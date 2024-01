La trenza Piñera, Parodi, Peribonio y la polémica por el millonario negocio de Consorcio con el CDE

¡Buenas y feliz domingo! (o lunes para algunos) “El secreto del cambio es concentrar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”.

La anterior es una frase de Sócrates (c. 470 a. C – 399 a. C.), filósofo griego considerado como el fundador de la filosofía occidental.

No soy un gran conocedor de filosofía griega ni de ninguna filosofía, pero esa frase la leí por obligación en la universidad en una clase de economía política y me cautivó. Me la guardé y cada cierto tiempo me parece que viene al callo. Y ahora con todo el quilombo de la cocina de Zalaquett y el debate de lo que es o no es lobby… me pareció que calzaba.

Toda esta discusión me confirma que, en el fondo, las élites chilenas no quieren cambiar.Dicen que quieren cambiar, lo decimos, pero en el fondo no estoy seguro de que realmente lo queramos.

Esta semana se supo que en la cocina de Zalaquett sí había plata de por medio. No para estrella Michelin, pero sí para confirmar de que en todo esto hay pocos inocentes. El exalcalde y lobbista UDI confirmó que hubo pagos y contratos con 5 o 6 empresas y, por otra parte, Ciper reveló que la extimonel del PPD, Natalia Piergentili, no solo ahora admite que sí participó sino que también cobraba. Los políticos han tenido que salir a transparentar. De los empresarios, aún sabemos poco y nada.

Podría decir que ya estoy empezando a sentirme excluido, porque no me han invitado a las cenas Zalaquett. Pero no es tan así. Y les diré por qué.

Esto simplemente confirma que no hemos aprendido nada y, peor, estamos siendo hipócritas. Porque en nuestra profesión, el periodismo, abundan los conflictos de intereses y tráficos de influencia… y todos nos hacemos los lesos. Pero quizás en eso radica precisamente el desafío o la lucha –como dijo Sócrates– por “construir lo nuevo”.

Hay al menos 4 columnistas habituales en los principales medios que son socios de empresas de consultoría estratégica y que también hacen lobby.Hay socias y socios de consultoras que son panelistas regulares en programas políticos en T13y Duna, entre otros, y no transparentan a qué clientes representan. Y hay periodistas de medios influyentes que, en paralelo y por una "módica cifra", ofrecen sus servicios para hacer charlas a líderes políticos y empresariales prometiendo datos estratégicos, "por medio de encuestas y reporteo exclusivo con el Ejecutivo y el Congreso". Y esto es solo la punta de un iceberg.

Bueno, vamos a los que nos convoca. En esta edición de El Semanal: el millonario negocio inmobiliario de Consorcio que se firmó durante el Gobierno de Piñera II y que tiene al CDE alborotado; ¿se acaba la luna de miel del acuerdo Codelco-SQM?; y hay buenas noticias sobre las empresas chilenas y derechos humanos.

Además, el debate sobre las pensiones sube de temperatura y el Gobierno se abre a una nueva propuesta;los poderosos vip se reúnen en Davos y Mario Marcel lidera la delegación chilena; BlackRock redobla su apuesta en Chile; Goldman Sachs dice que las incertidumbres políticas no han desaparecido; y el CEO de WOM la rompe en LinkedIn.

1

EL NEGOCIO REDONDO DE CONSORCIO CON EL CDE

Qué pasó. En 2020, el Estado de Chile pagaba aproximadamente $50 millones mensuales (el contrato era en UF), incluidos los gastos comunes, por el edificio del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y dos anexos en el centro. En 2022 se cambió a un nuevo edificio, donde pasó a pagar $96 millones al mes, los que se reparten en un arriendo de $73,4 millones, más gastos comunes de casi $35 millones (contrato en UF a 30 años). Significa un aumento de alrededor de un 65% y el contrato es a 30 años.

En el CDE se viene acumulando una molestia, porque afirman estar trabajando hacinados y que alguien hizo negocio. Dos altos funcionarios alegan que pasaron de trabajar en un edificio de 7 pisos, con bodegas, una casona y casino, un subterráneo y estacionamiento para 25 autos, a un nuevo edificio que tiene 3 pisos, medio subterráneo y solo 5 estacionamientos. Los que vieron los contratos aseguran que, en metros cuadrados totales, son menos y que el nuevo edificio no es una mejora dramática respecto del antiguo.

