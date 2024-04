Nuevo round entre SQM y Tianqi: combos van y vienen

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase y uno de los banqueros más poderosos del mundo, está preocupado. Y si él está preocupado, nosotros deberíamos estarlo también.

En su carta anual a los accionistas, Dimon dijo estar muy preocupado de que “los acontecimientos geopolíticos y la polarización política de Estados Unidos muy bien puedan estar creando riesgos que podrían eclipsar cualquier cosa desde la Segunda Guerra Mundial”.

Mientras Dimon nos asusta, el Banco Mundial se suma a la lista de los que elevan sus proyecciones de crecimiento para Chile este año. Ahora dice que creceremos 2%. Y destaca que, junto a Brasil, Chile sigue liderando la inversión extranjera directa. La encuesta del Banco Central publicada esta semana recoge un crecimiento de 2,5% para 2024 y una Tasa de Política Monetaria de 4% para mediados del próximo año.

A esas buenas noticias se suma la del IPC de marzo, que fue más bajo de lo anticipado. La mala noticia es que la inflación en Estados Unidos sigue un poquito por encima de lo que le gusta a la Fed y eso significa que el tan esperado recorte de tasas no llegará sino hasta la segunda mitad del año. ¿Por qué me debería importar? Porque le da un impulso al dólar y presiona al peso, lo que le quita flexibilidad al Banco Central a la hora de seguir recortando la tasa de interés.

En esta edición de El Semanal Exprés: nuevo round en la pelea por el litio entre SQM y Tianqi y, esta vez, Estados Unidos y las AFP tienen un rol. Además, aumenta la presión sobre el Coordinador Eléctrico Nacional; se desploma el interés en la última licitación por energía y eso gatilla preocupación en las autoridades del ramo; y Enap se prepara para dar buenas noticias.

También en esta entrega: Marcel y Costa preparan maletas;Enel le dice adiós a Herman Chadwick; y el reservado almuerzo VIP para la plana mayor de la CAF que contó con la presencia de la elite gremial.

Antes de seguir, piensa en sumarte a nuestra comunidad y Suscríbanse a El Mostrador Semanal y a la versión Exprés. No te vas a arrepentir.

Suscríbanse

1

SQM VS. TIANQI: COMBOS VAN Y VIENEN

“Llegó la sangre al río”. Así es como caracterizó la situación una fuente que conoce de cerca la pelea en la que están enfrascados SQM y su segundo mayor accionista, el gigante chino del litio, Tianqi.

Este miércoles, SQM citó a una nueva junta extraordinaria de accionistas para discutir el acuerdo que negocia con Codelco, pero fue categórico en que el pacto con la minera estatal no será votado por los accionistas. Y fundamenta su decisión en el fallo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que estableció que es suficiente con que la vote el directorio.

Y fundamenta su decisión en el fallo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que estableció que es suficiente con que la vote el directorio. Recordemos que el acuerdo marco en que SQM acordó ceder el control de la explotación del salar de Atacama –la mayor y mejor reserva de litio en el mundo– a Codelco, se aprobó con una votación unánime que incluyó la de los tres directores nombrados por Tianqi.

–la mayor y mejor reserva de litio en el mundo– a Codelco, se aprobó con una votación unánime que incluyó la de los tres directores nombrados por Tianqi. El gigante chino hace dos semanas había pedido una nueva asamblea para discutir el tema y volvió a insistir en que el acuerdo se vote en una junta de accionistas.La empresa le concedió la junta, pero puso límites a lo que se tratará en ella y aclaró que es solo para “discutir méritos, ventajas, desventajas y riesgos para SQM en la asociación con Codelco”. Agregó que también se discutirá la estructura legal de lo que se está negociando. La asamblea será el próximo 24 de abril.

Para sumarle ají al guiso: uno de los tres directores de Tianqi renunció y eso obliga a elegir un nuevo directorio. Los que saben de la tensión interna dicen que es una estrategia para forzarle la mano a SQM, ya que el nuevo director sería alguien más agresivo y dispuesto a dar la pelea en la mesa. Se especula que el candidato es el abogado de Tianqi en ese caso, Octavio Bofill.

Si el acuerdo tiene que ir a junta de accionistas, se abre a que se caiga totalmente. Tianqi puede votar en contra o ejercer derecho a retiro.

Los que conocen los objetivos de Tianqi aseguran que la intención no es botar el acuerdo con la minera estatal chilena, sino resguardar su inversión de US$ 4.000 millones. Y apuntan que eso es argumento suficiente respecto a que no ejercerán su derecho a retiro, que valdría US$ 1.500 millones menos que su inversión inicial.

