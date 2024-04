Codelco, ¿ganó o perdió plata en 2023? El intenso debate Ebitda vs. Neto

¡Buenas y feliz domingo (o lunes para algunos de ustedes) ! Muchos de ustedes están con modorra luego de un fin de semana largo y con pocas ganas de encarar la semana que se viene.

Espero que el conejo les haya dejado ricos chocolates y estén llenos de energía para una semana cargada de informes y datos, que nos dejará con un panorama más claro acerca de la economía y lo que se viene el resto del año.

En la agenda: el Imacec de febrero, el primer IPoM del año y una Reunión de Política Monetaria del Banco Central. Tal como se anticipaba, esta mañana supimos que la actividad económica en febrero estuvo muy por encima incluso los pronósticos más optimistas, mostrando un alza de 4,5%, la mejor cifra en dos años, a pesar de que este febrero tuvimos un día de trabajo más que el año pasado. Todo indica que la economía retoma tendencia prepandemia, similar a la que llevamos desde 2012.

Tal como se anticipaba, esta mañana supimos que la actividad económica en febrero estuvo muy por encima incluso los pronósticos más optimistas, mostrando un alza de 4,5%, la mejor cifra en dos años, a pesar de que este febrero tuvimos un día de trabajo más que el año pasado. Todo indica que la economía retoma tendencia prepandemia, similar a la que llevamos desde 2012. Y a eso hay que agregar que arranca latemporada de juntas anuales de accionistas. Ahí los controladores aprovechan de dar su mirada no solo de lo que está pasando en sus empresas, sino también de comentar el escenario político y económico que estamos viviendo.

En esta edición de El Semanal: a que números de Codelco hay que creerles: las pérdidas netas de más de US$ 500 millones o al Ebitda superior a los US$ 4.000 millones. Una discusión que Warren Buffett ya habría zanjado. Además, lo que el mercado anticipa del IPoM de esta semana y el ángulo político; lo que hará y dirá el Banco Central en su Reunión de Política Monetaria (RPM) del martes; y el economista chileno que midió (indirectamente) si vale la pena endeudarse para tener un título universitario.

También en esta entrega: Julio Ponce a dos frentes contra los chinos; y los problemas de Socovesa preocupan de manera particular a BancoEstado, BCI y LarrainVial.

Antes de seguir, piensa en sumarte a nuestra comunidad y Suscríbanse a El Mostrador Semanal y a la versión Exprés. No te vas a arrepentir.

1

LOS NÚMEROS DE CODELCO Y EL GRAN DEBATE: NETO VS. EBITDA

“Cada vez que escuchen ‘Ebitda’, sustitúyanlo por ‘ganancias chamulleras’”. La frase la dijo hace unos años Charlie Munger, socio y mano derecha histórica de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo y legendario inversionista.

Y toma relevancia en vista de los resultados que publicó Codelco el jueves por la noche, 3 minutos antes de las 9 de la noche y en la víspera de un fin de semana largo. El comunicado de la minera estatal confirmó que 2023 fue un mal año: la producción se desplomó un 8,4%, los costos se dispararon y hubo un Ebitda (utilidad antes de impuesto, intereses y depreciación) de US$ 4.184 millones, equivalente a US$ 11,5 millones diarios, pero que representa una caída de casi 30%. Codelco ha visto su producción propia caer a su menor nivel en 25 años, en medio de problemas operativos y retrasos en los llamados proyectos estructurales.

Los aportes de Codelco al fisco alcanzaron los US$ 1.426 millones, superando el compromiso con Hacienda de US$ 1.411 millones establecido en el decreto presupuestario de noviembre de 2022. Y por gastos reservados a las FF.AA. aportaron alrededor de US$ 1.256 millones.

superando el compromiso con Hacienda de US$ 1.411 millones establecido en el decreto presupuestario de noviembre de 2022. Y por gastos reservados a las FF.AA. aportaron alrededor de US$ 1.256 millones. Lo que el comunicado de Codelco no mencionó es que, mirando los resultados netos,la minera estatal –y productora de cobre más grande del mundo– perdió US$ 591,2 millones en 2023 y que la ganancia bruta se desplomó 34%. Para saber esas cifras había que meterse a los estados financieros que la empresa entrega a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El famoso FECU.

