La Roja, ocurrido a finales de enero de este año.

El general director (s) de Carabineros, Marcelo Araya, admitió la reunión, pero apuntó que no hubo una solicitud a la institución para intervenir. "Este es un procedimiento que se puede llamar rutinario o menor, y por lo tanto, no ameritaba tampoco para dar cuenta o noticiar a de eso a determinadas autoridades", dijo Araya.

"Yo quiero dejar en claro que no hubo intervención, no nos solicitaron intervenir y tampoco nosotros como Carabineros vamos a permitir interceder en un procedimiento a favor o en contra de una determinada persona. Por supuesto que ahí tenemos que ser estrictos y, en particular, si me hubiesen pedido, por ningún motivo lo hubiera aceptado", añadió.

La reunión

Según reveló Radio Bío Bío, tras el "telefonazo" de Orsini a la directora de Derechos Humanos de Carabineros, general Karina Soza, el general director (s) Marcelo Araya se contactó con la legisladora con el objetivo de explicarle el procedimiento que seguía tras la denuncia por vulneración de derechos humanos que se habría cometido contra Valdivia. La diputada respondió si podía señalar aquello al mismo exfutbolista.

Tras ello, el jefe de la zona Santiago Este, general Jean Camus, contactó Valdivia. En ese contexto, el exjugador de Colo Colo fue invitado al Edificio Norambuena, sede institucional de Carabineros.

En el edificio, Valdivia se reunió con Camus, el jefe de la zona Metropolitana, general Carlos González, y el jefe de la zona Santiago Oeste, Marcelo Lepín. El exfutbolista también se sacó fotos con funcionarios de la institución.

El "telefonazo" de Orsini

Carabineros realizó la noche del 25 de enero un control de identidad a Valdivia, quien estaba trotando en un parque en Vitacura. El exfutbolista no portaba su carnet, por lo que personal policial lo llevó, esposado, a una comisaría.

En la comisaría, carabineros lograron establecer su identidad y lo liberaron. Tras ello, Valdivia llamó a Orsini -quien se encontraba en Cuba para participar del Congreso del Nuevo Orden Económico Internacional-, manifestándole que se habían vulnerado sus derechos. También expresó que quería querellarse contra la institución.

Posteriormente, la diputada llamó a la general Soza para exponer el caso y sugirió que Valdivia hablara con ella. El contacto entre ambos finalmente no se efectuó, como confirmó la misma directora de DD.HH. de Carabineros.

"Esto es algo que es parte de mi trabajo, atender a un parlamentario es parte de esta labor, entonces no hay nada irregular. Lo único que hice fue hacer mi trabajo, así que seguiré trabajando con el mismo ánimo", señaló Soza en conversación con el citado medio.