Si se va a junta, el rol de las AFP sería clave.Tianqi vio una oportunidad cuando AFP Provida dijo, en la junta extraordinaria del 21 de marzo pasado, que el acuerdo debería ir a votación de los accionistas para no sentar un mal precedente. Provida habría tenido el apoyo reservado de Hábitat y Cuprum, pero en las últimas dos semanas tanto la primera como las otras dos AFP decidieron abandonar silenciosamente la pelea.

La Casa Blanca entra al ring. Fuentes que conocen el día a día de las negociaciones entre SQM y Codelco y la pelea con Tianqi revelan que Estados Unidos habría mandado un mensaje no muy sutil a la matriz norteamericana de Provida, MetLife, para no prestarle ropa a la compañía china en su pelea con la minera no metálica. El objetivo es claro: “Bloquear que una empresa china opere en el salar de Atacama la reserva de litio más grande del mundo”, explican las mismas dos fuentes.

Los que conocen cómo operan las AFP y sus matrices descartan que Washington se meta a ese nivel de detalle, y que las AFP se expongan a ser demandadas por no cumplir su rol fiduciario. Más bien –explican–, Provida y las otras se dieron cuenta de que podría caerse todo el acuerdo y eso no le conviene a nadie. “Someter el acuerdo a junta abre las puerta a que Tianqi vete el deal”.

Más pelos a la sopa. En los próximos días, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) hará una presentación ante la Superintendencia de Pensiones para que les pida información a las AFP y que se pronuncien sobre la operación.

El Congreso se mete en la disputa. A eso se suma que se prepara un par de citaciones de las comisiones de Trabajo de ambas Cámaras al super de Pensiones y a las AFP, para que expliquen qué está pasando.

Si quieres leer el análisis completo,Suscríbansea El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE EL COORDINADOR ELÉCTRICO

La polémica del carbón que desató la decisión del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) de dar luz verde a AES Andes para el cierre anticipado de la planta carbonífera Norgener en Mejillones, lo que implicó la quema de 94 mil toneladas de carbón, ha puesto en el banquillo al titular del organismo. Hay actores importantes en el sector, tanto tradicionales como del mundo de las energías renovables, que dicen que Juan Carlos Olmedo, que encabeza el CEN, está en una posición complicada y bajo intensa presión.

La mirada política.La polémica captó la atención del ministro de Energía, Diego Pardow, y aunque el CEN es independiente, el secretario de Estado ha venido ejerciendo los poderes que tiene para asegurarse de que el sistema sea transparente y funcione. “Pardow no tiene la autoridad para que Olmedo salga, ni tampoco quiere. Pero sí está mandando un mensaje claro y usando los instrumentos a su disposición para que se mejoren los procesos, que sean más transparentes, y que lo que hagan Olmedo y su equipo no socave lo que se está haciendo en política”, explica una fuente.

Esta semana, en los WhatsApps que comparten varios actores de la industria, fue comentario obligado el hecho de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) le tirara las orejas al Coordinador, a través de un oficio en que lo critica por la mala ejecución del presupuesto en diciembre.

Casi en paralelo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) le llamó la atención por su actuación en lo relativo a la denuncia sobre Norgener , ya que “ha distraído recursos de esta Superintendencia, impidiendo la gestión eficiente y eficaz de las labores de fiscalización y supervigilancia que este organismo realiza, contradiciendo el principio de economía procesal que debe imperar en el ejercicio de la administración pública”, y agrega que “se instruye a ese Coordinador que en lo sucesivo, gestione y revise adecuadamente la información que es entregada a esta Superintendencia como reporte o denuncia”.

, ya que “ha distraído recursos de esta Superintendencia, impidiendo la gestión eficiente y eficaz de las labores de fiscalización y supervigilancia que este organismo realiza, contradiciendo el principio de economía procesal que debe imperar en el ejercicio de la administración pública”, y agrega que “se instruye a ese Coordinador que en lo sucesivo, gestione y revise adecuadamente la información que es entregada a esta Superintendencia como reporte o denuncia”. Una fuente con larga historia en la industria dice que “es obvio que soltaron a los perros. Esto no es nuevo para nada. El ministerio no tiene facultades formales para hueviar, regular o fiscalizar, pero cuando quiere dar una señal (hacen lo mismo con las empresas ) les sueltan la cadena a los organismos técnicos que sí tienen competencia para que dejen de dejarles pasar las cagadas y empiecen a hueviarlos con todo”.

Desde el CEN afirman que “el marco institucional en el que está inserto el Coordinador Eléctrico Nacional establece sistemas de supervisión y control claros para las distintas dimensiones en las que nos desenvolvemos, que desarrollan en diferentes aspectos entidades gubernamentales como son la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, así como el Panel de Expertos. Asimismo, tenemos un marco de accountability y transparencia en la legislación que estableció la gobernanza del Coordinador”.

