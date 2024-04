Crisis de Huachipato: el peligro y consecuencias de “tocarle las bolas a King Kong”

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para muchos)! Los datos de inflación de marzo son otra buena noticia para el ministro de Hacienda. Este lunes supimos que el IPC fue de 0,4% mensual, ligeramente mejor a lo esperado. La inflación oficial anual llega a 3,7%, pero la que mide la nueva canasta se sitúa en 3,2%.

El informe son un alimento adicional para un Mario Marcel cada vez más confiado en que la economía seguirá sorprendiendo al alza.

Marcel en campaña. En una extensa entrevista en La Tercera, Marcel dijo que en 2025 “vamos a tener una economía más estable y será mejor que la de 2024”, adelantó que la inversión se recuperará más rápido y con más fuerza de lo que proyecta el mercado y destacó la importancia política de tener equilibrio fiscal: “Si además de los problemas que tenemos, de los enfrentamientos entre Gobierno y oposición, tuviéramos un desequilibrio fiscal, el país estaría abocado a una crisis muy grande”.

En una extensa entrevista en La Tercera, Marcel dijo que en 2025 "vamos a tener una economía más estable y será mejor que la de 2024", adelantó que la inversión se recuperará más rápido y con más fuerza de lo que proyecta el mercado y destacó la importancia política de tener equilibrio fiscal: "Si además de los problemas que tenemos, de los enfrentamientos entre Gobierno y oposición, tuviéramos un desequilibrio fiscal, el país estaría abocado a una crisis muy grande". Marcel aprovechó de apelar a un cambio de tono y forma en la manera en que se ha estado conduciendo el debate económico en Chile "y saquemos a la economía de la arena política, que no le hace bien ni a la economía ni a la política".

Y volvió a insistir en la urgencia de llegar a acuerdos en las grandes reformas."Chile tiene un problema en materia de finanzas públicas. El ritmo de crecimiento de la demanda por recursos públicos derivado de cambios demográficos y de prioridades en la sociedad no va al mismo ritmo en que crecen los ingresos. Ese es un tema que solo se va a atenuar cuando haya una respuesta robusta y persistente. Si no hay reformas, el problema no va a desaparecer y perseguirá a gobiernos siguientes".

En esta edición de El Semanal: el caso de colusión del papel vuelve a la Suprema y podría sentar un precedente histórico. En juego hay US$ 5 millones; además, el caso de coimas en el Segundo Tribunal Tributario agarra velocidad y el juez Meriño es citado a declarar como DENUNCIANTE; y la crisis de Huachipato y el peligro de “tocarle las bolas a King Kong”.

También en esta entrega:el misterioso tuitero Edu7 apunta al corazón del discurso de las AFP; el lobby feroz al interior de la Sofofa por revertir una reforma a los estatutos que deja fuera del consejo a las auditoras; y libre competencia, grupos económicos y la tibia respuesta de Hacienda que generó malestar en el mundo de los abogados que manejan el tema.

1

“TOCARLE LAS BOLAS A KING KONG”

Un verdadero zapato chino es en el que está metido el Gobierno por la crisis de Huachipato. La Moneda está buscando una solución en la que CAP –controladora de Siderúrgica Huachipato–, las mineras –que son sus principales clientes– y el Estado, encuentren una salida que permita salvar los 22 mil puestos de trabajo que están en juego y a una industria que muchos consideran estratégica para un país minero como el nuestro.

Los antecedentes. Para los que no han seguido el caso, hace unos meses Huachipato (CAP) y Molycop solicitaron a la Comisión Antidistorsiones que aplicara sobretasas de 25% en el mercado de las barras de acero para bolas de molienda y de 33% a las bolas de molienda convencionales. La comisión admitió la existencia de dumpingpor parte de los productores chinos, pero fijó una tasas promedio de 15%. CAP dice que esas tasas son “insuficientes y no garantizan que (…) se eliminen las distorsiones”.

