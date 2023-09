Carlos Baeza, abogado de sitios online: “Los casinos presenciales quieren mantener su monopolio”

La semana previa a las Fiestas Patrias estuvo marcada por el fallo de la Corte Suprema que ordenó bloquear el acceso a un total de 23 sitios de apuestas deportivas online, tras acoger un recurso de protección presentado por Polla Chilena de Beneficencia. De inmediato el fallo provocó repercusiones en distintas entidades, como la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

El abogado que representa a los casinos online, Carlos Baeza, se mostró contrariado con esta determinación de la Suprema y criticó que los sitios de apuestas legales y casinos que operan en Chile terminen siendo los buenos de la historia, cuando han incurrido en prácticas ilegales.

“Nos sorprende que una industria investigada por prácticas colusivas, licitaciones irregulares e intentos por monopolizar su actividad, quiera impedir que una nueva industria tecnológica pueda surgir con condiciones justas. Esta postura tan prohibitiva que defienden, sin respaldos conocidos y que no piensa en el bien del usuario, solo busca impedir el desarrollo de una nueva industria”, indicó en conversación con El Mostrador.

A lo que apuntó Baeza es que los casinos ya establecidos en Chile han aparecido en medios con diversas polémicas. La más recordada es que los tres casinos más relevantes del país están investigados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por el delito de colusión. En esta materia, allanaron las casas de CEOs de los tres más altos ejecutivos y dueños de la industria: Jaime Wilhelm, CEO de Dreams; Nicolás Imschenetzky, presidente de Marina del Sol; y Henry Comber, actual presidente de Enjoy. Esto evitó un acuerdo que buscaba incluso fusionar las operaciones de Dreams y Enjoy.

Este último también fue criticado por lobby el año 2020, cuando la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) le permitió hacer dos cosas que prohíbe la ley, con algunos matices: prestar dinero a los jugadores y realizar juegos online. Pero antes de este permiso, la SCJ le instruyó suspender esto y, además, sacó un comunicado donde advirtió a toda la industria que no pueden hacer juegos en línea. Cinco días después, el entonces gerente general de Enjoy, Rodrigo Larraín, se reunió con la SCJ para tratar el tema de la plataforma Enjoywin. Eso está en el registro de Ley del Lobby. Un día después de la reunión, la Super de Casinos levantó esa prohibición.

Baeza, en esa línea, agregó que tanto él como sus representados “somos parte incumbente en este tema y por eso son extraños algunos tópicos tan drásticos. Por ejemplo, es evidente que nosotros hemos utilizado los conductos regulares establecidos por la Ley del Lobby para entregar todos los antecedentes a nivel global que existen entre nuestros representados sobre esta industria a quienes hacen las leyes; pero también ha sido una práctica –legítima por lo demás– que ellos han desplegado de igual forma en todas las instancias. Insisto, esto es legítimo y me sorprende que se asuma que estamos solos en esto, cuando no somos los únicos”.

“Además, las apuestas en línea son una industria nueva, como todo en materia de tecnología. Eso implica que los servicios que ofrecen las plataformas internacionales en el país funcionan de forma similar a Spotify, Netflix y tantos otros desarrollos tecnológicos. Los casinos presenciales quieren mantener su monopolio en temas de juegos de azar, así lo han dicho expresamente en el proceso de regulación que se desarrolla en el Congreso. Algo que también ha replicado la Polla”, criticó.

Por lo mismo, Baeza dijo creer que hay, por desconocimiento, una persecución en contra de los casinos. “Absolutamente. Este es el vivo ejemplo de cómo algunos buscan quedarse con el monopolio de una industria, a costa de la libertad de los usuarios. Los casinos presenciales están detrás de todas las estrategias para bloquear la regulación de esta nueva industria. A ellos se suma la Polla Chilena de Beneficencia, empresa del Estado, que parece ir en contra de las decisiones y políticas de su propio dueño, el Estado de Chile, que ha manifestado expresamente la necesidad de regular esta industria para aumentar la recaudación fiscal y proteger a los usuarios”.

Críticas al fallo de la Suprema

-¿Qué le parece el fallo de la Corte Suprema que finalmente tomó el mando en esta materia y le dio la razón a la Polla Chilena de Beneficencia?