Y hacen hincapié en que “como institución, estamos comprometidos con una gestión que mejora de forma continua y que se adapta a los desafíos que impone día a día la coordinación de un Sistema Eléctrico Nacional de alta complejidad”. Y se agrega que “es por esto que los oficios que usted menciona muestran que el marco institucional está operando de forma adecuada (…) y el Coordinador ya entregó antecedentes solicitados por la Comisión y está analizando lo planteado por la Superintendencia para dar una respuesta”.

“como institución, estamos comprometidos con una gestión que mejora de forma continua y que se adapta a los desafíos que impone día a día la coordinación de un Sistema Eléctrico Nacional de alta complejidad”. Y se agrega que “es por esto que los oficios que usted menciona muestran que el marco institucional está operando de forma adecuada (…) y el Coordinador ya entregó antecedentes solicitados por la Comisión y está analizando lo planteado por la Superintendencia para dar una respuesta”. Si quieres leer el análisis completo,Suscríbansea El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

LA MESA: MUJERES AL PODER

Nicole Verdugo: “Es indispensable incluir perspectivas de género en políticas públicas y empresas”.

La presidenta del Women Economic Forum Chile fue la invitada de esta semana a La Mesa de El Mostrador para abordar el papel de las mujeres en la economía. Hablamos sobre los desafíos para incluir las perspectivas de género en el diseño de políticas públicas y a la hora de manejar empresas y emprender negocios.

Verdugo defendió la necesidad de cuotas en directorios, destacó el ejemplo que está dando la minería en temas de inclusión y habló sobre el proyecto de Sala Cuna Universal. Además, abordó la controversia que rodea a la discusión sobre el impacto económico del cambio climático en las mujeres. También, subrayó la necesidad de entender los diferentes impactos en las políticas públicas, acciones de empresas y diversos fenómenos respecto a mujeres versus hombres.

Además, abordó la controversia que rodea a la discusión sobre el impacto económico del cambio climático en las mujeres. También, subrayó la necesidad de entender los diferentes impactos en las políticas públicas, acciones de empresas y diversos fenómenos respecto a mujeres versus hombres. Promover la igualdad de género en el lugar de trabajo.Verdugo destacó la importancia de la participación de las mujeres en el mercado laboral, no solo por el bien de la inclusión sino también porque conduce a mejores resultados comerciales.

Para ver la entrevista completa, hagan clic en este enlace o en la imagen de portada.

Un mensaje de SQM

Proyecto de SQM Litio y UC del Norte le da nuevo uso a neumáticos en desuso.

Promover la economía circular y sostenibilidad en la Región de Atacama, es lo que busca actualmente un proyecto conjunto entre SQM Litio y la Universidad Católica del Norte. La iniciativa tiene como objetivo darle una segunda vida a los neumáticos que son desechados en la zona.

El proyecto partió en 2020 con un piloto en la Planta de Valorización Energética de Residuos Sólidos de San Pedro de Atacama, precisamente en la comunidad de Peine. De esta forma, se intenta fomentar el reciclaje en otras partes del territorio, reafirmando así el compromiso de SQM Litio en torno al medio ambiente. Además, la acción buscará próximamente sumar el retiro de botellas de vidrio en Peine.

La iniciativa se suma al esfuerzo de la compañía por realizar diferentes actividades en torno al medioambiente junto a la Universidad Católica del Norte.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Me cuentan que en la junta de accionistas de Enap de este viernes se anunciarán buenas noticias. No solo los resultados sino también que se vienen números positivos del vilipendiado negocio Gas de Chile. No me dieron los detalles, pero me aseguran que tanto los ministros de Hacienda, Mario Marcel, como de Energía, Diego Pardow, tendrán motivos para estar satisfechos. Ambos son parte del directorio.

El negocio. El modelo comercial de Gas de Chile establece la venta de cilindros de 15 kilos a distribuidores autorizados en 7 regiones y la venta directa a clientes a granel de comercios y pymes.