Dos altos funcionarios alegan que pasaron de trabajar en un edificio de 7 pisos, con bodegas, una casona y casino, un subterráneo y estacionamiento para 25 autos, a un nuevo edificio que tiene 3 pisos, medio subterráneo y solo 5 estacionamientos. Los que vieron los contratos aseguran que, en metros cuadrados totales, son menos y que el nuevo edificio no es una mejora dramática respecto del antiguo. El nuevo edificio fue remodelado y está al lado de La Moneda y es el que ocupaba antiguamente Scotiabank. En el mismo edificio metieron a la Junji y al Ministerio de Ciencia, entre otras reparticiones.

En el mismo edificio metieron a la Junji y al Ministerio de Ciencia, entre otras reparticiones. El contrato es con Consorcio y se firmó justo antes del estallido y la pandemia,pero en el CDE y la industria inmobiliaria dicen que la empresa que preside Pato Parodi hizo un “negocio redondo”. Y más considerando que la demanda por espacio de oficinas en el centro está por los suelos y los precios se han desplomado.

En la cúpula del Consejo de Defensa del Estado hay varios altos funcionarios y consejeros que especulan que Consorcio se ganó el contrato gracias a su cercanía con Piñera.

La trenza Piñera, Peribonio, Parodi. Es a la que apuntan al interior del CDE. Juan Antonio Peribonio llegó al CDE de la mano de Piñera en su primer paso por La Moneda. Y durante Piñera II, en abril de 2020, fue designado presidente del organismo, cargo que ocupó hasta abril de 2023. Su padrino político es el exsenador y exministro Alberto Espina. Parodi es histórico gerente general y, ahora, presidente de Consorcio. Fue discípulo de Piñera en Citigroup y mantienen vínculos cercanos.

Los antecedentes. En 2019, durante la administración de Sebastián Piñera, la Dirección de Presupuestos (Dipres) creó la Unidad de Gestión Inmobiliaria, que se hace cargo de todos los contratos inmobiliarios del Estado. El que lideró la unidad y que llegó a la Dipres con Felipe Larraín, el entonces ministro de Hacienda, fue Sebastián Ravest, y fue él quien lideró las negociaciones con Consorcio. En 2020, Ravest y la Dipres firmaron el contrato. El Ministerio de Hacienda delegó en la Dipres la autorización de la firma.

Altos funcionarios y al menos 4 consejeros y exconsejeros del CDE alegan que ellos no fueron consultados y no pudieron intervenir ni fueron tomados en cuenta.“La Dipres manejó todo a su antojo, el CDE ni pito que tocar, salvo revisar los contratos. La auditoría no fue al fondo de nuestras quejas”, lamenta un alto funcionario. Dice que el CDE tuvo que aceptar cláusulas sin derecho a discutir nada a Ravest ni a la Dipres. Las quejas incluso forzaron una auditoría interna y quejas informales.

Consultado Ravest, el ex Dipres rechaza las críticas y asegura que “el CDE se cambió a oficinas en una mejor ubicación, a un edificio remodelado completamente, a dependencias que daban solución a los problemas expuestos por el servicio a un canon de arriendo de UF 0,11 x m2, menor que el que pagaban en las antiguas dependencias”.

Explica que el contrato con Consorcio se hizo a través de la corredora inmobiliaria Colliers, bajo la condición de que ningún servicio público pagara comisión por concepto de corretaje y que se mejoraran las condiciones comerciales en que se estaba ofertando el espacio. Además, dice que las negociaciones con Consorcio se hicieron con Colliers de intermediario.

Además, dice que las negociaciones con Consorcio se hicieron con Colliers de intermediario. Y afirma que el contrato final se firmó con una rebaja de 0,43 UF/m2 a 0,34 UF/m2 con incrementos de 2% anual, hasta un tope de 0,40 UF/m2, valor que se mantendría fijo hasta el término del plazo. Y que, para la superficie del subterráneo, la renta de arrendamiento se negoció a 0,19 UF/m2 con incrementos de 2%, con tope de 0,25 UF/m2.

Consorcio no quiso responder de manera oficial a mis preguntas, pero cercanos al holding financiero aseguran que el contrato se ganó de manera transparente y a precio de mercado.

