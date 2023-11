Ripley y Socovesa comienzan a poner nervioso al mercado

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (o lunes para algunos)! Se acaba noviembre y arrancamos con la cuenta regresiva para Navidad. Entremedio tendremos el plebiscito por la nueva Constitución. El “En contra” sigue liderando las encuestas.

En la semana que arranca, el foco estará puesto en el Imacec y las cifras de empleo de octubre. Deberían confirmar que la actividad sigue repuntando, pero que el mercado del trabajo sigue frágil. La buena noticia es que el tipo de cambio ha ido cediendo y las expectativas de inflación siguen a la baja. Los economistas dicen que ya está el espacio para que el Banco Central entregue un mayor estímulo monetario y acelere el ritmo de los recortes de tasas, junto con añadir que“buena parte de las cartas para el crecimiento 2024 ya están echadas”.

En esta edición de El Semanal: el miedo que generan en el mercado los resultados de Socovesa y Ripley. Se suman a lo que generaron los recortes de nota crediticia a Falabella y Codelco, y despiertan preocupaciones que van más allá del sector financiero.

Además, la industria del factoring nuevamente en el banquillo. Los audios de las coimas y el caso Primus confirman que es el talón de Aquiles del mercado financiero; el informe de la Cepal que muestra que no somos el país más desigual de América Latina y que la pobreza sigue a la baja; y una nueva aseguradora, esta vez vinculada a los controladores de TurBus, admite problemas.

También en esta edición:CMPC lidera el rankingglobal de sustentabilidad; la polémica que desató José De Gregorio con su discurso en la FEN; y las advertencias que deberíamos escuchar a partir de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada en la Argentina.

Antes de seguir, piensa en sumarte a nuestra comunidad y Suscríbanse a El Mostrador Semanal y a la versión Exprés. Y aprovechen que tenemos una oferta especial de Black Friday que se termina hoy.

1

RIPLEY Y SOCOVESA, LAS 2 GRANDES PREOCUPACIONES DEL MERCADO

En el mercado y entre algunos funcionarios de Hacienda hay una creciente preocupación acerca del impacto de la estancación económica en las empresas e, indirectamente, en el empleo. El estancamiento lleva doce años, pero se agudizó en los últimos cuatro por el estallido social, la pandemia, la inflación y el durísimo golpe a la estabilidad del sistema financiero que significaron los retiros de las AFP.

La política.A eso hay que sumar las incertidumbres políticas que hacen que las tan necesarias reformas económicas sean tan difíciles de implementar.

Una semana para el olvido. Arrancamos con el recorte a nivel basura de la deuda de Falabella, luego tuvimos el recorte a la deuda de Codelco y el viernes tuvimos un combo doble: los resultados de Socovesa y de Ripley, otros dos emblemas de los años de boom chileno. Socovesa es la constructora más grande de Chile y Ripley es uno de los top retailers de Chile, con importantes negocios en Perú.

Socovesa es víctima de la mayor crisis de la industria inmobiliaria/constructora en 40 años. Los retiros le quitaron profundidad al mercado financiero y, por ende, hay menos capital para créditos hipotecarios. A eso sumemos la inflación y el alza de tasas de interés, lo que hace muy difícil conseguir un crédito y que tiene a la banca siendo más conservadora a la hora de prestar plata. En los últimos dos años, 533 constructoras han quebrado o acudido a una Reorganización Judicial.

El miércoles, la empresa controlada por la familia Gras anunció que en el tercer trimestre perdió US$ 26,7 millones y su deuda se disparó 27% a casi US$ 800 millones. La Tercerareveló que la compañía negocia de manera urgente dos líneas de crédito por 1 millón de UF cada uno, con Banco Estado y BCI, y fondos de LarrainVial.

La Tercerareveló que la compañía negocia de manera urgente dos líneas de crédito por 1 millón de UF cada uno, con Banco Estado y BCI, y fondos de LarrainVial. Luego de ver los resultados, este fue el comentario de un analista con años de experiencia: “Socovesa is done. Su deuda en el corto plazo cerca USD 950 millones (sorry, pasivos)… pérdidas antes impuesto CLP 32 bns, flujo operacional – CLP 95 bns ( CLP 54 bns solo en intereses, venden 168 bns y pagan intereses por 54 bns)… no way”.