-No compartimos el fallo de la Corte Suprema, ni ninguno de sus argumentos. No tiene sustento decir que las apuestas en línea están proscritas en Chile. Se equivocan al fundamentar esa afirmación en el artículo 63 Nº19 de la Constitución, ya que ese artículo establece que la regulación de loterías, hipódromos y apuestas debe hacerse únicamente por una ley. Esto no implica prohibición, sino una garantía. Tampoco es correcta la interpretación del artículo 1466 del Código Penal, en la deuda asociada a un contrato de apuesta, pues eso no convierte el contrato en “ilegal”, solo agrega una causal de eventual nulidad que debe ser judicialmente declarada en cada caso; o del artículo 277 del Código Penal, vigentes desde 1874, no incluyen como conducta prohibida y sancionada a las apuestas en línea.

El único argumento constitucional no se sustenta. En materia penal, este fallo no genera ningún precedente, porque las materias penales no las resuelve ni son competencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema sino de la Segunda Sala y las materias civiles son competencia de la Primera Sala.

Las plataformas no fuimos parte en ese recurso, no hemos sido escuchadas, y es un fallo que afecta y está limitado única y exclusivamente a un proveedor de internet. No es una ley. Las políticas públicas respecto de materias de interés nacional, como este, deben ser reguladas por ley y eso es una misión del Congreso Nacional, no de los tribunales de justicia.

-¿Cómo responderán las casas de apuesta online a esta arremetida?

-Hemos sostenido y seguiremos sosteniendo que la actividad de las plataformas de apuestas en línea es totalmente legal en Chile y que la única autoridad que puede decir lo contrario es el Ministerio Público. No compartimos el fallo de la Suprema, ni sus criterios, ni sus afirmaciones, pero es importante recalcar que no estamos obligados a cosa alguna por este fallo. La Corte Suprema ha cambiado de opinión en esta misma materia de un año para otro y su pronunciamiento compete a un operador de internet y 23 url.

-¿Cree que la orden de Suprema a la operadora Mundo se puede replicar en otras compañías?

-Se presentaron idénticos recursos de protección, literalmente idénticos, en contra de todos los demás operadores de internet en la misma época, solo que en la Corte de Apelaciones de Santiago y fue rechazado por esta Corte, rechazo que posteriormente fue confirmado por la Corte Suprema. El mismo recurso presentado contra Mundo, rechazado también por la Corte de Concepción, generó –casi un año después– este cambio de criterio. Ya no pueden intentar algo similar contra los demás operadores, ya que esto está resuelto por la misma Corte Suprema.

-Una de las quejas que sustenta el alegato de Polla es que ellos pagan impuestos y que, con la llegada de las casas de apuesta online, los ingresos al fisco se vieron reducidos, ¿qué opina de esto?

-Todas las compañías internacionales que no tienen domicilio ni residencia en Chile, como Netflix, Spotify, Sony, Apple, están obligadas al pago de un solo impuesto: el IVA digital. Ese impuesto es el que las plataformas pagaban hasta diciembre de 2022 y que a partir de enero de 2023 se nos impidió pagar porque el Servicio de Impuestos Internos bloqueó esa posibilidad.

Las empresas que yo represento han empujado el avance del proyecto de ley que se tramita en el Congreso y que regula las plataformas de apuestas en línea. En este se establece la obligación de establecerse en Chile y el pago de todos los impuestos que se determine, algo con lo que por supuesto que estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Algo que hemos apoyado consistentemente durante toda la tramitación del proyecto de regulación.

-Polla Chilena y la Asociación de Casinos de Chile, tras el fallo, anunciaron que ampliarán sus acciones judiciales, con demandas civiles no solo a las casinos online, sino que a equipos de fútbol que promocionan a las casas de apuesta. ¿Es una amenaza?

-No compartimos los mensajes amedrentatorios en ninguna de sus versiones. Si bien cada persona jurídica tiene libertad para hacer lo que estime conveniente, no debemos olvidar que este es un tema de política pública que debe ser resuelto a través de una ley, no a través de los tribunales de justicia. Esperamos que no saquen conclusiones adelantadas.

-Existe un proyecto de ley que está en trámite en el Congreso para regular a las casas de apuesta online, ¿cree que este fallo de la Suprema puede afectar el avance de este proyecto de ley o modificar algún inciso que los complique más a ustedes?

-El Gobierno tiene claro que para regular esta industria debe hacerlo a través de una ley, proceso que ya impulsa desde el Ministerio de Hacienda y del Ejecutivo en esta materia. Este fallo solo refuerza el sentido de urgencia que requiere el avance de este proyecto.