La respuesta del CDE. Dice no tener conocimiento formal de la molestia interna. Agrega que las actuales oficinas del Consejo de Defensa del Estado consideran el aumento de 295 a 337 puestos de trabajo; el crecimiento de la capacidad de los recintos destinados a comedor, sala multiuso y Biblioteca, y un aparcadero con capacidad para 93 bicicletas. Y asegura que “de 2.288 m2 destinados a oficinas con que contaba el anterior edificio, se pasó a 3.709 m2 en el edificio actual, lo que implicó un aumento de un 62% de la capacidad”.

Advierte que, aunque el antiguo edificio contaba con más metros cuadrados, su arquitectura y su distribución impedían utilizar la totalidad de la superficie. Y que la antigüedad de esa construcción la convertía en un riesgo permanente en caso de sismos.

Y que la antigüedad de esa construcción la convertía en un riesgo permanente en caso de sismos. Por último, el CDE asegura que el traslado al edificio actual "ha permitido fortalecer la cohesión de los diferentes equipos de trabajo, que ahora se encuentran distribuidos en cuatro plantas y, con ello, una gestión mucho más eficiente del tiempo; mayor cercanía física con las instituciones con que el Consejo interactúa permanentemente".

Las razones en esas respuestas son descartadas por una alta fuente del CDE, que ha sido uno de los funcionarios que ha liderado el malestar interno. Dice que la auditoría nunca revisó el fondo de las críticas ni los costos, solo que todo estuviera en regla administrativamente.

2

SE LE ACABÓ LA LUNA DE MIEL AL ACUERDO CODELCO-SQM

Esta semana surgieron nuevos y más duros cuestionamientos al acuerdo preliminar entre Codelco y SQM, y eso se ve reflejado en el mercado. Después de la euforia inicial que hizo que las acciones de SQM se dispararan 7% el primer día, los papeles caen 10% en lo que va del año. El diagnóstico es que a mediano y largo plazo no es un gran acuerdo para SQM.

Por el lado de Codelco, los cuestionamientos pasan por el hecho de que dejó plata sobre la mesa al no licitar y la arista política es que La Moneda hizo un pacto con el diablo al firmar un acuerdo con Julio Ponce, el polémico exyerno de Pinochet y principal accionista de una empresa que estuvo en el corazón de los escándalos de las platas políticas.

La semana pasada, Máximo Pacheco –presidente del directorio de Codelco y hombre clave en las negociaciones– fue a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados, para defender y explicar el acuerdo. Ahí reveló que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ofició a Codelco para que entregue la lista detallada de quiénes participaron en las reuniones del acuerdo con SQM.

“La CMF nos ha mandado un oficio, (solicitando) todas las personas que participaron en la negociación, dónde nos reunimos, a qué hora. ¿Para qué? Para saber si alguna de ellas compró o vendió acciones”,detalló Pacheco.

Banqueros y abogados. Desde el inicio se supo que en las negociaciones, además de los equipos de Codelco y SQM, participaron los banqueros de Morgan Stanley, Tyndall, abogados de Carey y técnicos de la firma Hacht.

En el mercado les parece curioso el pedido de la CMF, ya que no hay evidencia hasta ahora de que alguien se haya beneficiado, ni con los bonos de Codelco, ni operando con acciones de SQM. Y apuntan a la caída en las acciones de SQM como evidencia de que Pacheco logró un buen acuerdo para el Estado de Chile.

Entre los que dicen que Codelco se la hizo fácil a SQM está el empresario Francisco Javier Errázuriz, que tiene un proyecto de litio de US$ 600 millones en el salar de Maricungajunto a un socio asiático, Simbalik Group. Dice que SQM no aporta nada a la sociedad para quedarse con ese 49,99%.

En un cálculo que está dando vuelta hace unos 10 días, asegura que lo que dejó en la mesa Pacheco son más de US$ 7.000 millones. El documento explica que, lo que se va a pagar a Codelco, se paga con un porcentaje de la cuota adicional de producción en menos de dos años, y que las pozas del Salar de Atacama que aporta quedarán obsoletas el 2030 con la nuevas tecnologías para no evaporar y no tener impactos ambientales.

3

EL IPSA Y LOS DERECHOS HUMANOS

A la hora de cumplir los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, las empresas chilenas en promedio lo hacen bien y las del Estado más bien mal. Habiendo dicho eso, Codelco, Enap y EFE están por sobre el promedio de las privadas.

Esta semana se publicaron los resultados del Segundo Diagnóstico sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, que elabora el Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Pontificia Universidad Católica, en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El estudio evaluó a las 29 empresas del IPSA (Bolsa chilena) y 15 compañías públicas. El objetivo es evaluar la gestión de DD.HH. en conformidad con los principales estándares internacionales.