Ese jueves por la noche fue un generoso colega el que me alertó y tuvimos una larga charla por WhatsApp para asegurarnos de que lo que estábamos viendo era eso: que Codelco perdió casi US$ 600 millones y que factor clave es que se le dispararon los costos financieros, pues pasaron de US$ 570 millones en 2022 a US$ 778.910 millones en 2023, un alza de alrededor de 50%.

Durante el fin de semana, fuentes cercanas al directorio de Codelco defendieron su foco en el Ebitda y discutieron que el número a destacar sean las pérdidas netas. “Todas las empresas del mundo hablan de Ebitda para referirse a sus utilidades”, y apuntan a la carga que significa tener que entregar el 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas.

El inversor y analista financiero Tomás Casanegra entró al debate y fue a la yugular: “Codelco ha perdido plata (Free Cash Flow negativo) por mucho tiempo, creando un gran gap entre utilidades reportadas y FCF. Aun reconociendo pérdidas en 2023, el gap con el FCF de US$-2.663m de ese ejercicio sigue aumentando: mayores pérdidas a reconocer en el futuro”.

En el mercado hay visiones divididas acerca de si, al mirar el negocio y los resultados de Codelco, hay que enfocarse en el Neto o en el Ebitda. “No es una empresa típica y no hay que compararla con un empresa o minera tradicional. Eso no quita que la empresa esté en una situación extremadamente compleja”.

Si quieres leer la historia completay por que Buffett no es fan de Ebitda, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

IMACEC, IPOM Y RPM: LA ARISTA POLÍTICA

Esta semana tendrá al mercado ocupado. Arrancamos esta mañana con el Imacec de febrero que mostró que la actividad económica creció 4,5% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,8% respecto a enero y creció 2,8% en doce meses. El mes registró un día más que febrero de 2023 como consecuencia del año bisiesto y eso fue un factor, pero los economistas destacan que es una cifra histórica y prácticamente asegura que este año el crecimiento estará por sobre el 2%.

El martes tenemos la Reunión de Política Monetaria del Banco Central y ahí hay consenso en que la volatilidad del tipo de cambio limitará el recorte de tasas a 75 puntos base, lo que dejará la tasa de referencia en 6,5%. En enero el recorte fue de 100 pb. La escalada del dólar es una barrera que está forzando al Consejo tener un política monetaria menos expansiva.

El plato de fondo se sirve el miércoles, cuando Rosanna Costa, presidenta del Banco Central, presente el primer Informe de Política Monetaria del año (IPoM).En el mercado dan por descontado que Costa revisarán al alza las proyecciones de crecimiento, y tendrá una nueva proyección acerca de la inflación y la volatilidad del tipo de cambio. Actualmente la proyección del BC para este año es de un crecimiento del PIB de entre 1,25-2,25%.

La actividad sigue sorprendiendo y dándole la razón a Marcel. No solo las cifras de crecimiento e inflación dan razón para ser optimistas este año, sino también las de empleo. El mercado del trabajo sigue dando muestras de mejoría. En el último trimestre aumentó el empleo y tanto las tasas de ocupación como de participación laboral se acercan a los niveles prepandemia.

El ministro de Hacienda viene diciendo hace más de un año que la economía está mejor de lo que dicen los economistas privados y las cifras hasta ahora le dan la razón. Desde comienzos del año pasado que Hacienda tiene estimaciones de crecimiento más optimistas que las de los privados y ahora es el mercado el que tiene que ajustar sus números a los que proyecta Hacienda.

La arista política. De confirmarse esta semana que la actividad agarra vuelo, en La Moneda podrían comenzar a especular que en la recta final de la campaña a las elecciones municipales tendrán un viento de cola gracias a la economía.

Si quieres leer el análisis completo,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

LA REVOLUCIÓN FINTECH Y EL ANÁLISIS DE RIESGO

Gustavo Ananía: “Estamos revolucionando cómo se evalúa el riesgo a la hora de prestar plata a pymes”.

El CEO de Red Capital fue el invitado de esta semana a La Mesa de El Mostrador. Su empresa les está quitando mercado a los factoringtradicionales con una apuesta a la tecnología y, también, tiene a bancos y aseguradoras como clientes.