“Socovesa is done. Su deuda en el corto plazo cerca USD 950 millones (sorry, pasivos)… pérdidas antes impuesto CLP 32 bns, flujo operacional – CLP 95 bns ( CLP 54 bns solo en intereses, venden 168 bns y pagan intereses por 54 bns)… no way”. Traducción: sin esas líneas de crédito, Socovesa la tiene complicada.No es solo un gigante de la industria sino de la economía chilena. Sus problemas golpearían no solamente al mercado y la banca, sino que también tendrían un impacto político.

Los problemas de Ripley. Desde agosto que en el mercado se habla de que Ripley está en desafíos más grandes que lo que muestran las cifras oficiales. Las acciones han caído casi un 40% y el viernes la empresa confirmó lo peor: entre junio y septiembre, las pérdidas más que se duplicaron en comparación con el mismo periodo del año pasado.

La cadena de multitiendas que controla la familia Calderón perdió $ 25.013 millones el tercer trimestre. Hace un año, en los mismos tres meses perdió $ 12.451 millones. Los ingresos cayeron 8,4% a $ 430.388 millones, lo que se explicó principalmente por el continuo desplome del consumo, lo que afecta a su negocio core: el segmento retail.

Y el futuro no parece muy brillante. El consumo mejora, pero muy lentamente, y a diferencia de SMU o Cencosud, e incluso de Falabella, Ripley no tiene negocio de alimentos. Uno de los ejecutivos de mayor trayectoria en la industria del retail y centros comerciales lo pone de esta manera:

“El negocio de los malls está en un declive estructural en el mundo. El negocio de los grandes retailers con tiendas anclas como Ripley, Almacenes Paris o Falabella, también está en una transición a la baja estructural. El único buen negocio en este espacio es el de alimentos, el de los malls con supermercados como ancla, los outlets y los strip centers. El resto es complicado y por eso es que a Ripley lo veo muy complicado al mediano y largo plazo”.

Los principales accionistas de Ripley.Además de los controladores, las AFP tienen una presencia importante. De acuerdo a registros de la CMF, Provida es la más expuesta, con un 2,6%. También con presencia en el registro de accionistas están AFP Capital, Modelo, Uno y Hábitat. Además hay inversionistas institucionales extranjeros con más del 4%. Y también inversores locales a través de fondos de BTG, BCI, Santander, BanChile Inversiones y Compass Group.

Pueden leer la historia completa aprovechando la oferta especial Black Friday para sumarse a el Mostrador Semanal y hacerse miembro de nuestra comunidad.

2

FACTORING, EL TALÓN DE AQUILES DE SANHATTAN

Hace 13 meses, en este espacio, advertimos que los factoring, junto a los Fondos de Inversión Privada y los Fondos de Deuda Privada, eran el hoyo negro del mercado financiero. Mueven miles de millones de dólares. En la industria financiera existe un creciente consenso en que es allí donde está el riesgo desconocido del sistema.

La normativa es laxa, hay poca transparencia y abundan los conflictos de intereses. También se prestan para lavado de dinero y facilitan estafas, como el caso Factop está revelando. La nueva Ley Fintech aborda parte del problema ya que la CMF podrá regular a los factoring que venden facturas.

También se prestan para lavado de dinero y facilitan estafas, como el caso Factop está revelando. La nueva Ley Fintech aborda parte del problema ya que la CMF podrá regular a los factoring que venden facturas. Bueno, desde que publicamos aquello hemos visto el escándalo de los audios de las coimas y Factop, el caso Primus, Global Soluciones Financieras y, ahora, el caso Finvoice. El DFinformó que hay demandas a Credit Suisse por facturas impagas y el banco se querelló por estafa y falsificación.

Un alto ejecutivo de la industria que sigue de cerca los casos dice que “a ojo y sin tener todos los antecedentes, esos escándalos ya suman alrededor de US$ 250 millones, pero en la industria sospechan que hay más cosas que aún no salen a la luz”. También se habla de que algunos factoring han servido de cajas negras para financiar la política. Hasta ahora, no hay nada público.

Dónde está la exposición. Fondos que administran las AFP, corredoras y administradoras de fondos compran las facturas de los factoringen la Bolsa de Productos y pasan a ser parte de fondos mutuos, como el polémico Fondo Facturas de LarrainVial, el de BTG, el de Zurich y el resto que fueron salpicados por el escándalo de Factop y los hermanos Sauer. En el mercado también apuntan a otras Administradoras Generales de Fondos, como las de Consorcio, Ameris, Frontal Trust y MBI, entre otras.

Fondos que administran las AFP, corredoras y administradoras de fondos compran las facturas de los factoringen la Bolsa de Productos y pasan a ser parte de fondos mutuos, como el polémico Fondo Facturas de LarrainVial, el de BTG, el de Zurich y el resto que fueron salpicados por el escándalo de Factop y los hermanos Sauer. En el mercado también apuntan a otras Administradoras Generales de Fondos, como las de Consorcio, Ameris, Frontal Trust y MBI, entre otras. El caso Tanner.El factoringde Ricardo Massú es la entidad financiera no bancaria más grande del mercado y, en mayo de este año, pidió ante los reguladores licencia para crear un nuevo banco. El problema es que Tanner está en el corazón del escándalo Factop (US$ 7 millones) y uno de los hermanos Jalaff le debe millones.

Pueden leer la historia completa aprovechando la oferta especial Black Friday para sumarse a el Mostrador Semanal y hacerse miembro de nuestra comunidad.

3

DESIGUALDAD Y RIQUEZA EN CHILE Y LA REGIÓN

Chile es uno de los tres países de América Latina donde el patrimonio de los superricos tiene el mayor impacto en la riqueza total de la población. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), publicado en Santiago la semana pasada, muestra que en Brasil representa el 6,4% y en Chile el 5,4%. Para nuestro país es el porcentaje más alto desde 2017, cuando la contribución fue del 5,7%. Hace 10 años era de 6,4%.

Mejora en los índices de desigualdad. La Cepal dice que, en 9 de las 12 mayores economías, el índice Gini está mejor que antes de la pandemia. En Latinoamérica, el grupo de mayores ingresos capta entre el 29% y el 45% del ingreso total en cada país de la región.

La brecha es más amplia en países como Colombia, en donde el grupo de mayores ingresos capta el 44,5% del ingreso total, mientras que los menos favorecidos apenas el 0,9%. Le siguen Brasil, Honduras, Panamá, Costa Rica y Paraguay.

Le siguen Brasil, Honduras, Panamá, Costa Rica y Paraguay. Chile quedó en la mitad de la tabla: el grupo de mayores ingresos capta el 35% del ingreso total y el de menores ingresos el 1,9%.

Pueden leer la historia completa aprovechando la oferta especial Black Friday para sumarse a el Mostrador Semanal y hacerse miembro de nuestra comunidad.

(NdR. Ambos gráficos son de Bloomberg Línea)

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: TASAS, PESOS Y DÓLARES

Esta semana, el Banco Central comenzó a publicar los datos mensuales del Sistema Integrado de Información sobre Transacciones de Derivados (SIID-TR). Tiene las cifras y la evolución de los mercados de derivados bancarios de tipos de cambio, inflación y tasas de interés. Incluye estadísticas de montos transados, montos vigentes, por tipo de contrapartes, plazos, instrumentos y precios.

El informe muestra que el mercado de derivados bancarios alcanzó en el mes de octubre un tamaño de US$ 1.363 mil millones. Destaca la importancia del mercado de tasas de interés, con una participación de 51,9%, seguido del mercado de tipo de cambio, con un 26,8% y, finalmente, el de inflación, con un 21,3%

Destaca la importancia del mercado de tasas de interés, con una participación de 51,9%, seguido del mercado de tipo de cambio, con un 26,8% y, finalmente, el de inflación, con un 21,3% A octubre 2023, el sistema contiene el registro de más de un millón de transacciones, las que han sido pactadas por residentes (bancos, AFP, inversionistas institucionales y empresas) en el mercado local y con inversionistas extranjeros.

en el mercado local y con inversionistas extranjeros. ¿Por qué es importante? La combinación de los retiros de las AFP, la salida de capitales posestallido, la volatilidad inflacionaria que afecta a las tasas y la de tipo de cambio, han resultado en que esos mercados se hicieron más volátiles y más riesgosos para los inversionistas institucionales. Y es por eso que las herramientas del mercado de derivados han adquirido mayor relevancia. Y a esto hay que sumar que el Banco Central está bajo de reservas.

