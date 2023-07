Diputado Guzmán (Evópoli): acusación hizo que Ávila “siempre nadara en aguas poco profundas”

El parlamentario, quien votó en contra del libelo, respondió a los dichos de su par de RN Diego Schalper, y aseguró que en el texto que les presentaron para poner en jaque al ministro de Educación no había “objeto de una acusación constitucional”. Todo esto sin contar que la acción contó con el respaldo de Marcela Aranda y de la diputada Cordero. Según el diputado Guzmán, el secretario de Estado siempre estuvo en una situación de “poco riesgo”. En ese sentido, “RN no puede buscar responsabilidades sin hacerse cargo del daño que le hicieron al instrumento”, sostuvo.

La acusación constitucional que impulsó Chile Vamos en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, finalmente tuvo un efecto boomerang para la oposición. Esto porque Evópoli, descolgándose de sus aliados políticos, terminó rechazando la sanción, lo que generó duros cuestionamientos del diputado de RN, Diego Schalper, quien calificó lo ocurrido como “una puñalada al corazón de Chile Vamos”. Schalper expresó nunca haber imaginado que “el salvavidas del ministro fuera a venir desde Evópoli”.

El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, respondió a los dichos de su par de RN y aseguró que el texto que les presentaron para poner en jaque al jefe del Mineduc, al menos en los primeros cuatro capítulos y que podrían compartir —aseguró el parlamentario— no había “objeto de una acusación constitucional”. Y, lo que estaba en los siguientes capítulos, agregó el diputado Guzmán, referidos a eventuales irregularidades en la Junaeb, “nunca fue acreditado”.

Todo esto sin contar que la acusación contra el ministro contó con los discursos de Marcela Aranda, del Observatorio Cristiano; y de la diputada María Luisa Cordero, la doctora. Según el diputado Guzmán, los argumentos de la acusación constitucional hicieron que el ministro Ávila “siempre nadara en aguas poco profundas”. A juicio del militante Evópoli, el secretario de Estado siempre “estuvo en una situación de poco riesgo”.

“RN no puede buscar responsabilidades sin hacerse cargo del daño que le hicieron al instrumento”, planteó Guzmán, quien recalcó que Aranda fue invitada por diputados de RN y que la doctora Cordero es diputada independiente pero con cupo de RN. En ese sentido, el diputado dijo que le pediría al secretario general de la tienda que vea los “errores” cometidos en la construcción de la acusación al ministro Ávila. “Se ha querido instalar que es responsabilidad de Evopoli , pero faltaron más que dos votos”, fustigó.

Diferencias

“Desde RN yo creo que se adelantaron en la acusación y le hicieron daño a la acusación, con el salvavidas que señala Schalper le lanzó Evopoli al ministro, el ministro en ese momento ya estaba a la orilla de la playa tomando sol”, comentó el diputado Guzmán en El Mostrador Vodcast.

El también integrante de Chile Vamos sostuvo que “fuimos testigos de la pésima oposición que hizo el Frente Amplio” durante el gobierno de Piñera. El FA, acusó, “utilizó todos los mecanismos posibles para poder desestabilizar al gobierno”, con acusaciones. “Y nosotros no podemos caer en lo mismo”, precisó. “El día de mañana no me quiero arrepentir de ser una oposición que obstruye y que no construye”, manifestó el diputado Jorge Guzmán, aunque de toda formas aclaró que “tenemos más puntos de unión que diferencias” con RN y la UDI. “Tenemos diferencias”, en Chile Vamos, “pero no por eso vamos a tener fractura”, reconoció.

“Hay muchos más aspectos que nos unen con nuestros socios” como el diputado Schalper, RN y la UDI “que los que nos dividen”, reiteró el diputado Guzmán, para quien en un tiempo “deberíamos limar esas asperezas”. El remezón, eso sí, fue la irrupción de Republicanos, quienes para el parlamentario de Evópoli están “en una trinchera dura y tienden a llevar la discusión a su trinchera”, aunque eso —afirmó el diputado Guzmán— “nos obliga a reforzar nuestra estructura e identidad como Chile Vamos”.

Jorge Guzmán también abordó la discusión sobre la reforma de pensiones y el destino del 6% adicional de cotización. Ayer, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, dijo que su partido estaba disponible para que una parte del porcentaje extra vaya a un componente de solidaridad, sin embargo recibió un tirón de orejas de parte de Chile Vamos. El fondo común para pensiones, “tiene que ser con cargo a los impuestos generales de la nación”, sentenció el diputado Guzmán. Y añadió: “El 6% de los trabajadores tiene que ser de propiedad de ellos”.