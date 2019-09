Más competencia para el sector: AFP UNO finalmente recibe la autorización para comenzar a operar

De acuerdo al calendario de las bases de licitación, a partir del 1 de octubre, quienes ingresen por primera vez como afiliados al sistema de pensiones tendrán que incorporarse obligatoriamente a AFP UNO y mantener una permanencia de dos años, hasta el 30 de septiembre de 2021, y en caso de los trabajadores a honorarios obligados a cotizar, que a partir del 1 de octubre de este año emitan su primera boleta de honorarios y no estén afiliados a ninguna AFP, serán incorporados automáticamente a AFP UNO, pero en la Operación Renta de abril de 2020.

AFP UNO fue formada el año pasado por el exgerente general de Cuprum, Ignacio Álvarez, junto a sus hermanos José Manuel y Juan Antonio, más Isabel Said, esposa de Ignacio e hija del empresario José Said. En el directorio cuentan con Bernardita Piedrabuena, la ex coordinadora de Mercados de Capitales y Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda.