Artículos destacados 02022023

Depende de quién lo dice

Hoy, todo mensaje requiere un resumen de pocas palabras y una rápida circulación, pero aquellos temas que alimentan la estabilidad estructural de la comunicación equilibrada –que es parte esencial de la democracia– pueden quedar con insuficiente cobertura o atención, o con déficit de densidad en sus contenidos. Así, la invitación a reflexionar un tema o problema, independientemente de su complejidad, de manera casi automática queda mediada por un “like” o, derechamente, por la indiferencia del dedo índice, que pasa a un siguiente mensaje.

“Nos enfrentamos a una criminalidad en red”

Con más de 10 años viajando por distintos países de América, como consultor en materias de seguridad y crimen organizado, el exoficial de inteligencia Pablo Zeballos señala que la experiencia de otras naciones en cuanto al uso de fuerzas militares en tareas preventivas, opción que comenzó a abrirse ayer con el llamado del Presidente Gabriel Boric al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), no es totalmente extrapolable. Asimismo, señala que antes de llegar al estado de excepción sería deseable la creación de fuerzas de tareas integradas por ambas policías, servicios públicos como Aduanas y el SII, y la dirección de fiscales. ¿Militares a la calle?

“Lo más débil del sistema es el ahorro individual”

El economista David Bravo, quien encabezó la comisión asesora presidencial que existió entre 2014 y 2015, con el fin de efectuar un diagnóstico del sistema de pensiones y entregar propuestas al respecto –entre las cuales estaban, por ejemplo, fortalecer las pensiones solidarias, el pilar contributivo, el ahorro individual y subir la edad mínima para jubilar–, tiene una visión crítica acerca del rol que el Estado ha jugado en torno al problema de las pensiones y asegura que es necesario tener ciertas definiciones clave respecto a qué se busca con una reforma previsional.

Nuevo fiscal económico ya se inhabilitó en 12 casos

Jorge Grunberg Pilowsky (43) lleva ocho meses en el cargo, pero su nombre no suena más allá de los círculos del Derecho Económico, pese al rol fundamental que cumple la entidad que ahora encabeza: la Fiscalía Nacional Económica (FNE), encargada de velar por la libre competencia en el mercado. Sin embargo, no es un desconocido en ese mundo. Esto porque, además de su experiencia en el sector público, ha trabajado en algunos de los más importantes estudios jurídicos de Sanhattan, lo que no pocos ven con algo de recelo, dado que estos atienden a grandes empresas que terminan litigando en una u otra vereda en las causas de la FNE y ello queda en evidencia en la docena de causas en que ya ha debido inhabilitarse de conocer, debido a potenciales conflictos de intereses.

Calor

El cambio climático está generando consecuencias negativas en diferentes territorios y en todo el mundo se discuten estrategias para frenar el aumento global de la temperatura. Si bien el panorama es complejo, ¿es posible saber qué futuros se proyectan en relación con los cambios en las lluvias y temperaturas en Chile? Un reciente estudio, liderado por Álvaro Salazar, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, y de la Universidad de La Serena, busca acercarse de manera más precisa a estos escenarios, con termómetro en mano.