Un mensaje de la Asociación de AFP

Para más información haz click en la imagen

Sistema de pensiones y lagunas previsonales

La información completa se encuentra en este enlace o haciendo clic en la imagen.

5

LA SEMANA EN REDES: DE GREGORIO

“Lo tuvieron todo y lo perdieron todo”. La dura crítica de José “Pepo” De Gregorio, expresidente del Banco Central, al Frente Amplio y toda la generación que lidera el Presidente Boric, por haber desaprovechado una oportunidad.

Su discurso en la ceremonia de titulación de pregrado de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile,de la cual uno de los economistas emblemáticos de los 30 años es decano, fue tendencia por casi 48 horas y desató debates y polémicas. Video vía X: @la_toletole

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Audio de las coimas: Marcel le tira las orejas al director de SII. Lo escribió Juan Diego Montalva en la edición de este sábado de su excelente newsletter +Política. Cuenta que en La Moneda hubo molestia con el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, cuando fue al ex Congreso Nacional, el lunes pasado, a exponer ante la Comisión de Hacienda del Senado respecto al caso Hermosilla.

La reacción en el Gobierno fue que Frigolett fue muy sereno en sus declaraciones ante los senadores de la comisión, señalando que “el objetivo primordial es que detectemos responsabilidades que puedan tener nuestros funcionarios”, sin anunciar ninguna medida relevante ante los evidentes indicios de irregularidades.

de la comisión, señalando que “el objetivo primordial es que detectemos responsabilidades que puedan tener nuestros funcionarios”, sin anunciar ninguna medida relevante ante los evidentes indicios de irregularidades. Montalva revela que fue el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, el que le llamó la atención a Frigolett para tomar medidas, porque todo indicaba que existían irregularidades en el SII.Pueden leer la historia completa aprovechando la oferta especial Black Friday para sumarse a el Mostrador Semanal y hacerse miembro de nuestra comunidad.

– Le siguen tirando salvavidas a Enjoy. Una fuente que sigue de cerca la industria de los casinos me cuenta que las ayudas a Enjoy no solo eran del Gobierno de Piñera, ahora también son de Boric.

Cambio regulatorio hecho a la medida. En la industria hace ruido el hecho de que se acaba de modificar el reglamento, permitiendo que el pago de las ofertas económicas, que deben realizarse en enero de cada año, se puedan pagar en mensualidades, pero solo en la medida que el monto de la oferta supere el 15% de los ingresos anuales del año anterior. Sin embargo, esta nueva condición solo la podrá utilizar Enjoy para sus ofertas de Coquimbo, Viña del Mar y Pucón. El resto deberá pagar la totalidad en enero de cada año.

En la industria hace ruido el hecho de que se acaba de modificar el reglamento, permitiendo que el pago de las ofertas económicas, que deben realizarse en enero de cada año, se puedan pagar en mensualidades, pero solo en la medida que el monto de la oferta supere el 15% de los ingresos anuales del año anterior. Pueden leer la historia completa aprovechando la oferta especial Black Friday para sumarse a el Mostrador Semanal y hacerse miembro de nuestra comunidad.

– Siguen los problemas de las aseguradoras chicas. Ahora se trata de la aseguradora Save BCJ. La semana pasada, reconoció ante la Comisión para el Mercado Financiero que sobrevaloró activos y tiene un déficit patrimonial de $ 27 mil millones.

Es la tercera aseguradora local con problemas en el último año : Konsegur (intervenida por la CMF); Unnio y las sanciones a su directorio, y ahora esta joyita.

: Konsegur (intervenida por la CMF); Unnio y las sanciones a su directorio, y ahora esta joyita. Uno de los socios clave de la firma es Jesús Diez, de la familia controladora de TurBus, que también es accionista de Contempora Seguros Generales,una compañía relativamente nueva, con socios bastante potentes, como Gonzalo Martino y los Diez. El Diario Financieroinformó que entre los socios también están el ex CEO de Itaú Chile, Boris Buvinic (25%). No queda claro si hay conflicto para los Diez por ser socios de Contempora y, también, ser los mayores accionistas en una aseguradora rival como Save BCJ.

– La papelera lidera el ranking mundial de sostenibilidad de industria forestal y papelera. El índice anual y global Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ubicó, en su versión 2023, a CMPC como la empresa más sostenible del mundo en el rubro Paper & Forest Products, que reúne a compañías forestales y papeleras más relevantes de los distintos continentes.