Su empresa les está quitando mercado a los factoringtradicionales con una apuesta a la tecnología y, también, tiene a bancos y aseguradoras como clientes. Posee una plataforma que, con uso de Inteligencia Artificial, evalúa en un minuto el riesgo de las pequeñas y medianas empresas. Ya opera en Chile, Perú y Colombia.

Ya opera en Chile, Perú y Colombia. Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen de portada.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: ¿CUÁNTO VALE UN TÍTULO?

¿Cómo afecta a la “carrera” profesional y los ingresos tener un título universitario en Chile? Fue el foco de la tesis doctoral del economista chileno Jorge Campos-González en la Universidad de Reading, Reino Unido.

Comparó el sistema de educación superior (el proveedor de trabajadores calificados) y la demanda de estos trabajadores en el mercado laboral y la prima por calificación/título. O sea, el diferencial entre trabajadores calificados y aquellos con menos educación.

En su trabajo, Campos-González muestra evidencia de los ganadores y perdedores de la carrera por tener mejores sueldos en Chile entre 1980-2018.Y sus conclusiones son que, previo a la década del 2000, los avances tecnológicos y las reformas económicas aumentaron la demanda de mano de obra calificada, incrementando esta prima (diferencial de ingresos entre los trabajadores mejor calificados y más educación).

Sin embargo, el trabajo del economista muestra que, después de la década del 2000, ese diferencial bajó de manera dramática. Las razones: fuertes reformas educativas comenzaron a responder a las necesidades del mercado laboral calificado. El resultado: una caída de la prima, o diferencial.

Si quieres leer el análisis completo,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

5

LA SEMANA EN REDES: LA CRISIS CHINA ES PROFUNDA

Un posteo de Ray Dalio en LinkedIn fue una de las tendencias en el círculo rojo de economistas e inversionistas globales. Dalio –fundador de Bridgewater Associates, un gigante en el mundo de los Hedge Funds y que cuenta a gobiernos, fondos de pensiones y a los inversores institucionales más grandes del mundo entre sus clientes– advirtió que China se enfrenta a “una década perdida”.

En un posteo de casi 5.000 palabras en LinkedIn, Dalio advirtió que China debe recortar su deuda y relajar su política monetaria o enfrentarse a una crisis de proporciones.También advirtió que las tensiones entre China y Estados Unidos están provocando que los inversores extranjeros abandonen el país por miedo a ser discriminados, según Bloomberg.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Julio Ponce en dos frentes contra los chinos. Es una forma de decirlo, pero fue comentario en el mercado la peculiaridad de que el mayor accionista de SQM esté enfrentado con Tianqi, su socio en la minera no metálica, y ahora también con los exportadores de barras y bolas de acero chinos, ya que es accionista minoritario de Invercap, el holding aguas arriba que controla CAP.

Ponce llegó a tener el derecho a nombrar un director en la mesa de Invercap y en 2019 nombró a Patricio Contesse Fica, su histórico hombre de confianza.

Si quieres saber la historia completa,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Lo que se habla en las mesas de dinero: BancoEstado, BCI y LarrainVial son los más vulnerables a los problemas financieros de Socovesa. La semana pasada, el holding constructor e inmobiliario controlado por la familia Gras informó pérdidas por US$ 26,7 millones para los últimos 3 meses de 2023 y deudas de alrededor de US$ 800 millones, un alza de casi 30% en un año.

La empresa evalúa una reestructuración profunda que incluye desvinculaciones. El año pasado, para fortalecer su liquidez, negoció dos créditos de US$ 45 millones con BancoEstado y BCI por un lado, y con un fondo de inversión vinculado a LarrainVial, por el otro.

El año pasado, para fortalecer su liquidez, negoció dos créditos de US$ 45 millones con BancoEstado y BCI por un lado, y con un fondo de inversión vinculado a LarrainVial, por el otro. Para el resto del análisis, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– El nuevo sheriff del Servicio de Impuestos Internos. Se llama Sergio Henríquez y es el nuevo titular de la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII. Es una de las esquirlas del caso Hermosilla, ya que viene en reemplazo de Christian Soto, quien fue removido del cargo como parte de las investigaciones del caso. Henríquez era jefe de gabinete de Carlos Montes, ministro de Vivienda.