Para los que no han seguido el caso, hace unos meses Huachipato (CAP) y Molycop solicitaron a la Comisión Antidistorsiones que aplicara sobretasas de 25% en el mercado de las barras de acero para bolas de molienda y de 33% a las bolas de molienda convencionales. La comisión admitió la existencia de dumpingpor parte de los productores chinos, pero fijó una tasas promedio de 15%. CAP dice que esas tasas son "insuficientes y no garantizan que (…) se eliminen las distorsiones". El jueves pasado, CAP confirmó que presentará un recurso de reposición en que insistirá en que se aplique una tasa general de 25%.El ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que se compromete a que se entregue una respuesta en el plazo de una semana.

El mercado de las bolas de acero es de aproximadamente US$ 500 millones. US$ 300 millones producción local y US$ 200 millones importaciones. Además se exportan casi US$ 110 millones al año.

Pero hay varios empresarios y analistas que advierten que el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. Y hacen el siguiente cálculo:

“Si le pones un arancel de 25% a US$ 200 millones de importaciones, eso equivale a US$ 50 millones al año de subsidio indirecto para proteger a Huachipato y los puestos de trabajo”,dice una de las fuentes que ha hecho los números, “pero a cambio le tocas las bolas a King Kong”. Y advierte que si China decide responder imponiendo una tasa de 15% a los cerca de US$ 2.300 millones de cerezas que les vendemos al año, “el impacto es 10 veces peor y eso lo puedes aplicar a salmones, berries, vino, etc., etc. Es el precio de tener a China comprando el 60% de nuestras exportaciones. Las exportaciones a la Unión Europea y Estados Unidos no crecen”.

2

COIMAS EN TRIBUNAL TRIBUTARIO: INVESTIGACIÓN ENTRA EN RECTA FINAL

La investigación por cohecho contra el juez y tres funcionarios del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de Santiago, que tiene a Sanhattan en vilo, agarra vuelo. Fuentes que conocen el caso aseguran que en las próximas semanas la Fiscalía estaría preparando formalizaciones.

El caso explotó en noviembre pasado, cuando personal de la PDI, por instrucciones del fiscal Jaime Retamal –de la Fiscalía Centro Norte–,allanó el tribunal, después que una exfuncionaria de ese juzgado denunciara la comisión de sobornos y cohecho en dicha entidad, dependiente del Ministerio de Hacienda.

La investigación apunta directamente al juez titular del tribunal, Óscar Meriño Maturana, y otros tres funcionarios. Meriño al inicio habría cooperado con la investigación, pero eso duró poco. Actualmente está suspendido y ahora fue citado a declarar como DENUNCIANTE el próximo lunes 15 de abril.

En la citación de la Fiscalía aluden a, hasta ahora, desconocidas declaraciones previas del juez ante la Corte de Apelaciones de Santiago. “Cabe señalar que el tenor de su declaración versará respecto a los hechos que usted puso en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago y que dicen relación con las declaraciones prestadas por testigos ante el Ministerio Público”.

"Cabe señalar que el tenor de su declaración versará respecto a los hechos que usted puso en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago y que dicen relación con las declaraciones prestadas por testigos ante el Ministerio Público". Meriño fue suspendido luego de que el fiscal judicial Daniel Calvo Flores constatara que el magistrado, "al reasumir funciones ha conversado con los funcionarios", lo que se entiende que puede afectar el resultado de la investigación.

En el mundo de abogados tributaristas que siguen el caso de cerca especulan que, en su nueva calidad de DENUNCIANTE, el juez Meriño apostaría a victimizarse y apuntar a otros involucrados. Sin embargo, un exfiscal señala que el juez podría haber decidido "cantar y abrir la lista de todos los que participaban en el esquema".

En el allanamiento de noviembre pasado los detectives incautaron documentación, correos electrónicos y teléfonos, relativos al juez Meriño y los tres funcionarios. Meriño otorgó poder y patrocinio a los abogados defensores Mario Vargas Cociña y Mauricio Garrido Sáez. La causa aparece caratulada en el Poder Judicial como “Prevaricación judicial y administrativa”.