El modelo comercial de Gas de Chile establece la venta de cilindros de 15 kilos a distribuidores autorizados en 7 regiones y la venta directa a clientes a granel de comercios y pymes. Cabe recordar que el proyecto nació con problemas, después que el plan piloto generara críticas por los precios de los balones de gas que ofrecía la empresa de energía estatal, que significaron un gasto para el Estado de $117 mil por cada uno. Desde Enap dijeron que se debía a “un error en la interpretación de los números, porque no solo tienen costos distintos, tienen inversiones asociadas”.

la empresa de energía estatal, que significaron un gasto para el Estado de $117 mil por cada uno. Desde Enap dijeron que se debía a “un error en la interpretación de los números, porque no solo tienen costos distintos, tienen inversiones asociadas”. Si quieres leer la historia completa,Suscríbansea El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Ahora hablemos de los números que no le suman a Energía. Hablo del resultado de la última licitación de energía para clientes regulados: un desastre. Se pasó de 100 oferentes hace un par de años a 4 o 5, según fuentes que saben ya lo que había en los sobres.

Un actor relevante del sector dice que “nadie quiere ofertar por las incertidumbres”. Y explica que “a los precios que oferten hay que agregarles unos U$ 20 x MEGA para que sean comparables, ya que ahora los costos sistémicos se pagarán por fuera del precio licitado (es decir, si la oferta es por 40 dólares, en verdad es por 60)”. Las ofertas habrían sido de Enel Generación, Inversiones Frontera Sur, Innergex Energía Renovable, FRV Development y GR Power Chile.

Y explica que “a los precios que oferten hay que agregarles unos U$ 20 x MEGA para que sean comparables, ya que ahora los costos sistémicos se pagarán por fuera del precio licitado (es decir, si la oferta es por 40 dólares, en verdad es por 60)”. Las ofertas habrían sido de Enel Generación, Inversiones Frontera Sur, Innergex Energía Renovable, FRV Development y GR Power Chile. Si quieres leer el análisis completo,Suscríbansea El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Y ya que hablamos de Energía, uno de los protagonistas de la industria en los últimos 10 años desaparece de escena. Se trata de Herman Chadwick Piñera, presidente de Enel durante 8 años, que luego de la próxima junta de accionistas del 29 de abril dejará el puesto. El controlador italiano decidió no volver a postularlo al directorio. Y aparentemente fue sin mucho aviso previo.

Cabe recordar que Chadwick ayudó a la empresa a superar la polémica por su rol en los escándalos de las platas políticas y navegó con éxito la relación con las AFP, en medio de una polémica reestructuración y aumento de capital.

– El almuerzo privado de los poderosos VIP de la CAF en Chile. Fue el lunes en el salón ejecutivo de BancoEstado y estuvieron todos los que tienen que estar del sector privado, partiendo por las planas mayores de CPC, Sofofa e Icare. También dijo presente la plana ejecutiva de BancoEstado. Estaban además invitados el presidente de Aguas Andinas, Felipe Larraín, y el de Enel Chile, Herman Chadwick.

De la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) estaba el presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados; también Pablo Terrazas, jefe de Gabinete de Díaz-Granados y extitular de Corfo durante Piñera II; Eugenio Ravinet, asesor de la CAF; y Julián Suárez, representante del organismo en Chile.

también Pablo Terrazas, jefe de Gabinete de Díaz-Granados y extitular de Corfo durante Piñera II; Eugenio Ravinet, asesor de la CAF; y Julián Suárez, representante del organismo en Chile. El almuerzo fue en el marco de la conmemoración del primer año desde la reincorporación de Chile como miembro pleno de CAF y el lanzamiento de la estrategia para el país. El almuerzo fue precedido por una reunión en La Moneda de la delegación de la CAF con el Presidente Gabriel Boric.

El almuerzo fue precedido por una reunión en La Moneda de la delegación de la CAF con el Presidente Gabriel Boric. La “alianza” CAF-FMI que desplaza al BID en Chile.Es como lo describe uno de los empresarios invitados al almuerzo y que ve un plus en la ambiciosa agenda del organismo multilateral en el país. La estrategia contempla una propuesta de apoyo técnico y financiero en proyectos de inversión en los sectores público y privado, que busca apoyar iniciativas de desarrollo con alto impacto para el país.

– Marcel y Costa se van de viaje. El ministro de Hacienda y la presidenta del Banco Central viajan este fin de semana a Washington para participar en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Costa también participará en el encuentro del Consultative Council for the Americas (CCA) –grupo regional del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés)–.

La presidenta del BC se reunirá con altos funcionarios de la FED y participará en distintas actividades oficiales del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) del FMI, además de sostener encuentros bilaterales con sus pares e inversionistas. También habrá un seminario de J.P. Morgan, en el que Costa compartirá con representantes de la banca central del Cono Sur y la Región de América Latina.

con sus pares e inversionistas. También habrá un seminario de J.P. Morgan, en el que Costa compartirá con representantes de la banca central del Cono Sur y la Región de América Latina. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostendrá reuniones con inversionistas y coincidirá en algunos eventos con Costa.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.