El informe dice que en general las empresas del IPSA continúan avanzando en sostenibilidad y consolidando su relación con los grupos de interés a través de políticas y sistemas de identificación de impactos y de respeto de los derechos humanos de trabajadores, comunidades y contratistas.

El análisis revela que las 29 compañías del IPSA alcanzaron un promedio de 9,4 puntos sobre 24, un 39% de ejecución. Falabella lidera con 19,5 puntos, Entel muestra un aumento de 3 a 10 puntos y SMU incrementó esto en 6,5, obteniendo 17 puntos. Otras compañías que mantienen una posición destacada son Enel Chile, Colbún, Aguas Andinas, Plaza y Empresas CMPC.

Las 15 empresas públicas que fueron evaluadas mostraron un cumplimiento generalmente bajo, con un promedio de 3,4 puntos. Pero, como destaqué arriba, el informe destaca que EFE, Codelco y ENAP tienen cumplimientos superiores al promedio de las compañías IPSA.

Hay conclusiones buenas y malas:las empresas evaluadas en el primer diagnóstico han realizado avances en la implementación, sin embargo, aún hay grandes desafíos para la adopción plena del marco.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: INFLACIÓN ARGENTINA

Argentina en el podio de la inflación. Este jueves se supo que cerró 2023 con una de las inflaciones más altas del mundo. En diciembre el costo de vida aumentó un 25,5% mensual y un 211,4% anual. Es la cifra más alta en 30 años. La inflación anual es incluso mayor a la Venezuela, que en 2023 fue de 193%. Tan solo en salud los precios subieron 41% en un mes.

Cómo andamos por casa. Cabe recordar que el lunes pasado el INE informó que la inflación en Chile cerró el año por debajo del 4% y en 12 meses bajó de estar sobre el 12% –su nivel más alto en 30 años– a estar acercándose a la meta de 3% que tiene el Banco Central.

Los efectos colaterales.La crisis argentina y la devaluación golpearon los resultados de Citigroup. El gigante de Wall Street registró US$ 4.660 millones en cargos extra durante el cuarto trimestre, de los cuales US$ 1.600 se deben a los problemas de nuestros vecinos, según informó El País.

5

LA SEMANA EN REDES: EL CEO DE WOM IRRUMPE

Lleva 4 meses de vuelta en Chile a cargo de WOM y Chris Bannister ya está haciendo ruido. En octubre volvió como CEO de la firma en medio de la polémica por el retraso de WOM en la entrega de su red 5G.

Este posteo en su cuenta de LinkedIn se viralizó en la semana. Habla maravillas del sistema de transporte en particular y de Chile en general. Lo muestra tomando un bus desde Maitencillo y luego el Metro para llegar a su casa. Aprovecha para hacerle un cariñito a sus rivales.

“Chile como excelente transporte público. Hace 3 horas tomé el bus de la costa en Maitencillo que me llevó a la terminal de buses en San Borja Santiago, que está conectado al metro para llevarme a casa en 3 horas

No en muchos países de Europa esto podría suceder y ciertamente NO en el Reino Unido. Muy bien hecho, Chile. A veces pienso que los chilenos olvidan lo bueno que es Chile. Tiene una costa fantástica a solo 2 horas de Santiago.

A veces pienso que los chilenos olvidan lo bueno que es Chile. Tiene una costa fantástica a solo 2 horas de Santiago. Los glaciares en las hermosas montañas de los Andes están a solo 2 horas en auto (o 48 horas de caminata ) , ambos son épicos. sin mencionar el desierto de Atacama en el norte y la Patagonia en el sur y para la IED las instituciones trabajan, así que es un gran lugar para invertirSolo mira esa costa y esas montañas de los Andes

No noté a muchos de los CEO de la competencia en el autobús o en el metroComentarios bienvenidos. Mantén la pasión ".

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– BlackRock redobla su apuesta en Chile. Los que no la conocen, BlackRock es la gestora de fondos más grande del mundo, con más de 10 trillones de dólares bajo administración (leyeron bien, 10 TRILLONES). Y entre esos activos están alrededor del 8% de los fondos que las AFP invierten fuera de Chile. Además, administra una parte importante de los fondos soberanos chilenos, tanto renta fija como acciones. También es uno de los mayores inversores en energía en Chile.