Lo que se investiga. De acuerdo con lo indagado por El Mostrador, el juez Meriño pedía o presionaba a los abogados a contratar determinados informes con peritos contables de su exclusiva confianza, varios de ellos asociados al Centro de Estudios Fiscales (Cenfi) SpA, empresa de la cual el juez es socio, junto con el contador auditor Ramón Paillán.

3

CASO DE COLUSIÓN DEL PAPEL VUELVE A LA SUPREMA

En las próximas semanas el emblemático caso de la colusión del papel vuelve a la Corte Suprema. Se trata de una demanda de indemnización de perjuicios de Papelera Cerrillos contra CMPC Tissue y SCA Chile, en un caso que podría sentar un precedente legal y económico: sería la primera vez bajo el nuevo régimen legal en que la Suprema reconoce que una colusión perjudica a terceros competidores.

El caso se presenta ante la Tercera Sala del máximo tribunal, donde el juez Sergio Muñoz tiene una reputación ganada de no tener miedo a sentar precedentes. Algunos lo acusan de ser un juez activista. El monto en juego es de US$ 5 millones.

El caso es el siguiente:Papelera Cerrillos –que quebró en 2008– alega que la colusión de la compañía de los Matte con la que entonces era la empresa del empresario Gabriel Ruiz-Tagle, fue lo que gatilló su quiebra. Cabe recordar que CMPC y SCA Chile (entonces PISA) fueron condenadas por haberse asignado cuotas de participación de mercado y haber fijado precios de venta de tissue y papel confort entre los años 2000 y 2011.

La demanda de Papelera Cerrillos llega a la Suprema luego de un fallo adverso en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). En su demanda original, la empresa –cuyo fundador y controlador es el empresario Juan Pablo Dagorret–, alegó que la guerra de precios que se produjo antes de la colusión entre CMPC y SCA habría provocado una crisis económica en su compañía.

De acuerdo con los informes de participación de mercado que utilizaron CMPC y SCA para controlar la colusión, en el año 1999 Papelera Cerrillos ostentaba una participación en ventas en el mercado masivo del 1,3% del valor de todas las unidades de papel higiénico vendidas a nivel nacional , en el segmento económico.

, en el segmento económico. El argumento de Papelera Cerrillos es que el crecimiento de la empresa comenzó a frenarse a finales del año 1999 e inicios del año 2000,con el ingreso al mercado del producto “Acuenta” fabricado para D&S (Lider) “por la entonces denominada ‘PISA’, de propiedad del Sr. Gabriel Ruiz-Tagle (SCA Chile)”. Y eso hizo estallar una “guerra de precios” en el mercado del papel tissue, una guerra que tuvo como víctima fatal a la empresa de Dagorret. Para poner fin a esta guerra, PISA y CMPC acordaron una colusión, o sea, fijar precios y mantener estables sus participaciones de mercado.

El año 2007 la operación de Papelera Cerrillos se tornó inviable y la compañía solicitó su propia quiebra ante los Tribunales de Justicia. Al explicar el mal estado de los negocios de Papelera Cerrillos, Dagorret consignó que este comenzó en el año 1999 con ocasión de la “guerra de precios en el mercado del papel Tissue entre CMPC y PISA”.

Durante la investigación por colusión, ante la Fiscalía Nacional Económica, el entonces controlador de PISA (SCA Chile), Gabriel Ruiz-Tagle, reconoció que sus actividades causaron un daño efectivo al resto de los competidores.

Ante la pregunta, ¿cuándo fue el año en que justamente CMPC dejó fuera a estas cadenas pequeñas, de qué año estamos hablando? Ruiz-Tagle respondió: “Bueno, hay una secuencia de años, Esquia tiene que haber sido un poquito… perdón, Esquia y Servilletas Pía tiene que haber sido un poco antes, Papelera Maipú tiene que haber sido un poco después, los coreanos ahí entre medio, digamos fue un proceso más largo. Papelera Cerrillos (…). Yo creo que el señor Dagorret, yo creo que… él demoró más. Él tiene que haber caído en el año dos mil y tanto, por ahí, más adelante (…)”.

