Sebastián Piñera dice que va a colaborar con nuevo proceso constituyente, "pero no desde la primera línea"

Consultado en una entrevista televisada por una nueva candidatura presidencial, el expresidente Sebastián Piñera descartó toda posibilidad, señalando que no está en sus planes.

"He sido Presidente de Chile dos veces. Nunca dejaré de agradecer a mis compatriotas el honor en la responsabilidad que me otorgaron y no tengo pretensión de una nueva candidatura", aseguró el exmandatario, en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13.

En cuanto al nuevo proceso constituyente, Piñera dijo estará activo colaborando “con ideas, con aportes, con contenidos. Voy a participar y apoyarlos en sus campañas, pero no desde la primera línea”, puntualizó.

Y manifestó: "En mi calidad de dos veces expresidente de Chile siento que tengo el derecho y el deber de estar involucrado, de aportar con mi experiencia y ayudar en que las cosas salgan bien".

"Yo no sé qué irán a hacer los otros expresidentes, yo sí voy a estar activo. Voy a colaborar con ideas, con aportes, con contenidos, también voy a participar y acompañarlos en sus campañas, pero no desde una primera línea, por ejemplo, no voy a estar en las franjas”, reiteró.