La empresa controlada por la familia Matte alcanzó el primer lugar del rankingsectorial, luego de dos años consecutivos en el segundo lugar de la categoría.

7

AGENDA DE LA SEMANA: CARGADA DE DATOS

– Esta semana el foco estará en el Imacec de octubre (viernes) y los datos de empleo (miércoles) y consumo/cifras sectoriales (jueves). El consenso del mercado es que la actividad económica tuvo un avance moderado en octubre, confirmando que la economía está lentamente volviendo a crecer, pero que el consumo y el empleo siguen débiles.

El Santander estima que las cifras de desempleo de octubre mostrarán un leve deterioro, volviendo a 9% (8,9% previo) y que las cifras sectoriales que publicará el INE 24 horas después evidenciarán que el comercio minorista intensificó su caída interanual en octubre (-8,5% vs. -5,4% en septiembre). Las buenas noticias vendrían del sector manufacturero, que en octubre habría crecido, gracias a la baja base de comparación. Clave es lo que muestren las cifras de producción minera.

– Enel Chile anuncia su plan estratégico para el país. Será este lunes en el Hotel W y el protagonista será el gerente general Fabrizio Barderi. El nuevo equipo que lidera el gigante italiano anunció su plan global la semana pasada. El objetivo es generar el 75 % de la electricidad a partir de fuentes renovables para 2025 y digitalizar alrededor del 80 % de los clientes de la red.

Chile sigue siendo mercado clave. En términos de alcance geográfico, el Grupo apunta a modelar una estructura corporativa más ágil, focalizándose en seis países: Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia. La semana pasada la empresa anunció planes de inversiones en el país por alrededor de US$ 2.300 millones para los próximos tres años.

– Y a propósito de energías renovables y transición energética, este lunes arranca en Dubái la COP28. La delegación chilena la encabeza la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. También tendrá rol protagónico el que fuera titular del Medio Ambiente en Bachelet II, Marcelo Mena. Él encabeza Global Methane Hub –que impulsa la reducción de emisiones de metano– en la COP28. Junto a Mena estará Carolina Urmeneta, la exjefa de la División de Cambio Climático del MMA de Sebastián Piñera y actual Líder Regional de las Américas del GMH.

Acá en Santiago, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, inaugura la XXVI Conferencia Anual del Instituto Emisor: “Implications of Climate Change and Ecosystem Services Degradation for Macroeconomic and Financial Stability”. El seminario, que durará dos días, contará con las presentaciones principales de Philippe Aghion de la London School of Economics y College de France, y Maximilian Auffhammer de la Universidad de California Berkeley.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: MILEI Y EL NUEVO MAPA DE PODER EN ARGENTINA

Carlos Pagni es el periodista y columnista más influyente de la Argentina. Lectura obligada los lunes y jueves en los pasillos del poder, ya sea por peronistas, kirchneristas, macristas o trotskistas. Es historiador y con fuentes impecables en ambos lados de la grieta.

Esta columna, que publicó a 48 horas del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales, trata de explicar el fenómeno de la llegada del libertario de extrema derecha a la Casa Rasada: “Es una bofetada para toda la clase política”.

Podría estar hablando de Chile y la realidad que enfrentaremos en 2 años.

“Es muy difícil encontrar una partida de nacimiento a estos fenómenos. Podría decirse que hay un cambio en cámara lenta en la Argentina, en el mapa político, desde la segunda mitad del año 2020. ¿Cuántos factores inciden? Seguramente, una crisis económica muy larga, un estancamiento demasiado prolongado”.

“Lo que sucedió el domingo no termina, pero es una marca muy importante en este proceso de transformación cuyo curso es misterioso”.

“Milei expresa un fenómeno inquietante que tiene que ver con una tendencia que no es solo argentina, que se está dando en muchas democracias de Occidente y es el rechazo a la política, derivado de un problema de insatisfacción económica. Hoy se pretende que la democracia garantice un mínimo de prestaciones económicas, un mínimo de bienestar que haga que el sistema se vea legítimo y que la magia de la representación se produzca“.

Para leer la columna completa, hagan clic en este enlace.

Presentado por:

Bueno, hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.