El TDLC fundamentó su rechazo a la demanda apuntando a que los cálculos del informe económico que presentó Papelera Cerrillos tenían errores metodológicos y, además, en la ausencia de una explicación causal que vinculara la colusión entre CMPC y SCA y los problemas que terminaron con la quiebra de dicha papelera.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: LA CRISIS DEMOGRÁFICA DE LA QUE POCOS HABLAN

Se nos viene una crisis demográfica de aquellas y el impacto en el crecimiento será un tema. Lo advierte el economista Rodrigo Wagner. Hace unos días posteó este gráfico preguntando: ¿cuántos nacieron en tu generación?

Wagner dice que por décadas estuvimos por sobre los 250 mil nacidos. En los últimos años han bajado bastante. Generación de 3 años en 2024 es 30% más chica que la de 10 años. Explica que en 2021 la población, exceptuando los migrantes directos, creció solo 0,2% (brecha natalidad vs. mortalidad). O sea, fue la mitad que en 2019 y un tercio de las proyecciones que tenía el INE.

¿Por qué? Bajó la natalidad y subió la mortalidad (incluso por sobre el 2020). El economista de la UAI muestra la Tasa de Crecimiento Natural de Población :

1990 : 1,7%

2000: 1,1 %

2019 : 0,5%

2021 : 0,2% !!!

En la entrevista que le hicimos en La Mesa, Wagneradvierte que estamos cercanos al pico histórico de la población de entre 15 y 65, que es la que trabaja. Y corremos el riesgo de sufrir la crisis demográfica de Japón, con impacto en pensiones, crecimiento y desigualdad.

5

LA SEMANA EN REDES: SACAN A LAS AFP AL PIZARRÓN

La piedra en el zapato de las fake news sobre pensiones es el misterioso tuitero Edu7, o @AlephEdu. Nadie sabe quién es, pero se sabe que viene del palo financiero, que es un nerd de los números y los datos y saca al pizarrón a la derecha, izquierda, economistas y cualquiera que él estime que “está vendiendo humo”.

Esta semana se tiró un hilo de aquellos contra las AFP y, en particular, contra la presidenta del gremio, Paulina Yazigi @presidentaAFP. Esta vez, Edu7 apunta contra los datos de rentabilidad de las AFP, su uso político y falta de transparencia. Y vuelve a acusar a la industria de usar cifras incompletas de rentabilidad y tratar de esconder el costo real de las comisiones.

Y sobre el video que publicó Yazigi, fue aún más severo: “Vi el video y debo decir que esto es absolutamente falso. No es la primera vez que @presidentaAFP miente, me impresiona su nivel de deshonestidad, realmente una vergüenza la @AFPdeChile. Tbn me sorprende que los economistas “expertos” no salgan a desmentirla”.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Libre competencia, grupos económicos y la respuesta de Hacienda que generó malestar en el mundo de los abogados que manejan el tema. Esta semana, el Ministerio de Hacienda, a través de la jefa de gabinete, respondió al requerimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en la indagación sobre grupos económicos y la concentración de mercado en Chile. Y la respuesta fue, en pocas palabras, no hay grandes problemas de concentración y, si existen, hay herramientas para controlarlos, aunque no descarta “discutir la necesidad de legislar sobre la materia”.

La sorpresa para algunos abogados fue, primero, que Mario Marcel, el ministro de Hacienda, no fuera el que firmara el escrito.“No puede contestar una jefe de gabinete que carece de la representación legal del ministerio (…). Marcel debió decir lo que piensa él, como representante legal del Ministerio de Hacienda y titular de la cartera. Se trata de un proceso judicial ante un Tribunal de la República, que dentro de sus facultades legales le está pidiendo su opinión sobre un tema transcendental para la economía nacional”, critica un abogado con amplia experiencia en el tema.

Pero más ruido hizo el hecho de que lo que señaló Hacienda contradice lo que ha dicho el ministro Marcel en un pasado no muy lejano. En septiembre de 2023, cuando el TDLC acogió la solicitud de Conadecus, dijo que “es evidente que se necesita una visión de conjunto sobre estos conglomerados para aplicar una serie de normas y principios sobre comportamiento empresarial”.