Bueno, ahora será aún más influyente. La semana pasada pagó US$ 13.500 millones por uno de los fondos de infraestructura más grandes del mundo, Global Infraestructure Partners,para entrar fuerte en el negocio de puentes, carretera, aeropuertos, oleoductos y empresas de energía renovables. GIP tiene más de US$ 100.000 millones en activos de infraestructura alrededor del mundo. Y entre sus activos hay varios en Chile: Guacolda, Atlas y Hess Midstream, los principales.

– Goldman Sachs dice que las incertidumbres políticas en Chile y la región no han desaparecido. En su informe anual de predicciones para América Latina que comparte con sus clientes, el banco de inversión señala que aún no es hora de relajarse para los inversores con respecto a los desafíos políticos.

Goldman agrega que la polarización política en toda la región sigue siendo alta y la incertidumbre y el riesgo en materia de políticas siguen siendo elevados. Y advierte que "la esfera política sigue inquieta en muchos lugares y los índices de desaprobación de los gobernantes son altos , lo que añade incertidumbre y riesgo a las perspectivas macroeconómicas de América Latina".

– En una semana, Google y Amazon –los dos gigantes tecnológicos norteamericanos– hacen fuertes apuestas en Chile. El anuncio más grande fue el que hizo Google junto al Gobierno chileno. Se trata del primer cable de fibra óptica transoceánico del mundo, el cual se convertirá en el primer punto de conexión digital entre Sudamérica y Asia y Oceanía. La apuesta de La Moneda es que el proyecto ayudará a que Chile se convierta en un HUB Digital y líder en esta materia a nivel regional. El proyecto es una colaboración público-privada que también tuvo el apoyo de la CAF, que financió los estudios y la prefactibilidad.

El anuncio de Amazon –que anticipé en la edición de El Semanal de la semana pasada–fue que su centro de datos en la Región Metropolitana recibió el OK de las autoridades medioambientales. Significa una inversión de 205 millones de dólares.

– El arranque de la ley fintech tiene fecha: 3 de febrero. Lo anunció la semana pasada la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esta emitió la norma que regulará a los prestadores de servicios financieros incluidos en la nueva normativa. Son en su mayoría bancas digitales, billeteras virtuales y plataformas de pago.

La nueva ley regula a las plataformas de financiamiento colectivo; sistemas alternativos de transacción; intermediación de instrumentos financieros; enrutamiento de órdenes; asesoría crediticia; asesoría de inversión; y custodia de instrumentos financieros.

– Y ya que hablamos de lobby, también hablemos de influencia. Esta semana, la Fundación Luksic y Pivotes, el centro de incidencia pública de Bernardo Larraín Matte, organizaron eventos por separado, pero ambos apuntan a influir en el debate político y en la formulación de políticas públicas.

El evento de la Fundación Luksic fue una conferencia más bien académica, pero con tintes políticos. “Caminos Globales 2024: buscando puntos de encuentro”, fue el nombre, y el objetivo –decía la invitación– fue brindar un espacio de diálogo académico respecto al desarrollo de Chile con una perspectiva global. La invitada de honor fue Ngaire Woods, decana de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford. Los teloneros fueron Paula Daza; el economista y expresidente de Codelco, Óscar Landerretche; y los académicos Verónica Figueroa (U. de Chile) y Sebastián Soto (PUC)

La invitada de honor fue Ngaire Woods, decana de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford. Los teloneros fueron Paula Daza; el economista y expresidente de Codelco, Óscar Landerretche; y los académicos Verónica Figueroa (U. de Chile) y Sebastián Soto (PUC) El evento de Pivotes fue el jueves 11 y lo lideró el propio Bernardo Larraín Matte.Hubo un panel en el que participaron Jorge "Pirincho" Navarrete y Camilo Feres, socio de la agencia de comunicaciones estratégicas Azerta y panelista de Comando Jungle. El foco fue la reforma del Estado, cómo reactivar la economía, mejorar la educación y el empleo. (Disclaimer: fui parte del Consejo Asesor de Pivotes cuando arrancó, pero una vez que se convirtió en un actor en el debate político renuncié, para evitar cualquier tipo de conflictos de intereses).