El abogado de la Universidad de Chile fue coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Haciendadurante Bachelet II. Fue especialista en el área de impuestos nacionales e internacionales de la consultora KPMG y trabajó como abogado tributario en Sapag y González, Bofill, Escobar, Silva. Es considerado cercano al director del servicio, Hernán Frigolett y formó parte del equipo que elaboró la propuesta tributaria de la exprecandidata presidencial, Paula Narváez.

– El lado C de la irrupción de la Inteligencia Artificial. El lado A es que mejorará nuestras vidas, el B es que nos dejará sin trabajo y, ahora, hay una nueva consecuencia no deseada: nos podría dejar sin electricidad.

Un informe británico advierte que la demanda eléctrica se sextuplicará en los próximos 10 años a medida que el auge de la Inteligencia Artificial requiera una mayor potencia informática. Eso pondrá presión extra sobre las redes eléctricas, que deben transportar grandes cantidades de energía renovable desde los parques solares y eólicos a centros de datos en centros urbanos.

Eso pondrá presión extra sobre las redes eléctricas, que deben transportar grandes cantidades de energía renovable desde los parques solares y eólicos a centros de datos en centros urbanos. Si quieres leer el análisis completo,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

7

AGENDA DE LA SEMANA: IPOM Y RPM

– Una semana cargadísima. Como adelanté más arriba en esta entrega, arrancamos el lunes con el Imacec de febrero y ya nadie duda de que será uno que muestre un repunte económico que agarra vuelo. Las proyecciones van desde el 2,7% a un 4%.

El martes por la tarde tendremos la Reunión de Política Monetaria (RPM) de abril. El consenso –como adelanté en el comienzo– es que habrá un recorte de 75 puntos base.

El consenso –como adelanté en el comienzo– es que habrá un recorte de 75 puntos base. Al día siguiente se viene el primer Informe de Política Monetaria (IPoM) del año y todo el foco del mercado está puesto en las nuevas proyecciones de crecimiento (alza), inflación (sigue a la baja) y tipo de cambio para el año (volátil).

del año y todo el foco del mercado está puesto en las nuevas proyecciones de crecimiento (alza), inflación (sigue a la baja) y tipo de cambio para el año (volátil). Ese mismo miércoles, luego que presente el IPoM ante el Congreso, la presidenta del BCCh, Rosanna Costa, acompañada del gerente de Análisis Macroeconómico, Markus Kirchner, ofrecerá una conferencia de prensa. Al día siguiente, jueves, Costa presenta el IPoM vía teleconferencia en el seminario “Coyuntura económica y perspectivas: IPoM marzo 2024”, organizado por Icare.

– ESTADÍSTICAS Y PUBLICACIONES

El Banco Central publica la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP), Indicadores de Compraventa Regional, Indicadores de Crédito Comercial entre Empresas y los Indicadores de Dinámica de Empresas.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: UNIVERSO PARALELO

Y cierro esta edición de Semana Santa con una invitación a entrar a un Universo Paralelo, una ventana al mundo de la ciencia. Es el nuevo newsletter de El Mostrador, donde el físico Andrés Gomberoff nos lleva por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia.

En esta edición debut, Andy nos cuenta sobre la ciencia que hay detrás del sencillo acto de lanzar una moneda. Incluso allí el sentido común puede engañarnos y 50 personas asumieron el desafío de demostrarlo, y se abocaron al tedioso ejercicio de lanzar monedas miles y miles de veces.

Además, una historia de cómo la inteligencia artificial nos deslumbra de nuevo. Ahora probando teoremas, una actividad que creemos que está en las más grandes alturas del intelecto humano. Allí donde jamás pensamos que podríamos ser reemplazados.

Ahora probando teoremas, una actividad que creemos que está en las más grandes alturas del intelecto humano. Allí donde jamás pensamos que podríamos ser reemplazados. Si te gustó y quieres conocer las últimas noticias sobre inteligencia artificial, astrofísica y otros temas científicos sin morir de aburrimiento, inscríbete ahora mismo y recibe en tu bandeja de entrada, todos los miércoles al mediodía, Universo Paralelo.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.