Y en 2022, consultado en una entrevista radial sobre la concentración económica, Marcel afirmó que“ a nuestra economía le falta competencia, no es solo una impresión, es una realidad que nos han señalado estudios como de la OCDE”.

Un analista político con vínculos en La Moneda especula que Marcel no quiso abrir un nuevo frente con los empresarios justo cuando las negociaciones para un pacto fiscal y un reforma de pensiones entran en la recta final.

– El lobby feroz de alguna de las Big Four y consultoras para revertir un voto que las dejó afuera del consejo de la Sofofa. La dimensión del conflicto no ha sido dimensionado fuera de la Sofofa, pero al interior hay una batalla sin cuartel y una operación de tráfico de influencias no menor para tratar de revertir el voto del pasado 27 de marzo.

Juego de poder. En esa votación los consejeros del gremio de los industriales votaron una reforma a los estatutos que dejó a las auditoras y otras empresas de servicios fuera del consejo, su principal órgano decisorio. Previo a la votación, la medida tenía amplio apoyo, pero a la hora de los quiubos se aprobó por el estrecho margen de 41 a 38. Ahora la reforma tiene que ser aprobada por la asamblea general de socios, pero aún no hay fecha y los llamados, WhatsApps y operaciones para revertir el votos están a full.

En esa votación los consejeros del gremio de los industriales votaron una reforma a los estatutos que dejó a las auditoras y otras empresas de servicios fuera del consejo, su principal órgano decisorio. Previo a la votación, la medida tenía amplio apoyo, pero se aprobó por el estrecho margen de 41 a 38. Ahora la reforma tiene que ser aprobada por la asamblea general de socios, pero aún no hay fecha y los llamados, WhatsApps y operaciones para revertir el votos están a full. Si se aprueba el cambio, las auditoras dejarán de integrar el grupo de socios empresas y no podrán ser parte ni votar en las elecciones de consejeros. Su rol será limitado a la de "socio" y podrán participar en comisiones técnicas.

Cuál es el corazón de la disputa. Rosario Navarro y su equipo argumentan que hay un conflicto de intereses inherente cuando una compañía que tiene como negocio auditar tus impuestos y asesorar en estrategias tributarias a empresas, al mismo tiempo asesora al Gobierno. También dicen que las auditoras y consultoras usan su participación en el consejo para buscar clientes. En la actual disputa varios consejeros revelan que los llamaron para presionar por un voto en contra de la reforma, o sea, "un fiscalizador de nuestros negocios nos está pidiendo el voto a los consejeros. Está mal por donde se lo mire". La cara visible del lobby para cambiar el voto del consejo es Macarena Navarrete, socia principal de EY, una de las Big Four.

– Latam Airlines vuelve a Wall Street y el mercado celebra. Las acciones de la aerolínea se dispararon más de 4% en la Bolsa de Santiago de Chile este jueves, luego del anuncio de que ya inició el proceso para volver a abrir y listar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. El proceso podría durar hasta 8 meses. Eso sí, necesitará el OK de quienes fueron los principales acreedores durante el proceso de quiebra.

Cabe recordar que el 10 de junio de 2020, en plena pandemia, las acciones de Latam Airlines fueron deslistadas de los distintos índices globales, después que cayera en defaulty recurriera a la protección que otorga acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Latam salió del proceso de reestructuración en noviembre de 2022.

– El directorio de Falabella cortó por lo sano y decidió confirmar como nuevo gerente general a Alejandro González, quien estuvo a cargo del barco de manera interina luego de la salida del argentino Gastón Bottazzini, una de las víctimas de los malos resultados de los últimos años. El ejecutivo anteriormente ejerció como gerente de Administración y Finanzas de la compañía por más de 17 años.

González no era el obvio candidato, pero al final se ganó la confianza de un directorio agotado por disputas internas. Había una facción que quería un externo. También sonó con fuerza el nombre de Enrique Ostalé, que llegó a la presidencia del directorio con el mandato de estabilizar el negocio. Su CV lo ponía como un gran candidato, pero en el directorio no logró consenso.

Había una facción que quería un externo. También sonó con fuerza el nombre de Enrique Ostalé, que llegó a la presidencia del directorio con el mandato de estabilizar el negocio. Su CV lo ponía como un gran candidato, pero en el directorio no logró consenso. Los que conocen el proceso de búsqueda de CEO reconocen que la falta de unidad en el directorio fue un obstáculo a la hora de seducir a algunos de los candidatos, pero afirman que González se ganó el puesto en la cancha y tiene el apoyo de las familias controladoras.

– Lo que se habla en las mesas de dinero: lo difícil que será para Enjoy vender las operaciones en Chile todas juntas. El análisis que hacen en Sanhattan es que, al revisar los estados financieros individuales 2023 de cada uno de los siete casinos que Enjoy tiene en Chile, se observan resultados que suman pérdidas de $51.616 millones.

Números que no suman. Para esos casinos, las ofertas económicas que hizo Enjoy para quedarse con la licitación, suman $55,177 millones, es decir, las ofertas temerarias presentadas por los casinos de Coquimbo, Viña del Mar y Pucón explican casi la totalidad de las pérdidas. Las ofertas económicas son compromisos en UF por quince años.

Un analista que hizo los cálculos explica que Enjoy no puede cambiar dichas condiciones , y el no pago de ellas significa la revocación del permiso y el cobro de la boleta de garantía que asciende a tres años de oferta económica. En consecuencia, no pueden ser cambiadas en el proceso de reorganización.

Un analista que hizo los cálculos explica que Enjoy no puede cambiar dichas condiciones, y el no pago de ellas significa la revocación del permiso y el cobro de la boleta de garantía que asciende a tres años de oferta económica. En consecuencia, no pueden ser cambiadas en el proceso de reorganización. Con esos números, "vemos como muy improbable, si no imposible, que exista un inversionista dispuesto a comprar las operaciones de Enjoy en Chile y, menos, de forma agregada".

7

AGENDA DE LA SEMANA: IPC

– La semana arrancó a toda velocidad temprano este lunes cuando el Instituto Nacional de Estadísticas publicó los datos de inflación de marzo. Y como dije en el arranque, las cifras fueron mejor a lo anticipado: la inflación oficial anual llegó a 3,7%, mientras la referencial con la nueva canasta, que es la que sigue el Banco Central para su política monetaria, se sitúa en 3,2%

En el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo, que se publicó la semana pasada, el Banco Central reconoce que la inflación en los primeros meses del año ha sorprendido al alza, pero que sería por factores transitorios.Eso sí, dado el camino que trazó el BC en el IPoM, en el mercado anticipan recortes de la Tasa de Política Monetaria (TPM) más moderados para el resto del año.

– El resto de la semana. También el lunes, el BC publica el Índice Mensual de Avisos Laborales por Internet y el muy esperado Informe Mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras. El martes tendremos el resultado de la Encuesta de Crédito Bancario del primer trimestre y el miércoles se publicará la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de abril, que debería reflejar el alza generalizada de las proyecciones de crecimiento para este año, confirmando el optimismo de Marcel.

El miércoles la presidenta del Banco Central de Chile, Rosanna Costa, ofrece una presentación en el seminario “Perspectivas y tendencias M&A 2024”, organizado por Deloitte y el jueves el Consejero del Banco Central, Alberto Naudon, presenta el Segundo Informe sobre Monedas Digitales de BCCh en el 9° Congreso Latinoamericano Tecnología y Negocios América Digital 2024.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: UNA CHARLA QUE TE OBLIGA A PENSAR

Una conversación entre Yuval Noah Harari y el analista geopolítico más influyente de Wall Street, Ian Bremmer. Da para pensar, pero también para asustarse.

Harari advierte que la Inteligencia Artificial (IA) es una amenaza a la democracia y una revolución tectónica para la industria financiera.

“La IA ha pirateado nuestras conversaciones y nuestra intimidad. Como resultado, nuestro sistema financiero y nuestras democracias están ahora en riesgo”.

Para ver la entrevista completa, hagan clic en este enlace o en la imagen del video.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.