7

AGENDA DE LA SEMANA

– La élite mundial se sube a sus aviones privados y vuela al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que arranca este lunes. El foco de este año: “Reconstruir confianzas” (se parece al de la Enade). Entre los temas que dominarán la agenda están: “Crear crecimiento y empleo para una nueva era” y “La inteligencia artificial como motor de la economía y la sociedad”.

El planeta enquilombado.El evento ocurre en el contexto de una fragmentación global, una fuerte escalada de las tensiones geopolíticas, guerras en Ucrania y el Medio Oriente, un crecimiento global débil y la irrupción de la Inteligencia Artificial.

La delegación chilena la iba a liderar el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero a última hora (lunes temprano) decidió suspender su viaje por urgencias legislativas domésticas. Se especula que es por la reforma de pensiones. En el pasado, el Grupo Luksic ha tenido una fuerte presencia y también Agustín Edwards fue un habitué.

El objetivo del Gobierno con la presencia de Marcel era buscar inversiones y explicar el rol que Chile puede jugar en el desarrollo sostenible global, la descarbonización, el desarrollo de las energía renovables y las oportunidades de inversión que están disponibles.

La curiosidad por conocer a Milei.El nuevo presidente argentino llega con una nutrida delegación en busca de inversiones y hay curiosidad entre el establishmentpor su discurso previsto para el miércoles. Davos será su primer viaje al exterior como presidente. Milei tiene ya más de 60 peticiones de reuniones bilaterales, según la Casa Rosada.

– También este lunes, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) organiza el seminario “Deuda pública en Chile: riesgos y desafíos”. Ahí estará Marcel y un panel compuesto por Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la UC, y Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central (2003-2007), director de empresas y asesor económico. El panel será moderado por el vicepresidente del CFA, Hermann González.

El evento se da en medio de proyecciones que estiman que el déficit fiscal del 2023 se encamina a ser más alto que lo proyectado por Hacienda, debido a la fuerte caída en ingresos. El déficit podría cerrar en 2,9%.

– BTG te invita a Zapallar, “mi perro”. Dicen que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Y eso es lo que decidió hacer el banco de inversión BTG Pactual Chile y organizó un ciclo de “Tertulias en Zapallar”. Y lo hace junto a la Universidad Adolfo Ibáñez y con La Tercera como media partner, ¡qué tal, ah!

Para la Tertulia del 18 de enero estará Daniel Mansuy, para hablar del poder. Y en la del 25 viene el progre (y hasta por ahí no más) favorito de la élite: Cristián Warnken. Llamen a su corredor y que los inviten.

– Y Pablo García dice adiós a sus 10 años como Consejero del Banco Central de Chile. Muchos apostaron a que un día sería presidente del BCCh, pero no se dio. El actual vicepresidente del Instituto Emisor abandonará el edificio institucional tras una ceremonia interna este jueves 18. Los medios de comunicación podrán hacer imágenes de la salida del vicepresidente por la puerta principal del banco.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

Esta semana me salgo del libreto y les recomiendo este PELICULÓN. Hablo de La sociedad de la nieve. Ya sé, no es una recomendación muy original. La película es un hit en Netflix, estuvo nominada a los Globos de Oro y representará a España en los Oscar.

Para los que han estado encerrados en una cueva, les cuento. La película relata la historia de la tragedia de los Andes. La del grupo de jugadores de rugby uruguayos que venían a Chile a jugar con Old Boys y que enfrentaron condiciones extremas en la cordillera por 72 días. Esta es la historia de cómo pasaron esos 72 días y, también, la historia de los que volvieron.

La del grupo de jugadores de rugby uruguayos que venían a Chile a jugar con Old Boys y que enfrentaron condiciones extremas en la cordillera por 72 días. Esta es la historia de cómo pasaron esos 72 días y, también, la historia de los que volvieron. Me gustó la honestidad y empatía de la película. Hay una escena que te parte el alma: es una que muestra a uno de los sobrevivientes recolectando pertenencias de los fallecidos en la montaña para entregarlas a sus familiares como un recuerdo.

Hay una escena que te parte el alma: es una que muestra a uno de los sobrevivientes recolectando pertenencias de los fallecidos en la montaña para entregarlas a sus familiares como un recuerdo. Una nota personal.La historia de esos uruguayos es un poco más cercana para mi familia. Uno de los que murió en la cordillera es tío de mi mujer, y Old Boys –el club chileno con el que venían a jugar– es mi club. Entonces, la historia me toca un poco más profundo.

Así que busquen sus cabritas o popcorn y aprieten PLAY.

