Tras emplazamiento del Presidente Boric a Constanza Hube, diputados UDI mandan carta al Mandatario para respaldar a exconvencional

La Bancada de Diputados de la UDI envió una carta al Presidente Gabriel Boric, para respaldar a la exconvencional Constanza Hube, tras el mensaje que le envió el Mandatario, a través de su cuenta personal de Twitter, por sus declaraciones en temas de vivienda.

"No compartimos el fondo ni la forma de su mensaje, no sólo porque denota una actitud que raya en el totalitarismo al no compartir la misma opinión que la ex constituyente, sino que también porque estamos absolutamente convencidos de que lo señalado por la Sra. Hube es completamente verdadero", señalaron los parlamentarios.

"Respaldamos de manera sólida, afectuosa y solidaria a la ex convencional constituyente Constanza Hube Portus, quien ha sido objeto de injustas y descarnadas críticas a raíz de un mensaje que usted le envió a través de su cuenta personal de Twitter", se lee en la misiva de los parlamentarios UDI, que además fue difundida entre la prensa.

A esta respuesta se sumó también la directiva de la UDI, que redactó una declaración pública en la que establecen que "como directiva de la Unión Demócrata Independiente queremos manifestar nuestro más absoluto y sólido respaldo a la ex convencional constituyente Constanza Hube".

Hube recibió un mensaje del Mandatario cuestionando sus declaraciones sobre el derecho a la vivienda en el proyecto de nueva Constitución. "Hola, Constanza. ¿Por qué afirmas que cuando yo digo derecho a vivienda digna, estoy negando que esta sea propia?", fueron las palabras del Jefe de Estado. Frente a lo que la abogada gremialista replicó: "porque usted mismo dijo que hay que cambiar el paradigma del sueño de una vivienda propia al acceso a una vivienda digna. Leo, además, su Programa Habitacional de Emergencia y coincide bastante con su Constitución. Ojalá este mismo interés que tiene en responderme se lo dedicara a los millones de chilenos que hoy están desamparados por la inseguridad, crimen organizado, narcotráfico, inmigración descontrolada y aumento de precios". La discusión no terminó ahí y el Presidente contestó: "Eres una mujer inteligente, Constanza. Sé que en el fondo estás consciente de la deshonestidad intelectual de tu comentario. Yo no creo ni jamás he creído que hay que privar el acceso a vivienda en propiedad. Saludos".